https://ria.ru/20211011/kantsler-1754091584.html
Путин поздравил канцлера Австрии с вступлением в должность
Путин поздравил канцлера Австрии с вступлением в должность - РИА Новости, 11.10.2021
Путин поздравил канцлера Австрии с вступлением в должность
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Александру Шалленбергу в связи с вступлением на пост канцлера Австрии, президент... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T19:20
2021-10-11T19:20
2021-10-11T19:25
в мире
австрия
владимир путин
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Александру Шалленбергу в связи с вступлением на пост канцлера Австрии, президент рассчитывает, что деятельность нового канцлера будет способствовать сотрудничеству, сообщает пресс-служба президента.Президент подчеркнул, что отношения между странами традиционно носят конструктивный характер."Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных областях – на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на Европейском континенте", – приводятся слова президента в сообщении.
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в мире, австрия, владимир путин
19:20 11.10.2021 (обновлено: 19:25 11.10.2021)
Путин поздравил канцлера Австрии с вступлением в должность
Путин поздравил канцлера Австрии Александра Шалленберга с вступлением в должность