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Медведев заявил, что Украиной руководят люди, стремящиеся набить карманы
Медведев заявил, что Украиной руководят люди, стремящиеся набить карманы - РИА Новости, 11.10.2021
Медведев заявил, что Украиной руководят люди, стремящиеся набить карманы
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украину возглавляют люди, которые стремятся получить прибыль, а тех, кто жертвует собой ради страны, РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T01:48
2021-10-11T01:48
украина
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украину возглавляют люди, которые стремятся получить прибыль, а тех, кто жертвует собой ради страны, нет и "пока не будет"."Напротив, когда речь идет о получении прибыли - ненависть к России и стремление в ЕС и НАТО уступают место корыстным мотивам, когда москаль с деньгами – хоть и враг, но его деньги важнее вражды. Вспоминаю слова одного своего коллеги в известный еще "домайданный" период. На мой вопрос "а зачем имярек участвует в выборах, у него же нет шансов", последовал ответ, который меня сильно тогда удивил: "Как же вы не понимаете, это последняя возможность для него поднять бабки от избирательной кампании". Комментарии излишни. С тех пор ничего не изменилось. С такими слабыми людьми контакты непродуктивны. Они в любой момент продадут за пятиалтынный", - отметил Медведев.
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украина, дмитрий медведев, россия
01:48 11.10.2021
 
Медведев заявил, что Украиной руководят люди, стремящиеся набить карманы

Зампредседателя Совбеза Медведев: во главе Украины стоят люди, стремящиеся набить карманы

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украину возглавляют люди, которые стремятся получить прибыль, а тех, кто жертвует собой ради страны, нет и "пока не будет".

"Во главе Украины стоят слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы. Причем желательно, на всякий случай, сохранив деньги в заграничном офшоре. Многих из них мы неплохо знаем. Лидера, который мог бы пожертвовать собой ради Украины, а не пытаться монетизировать свое пребывание у власти, не было, нет и, похоже, пока не будет", - написал он в статье в газете "Коммерсант".

"Напротив, когда речь идет о получении прибыли - ненависть к России и стремление в ЕС и НАТО уступают место корыстным мотивам, когда москаль с деньгами – хоть и враг, но его деньги важнее вражды. Вспоминаю слова одного своего коллеги в известный еще "домайданный" период. На мой вопрос "а зачем имярек участвует в выборах, у него же нет шансов", последовал ответ, который меня сильно тогда удивил: "Как же вы не понимаете, это последняя возможность для него поднять бабки от избирательной кампании". Комментарии излишни. С тех пор ничего не изменилось. С такими слабыми людьми контакты непродуктивны. Они в любой момент продадут за пятиалтынный", - отметил Медведев.
 
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