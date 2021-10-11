https://ria.ru/20211011/karta-1753934437.html

Россиян предупредили о последствиях использования банковской карты близкого человека

Юрист объяснил, можно ли делать покупки с карты родственника - РИА Новости, 11.10.2021

Россиян предупредили о последствиях использования банковской карты близкого человека

Дело вполне житейское, если родственники или друзья просят сходить в магазин за покупками или снять наличные в банкомате с их собственной банковской карты,... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T02:17

2021-10-11T02:17

2021-10-11T09:25

технологии

россия

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Дело вполне житейское, если родственники или друзья просят сходить в магазин за покупками или снять наличные в банкомате с их собственной банковской карты, передавая информацию о пин-коде. Согласно позиции Верховного Суда, граждане имеет полное право на это. Однако передача банковской карты другому человеку создает угрозу личной финансовой безопасности и, скорее, должна быть исключением из правил, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.По его словам, владелец карты, передавая вместе с ней и информацию о ней, ни в коем случае не доверяет другому человеку все размещенные на счете средства. Если владелец карты оговаривает сумму, которую предстоит снять со счета, этим договоренностям необходимо следовать.Соловьев указывает, ссылаясь на банковское законодательство, что магазин при этом может отказать в проведении платежа по чужой банковской карте, поскольку списать деньги со счета клиента можно только на основании его личного распоряжения.

https://ria.ru/20211008/perevody-1753668135.html

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2021

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