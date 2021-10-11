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Временно исполняющим полномочия главы Королева стал Игорь Трифонов
Временно исполняющим полномочия главы Королева стал Игорь Трифонов - РИА Новости, 11.10.2021
Временно исполняющим полномочия главы Королева стал Игорь Трифонов
Временно исполняющим полномочия главы Королева стал Игорь Владимирович Трифонов, сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T12:53
2021-10-11T12:53
2021-10-11T13:01
политика
королев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Временно исполняющим полномочия главы Королева стал Игорь Владимирович Трифонов, сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева."Временно исполняющим полномочия главы Королева стал Игорь Владимирович Трифонов", - говорится в сообщении.Отмечается, что Трифонов с 2014 года работал в муниципалитете на должности замруководителя и замглавы администрации.
королев
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РИА Новости
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политика, королев, московская область (подмосковье)
12:53 11.10.2021 (обновлено: 13:01 11.10.2021)
Временно исполняющим полномочия главы Королева стал Игорь Трифонов
Временно исполняющим полномочия главы Королева стал замглавы администрации Игорь Трифонов