https://ria.ru/20211011/koronavirus-1753965472.html

В оперштабе Москвы рассказали, как избежать жестких COVID-ограничений

В оперштабе Москвы рассказали, как избежать жестких COVID-ограничений - РИА Новости, 11.10.2021

В оперштабе Москвы рассказали, как избежать жестких COVID-ограничений

Прервав цепочку распространения COVID-19, можно отложить или избежать ввода жестких ограничений, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T10:46

2021-10-11T10:46

2021-10-11T10:49

распространение коронавируса

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Прервав цепочку распространения COVID-19, можно отложить или избежать ввода жестких ограничений, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."Прервав цепочку распространения вируса, можно отложить или вовсе избежать ввода жестких ограничений вроде закрытия общественных пространств, то есть не лишать горожан привычного образа жизни, а также не наносить вред экономике города. Возможность сдать экспресс-тест - это пример мягкого, но эффективного способа для прерывания цепочки распространения вируса", - сообщает штаб.Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова сообщила, что бесплатный экспресс-тест на COVID-19 с понедельника можно сдать в Москве в 10 МФЦ и 10 общественных местах, в частности в торговых центрах, ГУМе, фудмолле "Депо".

https://ria.ru/20211005/testirovanie-1753200467.html

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