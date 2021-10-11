https://ria.ru/20211011/kantsler-1754091584.html

Путин поздравил канцлера Австрии с вступлением в должность

Путин поздравил канцлера Австрии с вступлением в должность - РИА Новости, 11.10.2021

Путин поздравил канцлера Австрии с вступлением в должность

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Александру Шалленбергу в связи с вступлением на пост канцлера Австрии, президент... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T19:20

2021-10-11T19:20

2021-10-11T19:25

в мире

австрия

владимир путин

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Александру Шалленбергу в связи с вступлением на пост канцлера Австрии, президент рассчитывает, что деятельность нового канцлера будет способствовать сотрудничеству, сообщает пресс-служба президента.Президент подчеркнул, что отношения между странами традиционно носят конструктивный характер."Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных областях – на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на Европейском континенте", – приводятся слова президента в сообщении.

https://ria.ru/20211011/avstriya-1754035121.html

австрия

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в мире, австрия, владимир путин