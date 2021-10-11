https://ria.ru/20211011/kazaki-1754088657.html

Участники слета в Красноярске реализуют накопленный опыт в регионах

Участники слета в Красноярске реализуют накопленный опыт в регионах - РИА Новости, 11.10.2021

Участники слета в Красноярске реализуют накопленный опыт в регионах

Юных казаков, прилетевших на II Всероссийский слет казачьей молодежи, ожидает насыщенная программа, в рамках которой они не только представят свои проекты, но и РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T19:04

2021-10-11T19:04

2021-10-11T21:19

российское казачество

красноярск

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

россия

российское казачество

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КРАСНОЯРСК, 11 окт — РИА Новости. Юных казаков, прилетевших на II Всероссийский слет казачьей молодежи, ожидает насыщенная программа, в рамках которой они не только представят свои проекты, но и смогут обменяться опытом с лидерами молодежных конкурсов. Подробнее о "начинке" мероприятия корреспонденту РИА Новости рассказал лидер Союза казачьей молодежи России Василий Кошмар."В отличие от прошлого года на этом слете участников поделят на три подкатегории – новичок, активист и лидер. [Будет сделано все], чтобы лидеры не заскучали и не слушали по несколько раз о том, что они уже знают. А новички в свою очередь должны усвоить какие-то моменты, которые могут им пригодиться. Например, те гибкие навыки – soft skills, – которые они могут здесь приобрести и, уехав в свои регионы, реализовать их, превратить в пользу для своей молодежной казачьей организации", – отметил он.Помимо этого участники смогут стать частью грантового конкурса Росмолодежи – необходимой для молодых казаков поддержки, подчеркнул Кошмар."Грантовый фонд – это как раз та история, в которой молодой человек на свою новую, свежую, классную идею, на свой проект, может получить еще и финансовую поддержку. И если это будет успешная история, то она, соответственно, будет масштабироваться и на ВсКО, и на федеральный уровень", – сообщил он.В целом же поддержка идей и проектов казачьей молодежи должна занимать важную часть государственной политики, уверен Кошмар. По его словам, именно казаки – прирожденные патриоты и волонтеры, которые поддерживают все актуальные у молодых россиян направления деятельности.Исконная территорияЕще одно важное отличие слета в этом году – новая площадка. Первый слет казачьей молодежи проходил в Краснодаре, а уже сегодня участники мероприятия познакомились с природой и особенностями Сибири."Мы решили, что ежегодно будем проводить слет на разных площадках всех казачьих войск, чтобы познакомиться с местными организациями, в том числе молодежными, с местной казачьей культурой. Ну и должны все-таки побывать на всех территориях, которые так или иначе относятся к казачеству", – отметил лидер Союза казачьей молодежи России.Местные власти в свою очередь уверены, что выбор организаторов пал на Красноярск неслучайно. По словам начальника управления общественных связей губернатора края Романа Баринова, регион уже более 400 лет населен казаками, поэтому здесь особенно чтят и сохраняют казачью культуру, традиции и обычаи."Красноярский край – это территория исконного пребывания казаков. Поэтому вопросы возрождения казачества и его становления в современном периоде, воспитания нового поколения грамотных управленцев, если так можно выразиться, среди казачьей молодежи, людей, которые чтят казачьи традиции, понимают задачи казачества по несению государственной службы и по сохранению духовных нравственных ценностей, культурного наследия, противодействию фальсификации истории, – они для нас очень важны. Принять такой слет для нас большая честь, большая ответственность", – подчеркнул он.Баринов также пожелал участникам мероприятия вдохновения, продуктивной работы в рамках сессий, достижения положительных результатов, которыми можно было бы не только гордиться сегодня, но и передать следующим поколениям казачьей молодежи.

https://ria.ru/20211010/vrkazaki-1753822969.html

https://ria.ru/20211011/kazaki-1754062198.html

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), россия, российское казачество