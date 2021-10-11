https://ria.ru/20211011/kazaki-1754062198.html

На берегах Енисея стартовал слет казачьей молодежи

На берегах Енисея стартовал слет казачьей молодежи - РИА Новости, 11.10.2021

На берегах Енисея стартовал слет казачьей молодежи

Церемония официального открытия II Всероссийского слета казачьей молодежи прошла в Красноярске. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T17:03

2021-10-11T17:03

2021-10-11T21:20

российское казачество

красноярск

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

россия

российское казачество

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КРАСНОЯРСК, 11 окт — РИА Новости. Церемония официального открытия II Всероссийского слета казачьей молодежи прошла в Красноярске.Это значимое и масштабное для молодых казаков мероприятие, отметил в приветственной речи Павел Солодков, заместитель губернатора Красноярского края."Сегодня молодые казаки являются по-настоящему общественными лидерами, которым доверяются поистине государственной важности задачи, такие как патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие различных институтов государственной службы", – сказал он.По словам Александра Ильченко, помощника руководителя Росмолодежи, слет сегодня представляет собой не только яркую и интересную площадку, но и серьезное мероприятие, на котором обсуждаются важные для казачества, а также для нашей страны в целом вопросы."Не зря в государственной стратегии казачество рассматривается не просто как общественная организация, а как элемент национальной безопасности", – подчеркнул Ильченко.Константин Перенижко, заместитель атамана ВсКО, в свою очередь отметил, что на площадке участники могут получить максимум знаний по развитию казачества, проявить новые инициативы и, самое главное, использовать их для развития российского гражданского общества и, конечно же, самого казачества."Современное казачество нуждается в новых знаниях, в новых лидерах, в новых молодежных активах. И сегодня на слете собрались молодые казаки и казачки со всей России, которые действительно в будущем могут повести за собой не только молодежь, но и стать атаманами", – заключил Перенижко.

https://ria.ru/20210917/kazaki-1750618589.html

красноярск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), россия, российское казачество