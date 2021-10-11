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В России за сутки выписали 15 460 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 15 460 человек после COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2021
В России за сутки выписали 15 460 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 15 460 человек после COVID-19, за все время — 6 873 579, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:33
2021-10-11T11:33
2021-10-11T11:33
распространение коронавируса
нижегородская область
московская область (подмосковье)
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. За сутки в России выписаны 15 460 человек после COVID-19, за все время — 6 873 579, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 460 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 873 579", — говорится в сообщении.В частности, в Москве — 2284, Подмосковье — 1260, Нижегородской области — 509.
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нижегородская область, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 15 460 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 15 460 человек после COVID-19