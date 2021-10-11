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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Сахалинской области - 0,09%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:34
2021-10-11T11:34
2021-10-11T11:34
распространение коронавируса
общество
сахалинская область
республика алтай
республика калмыкия
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Сахалинской области - 0,09%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Сахалинская область - 0,09%, 2. Республика Алтай - 0,17%, 3. Республика Калмыкия, Магаданская область - 0,18%", - говорится в сообщении.
сахалинская область
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общество, сахалинская область, республика алтай, республика калмыкия, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 выявили в Сахалинской области — 0,09%