Россиян предупредили о последствиях использования банковской карты близкого человека

02:17 11.10.2021 (обновлено: 09:25 11.10.2021)
Юрист объяснил, можно ли делать покупки с карты родственника
Юрист Соловьев предупредил о последствиях использования банковской карты родственника
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Дело вполне житейское, если родственники или друзья просят сходить в магазин за покупками или снять наличные в банкомате с их собственной банковской карты, передавая информацию о пин-коде. Согласно позиции Верховного Суда, граждане имеет полное право на это. Однако передача банковской карты другому человеку создает угрозу личной финансовой безопасности и, скорее, должна быть исключением из правил, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По его словам, владелец карты, передавая вместе с ней и информацию о ней, ни в коем случае не доверяет другому человеку все размещенные на счете средства. Если владелец карты оговаривает сумму, которую предстоит снять со счета, этим договоренностям необходимо следовать.
"В противном случае, при превышении размеров снятия средств, такие действия могут быть квалифицированы как кража. С 2018 года кража денег с банковского счета, а равно совершенная в отношении электронных денежных средств, приравнивается к краже в крупном размере", — предупреждает специалист.
Соловьев указывает, ссылаясь на банковское законодательство, что магазин при этом может отказать в проведении платежа по чужой банковской карте, поскольку списать деньги со счета клиента можно только на основании его личного распоряжения.
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