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Медведев заявил, что Украиной руководят люди, стремящиеся набить карманы

Медведев заявил, что Украиной руководят люди, стремящиеся набить карманы - РИА Новости, 11.10.2021

Медведев заявил, что Украиной руководят люди, стремящиеся набить карманы

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украину возглавляют люди, которые стремятся получить прибыль, а тех, кто жертвует собой ради страны, РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T01:48

2021-10-11T01:48

2021-10-11T01:48

украина

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украину возглавляют люди, которые стремятся получить прибыль, а тех, кто жертвует собой ради страны, нет и "пока не будет"."Напротив, когда речь идет о получении прибыли - ненависть к России и стремление в ЕС и НАТО уступают место корыстным мотивам, когда москаль с деньгами – хоть и враг, но его деньги важнее вражды. Вспоминаю слова одного своего коллеги в известный еще "домайданный" период. На мой вопрос "а зачем имярек участвует в выборах, у него же нет шансов", последовал ответ, который меня сильно тогда удивил: "Как же вы не понимаете, это последняя возможность для него поднять бабки от избирательной кампании". Комментарии излишни. С тех пор ничего не изменилось. С такими слабыми людьми контакты непродуктивны. Они в любой момент продадут за пятиалтынный", - отметил Медведев.

украина

россия

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украина, дмитрий медведев, россия