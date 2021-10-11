https://ria.ru/20211011/koronavirus-1753975086.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Сахалинской области - 0,09%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T11:34

2021-10-11T11:34

2021-10-11T11:34

распространение коронавируса

общество

сахалинская область

республика алтай

республика калмыкия

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Сахалинской области - 0,09%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Сахалинская область - 0,09%, 2. Республика Алтай - 0,17%, 3. Республика Калмыкия, Магаданская область - 0,18%", - говорится в сообщении.

сахалинская область

республика алтай

республика калмыкия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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