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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211011/koronavirus-1753965472.html
В оперштабе Москвы рассказали, как избежать жестких COVID-ограничений
В оперштабе Москвы рассказали, как избежать жестких COVID-ограничений - РИА Новости, 11.10.2021
В оперштабе Москвы рассказали, как избежать жестких COVID-ограничений
Прервав цепочку распространения COVID-19, можно отложить или избежать ввода жестких ограничений, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T10:46
2021-10-11T10:49
распространение коронавируса
москва
общество
здоровье - общество
анастасия ракова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Прервав цепочку распространения COVID-19, можно отложить или избежать ввода жестких ограничений, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."Прервав цепочку распространения вируса, можно отложить или вовсе избежать ввода жестких ограничений вроде закрытия общественных пространств, то есть не лишать горожан привычного образа жизни, а также не наносить вред экономике города. Возможность сдать экспресс-тест - это пример мягкого, но эффективного способа для прерывания цепочки распространения вируса", - сообщает штаб.Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова сообщила, что бесплатный экспресс-тест на COVID-19 с понедельника можно сдать в Москве в 10 МФЦ и 10 общественных местах, в частности в торговых центрах, ГУМе, фудмолле "Депо".
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москва, общество, здоровье - общество, анастасия ракова , коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:46 11.10.2021 (обновлено: 10:49 11.10.2021)
 
В оперштабе Москвы рассказали, как избежать жестких COVID-ограничений

Оперштаб Москвы: нужно прервать цепочку распространения COVID-19 во избежание ограничений

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Прервав цепочку распространения COVID-19, можно отложить или избежать ввода жестких ограничений, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"Прервав цепочку распространения вируса, можно отложить или вовсе избежать ввода жестких ограничений вроде закрытия общественных пространств, то есть не лишать горожан привычного образа жизни, а также не наносить вред экономике города. Возможность сдать экспресс-тест - это пример мягкого, но эффективного способа для прерывания цепочки распространения вируса", - сообщает штаб.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова сообщила, что бесплатный экспресс-тест на COVID-19 с понедельника можно сдать в Москве в 10 МФЦ и 10 общественных местах, в частности в торговых центрах, ГУМе, фудмолле "Депо".
Медицинский работник в ПЦР зоне в больнице - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 16:09Распространение коронавируса
В Москве начнут внедрять массовое экспресс-тестирование на COVID-19
 
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