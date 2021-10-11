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На берегах Енисея стартовал слет казачьей молодежи
На берегах Енисея стартовал слет казачьей молодежи - РИА Новости, 11.10.2021
На берегах Енисея стартовал слет казачьей молодежи
Церемония официального открытия II Всероссийского слета казачьей молодежи прошла в Красноярске. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T17:03
2021-10-11T21:20
российское казачество
красноярск
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
россия
российское казачество
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КРАСНОЯРСК, 11 окт — РИА Новости. Церемония официального открытия II Всероссийского слета казачьей молодежи прошла в Красноярске.Это значимое и масштабное для молодых казаков мероприятие, отметил в приветственной речи Павел Солодков, заместитель губернатора Красноярского края."Сегодня молодые казаки являются по-настоящему общественными лидерами, которым доверяются поистине государственной важности задачи, такие как патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие различных институтов государственной службы", – сказал он.По словам Александра Ильченко, помощника руководителя Росмолодежи, слет сегодня представляет собой не только яркую и интересную площадку, но и серьезное мероприятие, на котором обсуждаются важные для казачества, а также для нашей страны в целом вопросы."Не зря в государственной стратегии казачество рассматривается не просто как общественная организация, а как элемент национальной безопасности", – подчеркнул Ильченко.Константин Перенижко, заместитель атамана ВсКО, в свою очередь отметил, что на площадке участники могут получить максимум знаний по развитию казачества, проявить новые инициативы и, самое главное, использовать их для развития российского гражданского общества и, конечно же, самого казачества."Современное казачество нуждается в новых знаниях, в новых лидерах, в новых молодежных активах. И сегодня на слете собрались молодые казаки и казачки со всей России, которые действительно в будущем могут повести за собой не только молодежь, но и стать атаманами", – заключил Перенижко.
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красноярск, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), россия, российское казачество
17:03 11.10.2021 (обновлено: 21:20 11.10.2021)
 

На берегах Енисея стартовал слет казачьей молодежи

© Александр НаумовЦеремония официального открытия II Всероссийского слета казачьей молодежи прошла в Красноярске
Церемония официального открытия II Всероссийского слета казачьей молодежи прошла в Красноярске
© Александр Наумов
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КРАСНОЯРСК, 11 окт — РИА Новости. Церемония официального открытия II Всероссийского слета казачьей молодежи прошла в Красноярске.
Это значимое и масштабное для молодых казаков мероприятие, отметил в приветственной речи Павел Солодков, заместитель губернатора Красноярского края.
"Сегодня молодые казаки являются по-настоящему общественными лидерами, которым доверяются поистине государственной важности задачи, такие как патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие различных институтов государственной службы", – сказал он.
По словам Александра Ильченко, помощника руководителя Росмолодежи, слет сегодня представляет собой не только яркую и интересную площадку, но и серьезное мероприятие, на котором обсуждаются важные для казачества, а также для нашей страны в целом вопросы.
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"Не зря в государственной стратегии казачество рассматривается не просто как общественная организация, а как элемент национальной безопасности", – подчеркнул Ильченко.
Константин Перенижко, заместитель атамана ВсКО, в свою очередь отметил, что на площадке участники могут получить максимум знаний по развитию казачества, проявить новые инициативы и, самое главное, использовать их для развития российского гражданского общества и, конечно же, самого казачества.
"Современное казачество нуждается в новых знаниях, в новых лидерах, в новых молодежных активах. И сегодня на слете собрались молодые казаки и казачки со всей России, которые действительно в будущем могут повести за собой не только молодежь, но и стать атаманами", – заключил Перенижко.
 
Российское казачествоКрасноярскФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)РоссияРоссийское казачество
 
 
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