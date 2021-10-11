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Путин поздравил канцлера Австрии с вступлением в должность
Путин поздравил канцлера Австрии с вступлением в должность - РИА Новости, 11.10.2021
Путин поздравил канцлера Австрии с вступлением в должность
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Александру Шалленбергу в связи с вступлением на пост канцлера Австрии, президент... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T19:20
2021-10-11T19:25
в мире
австрия
владимир путин
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Александру Шалленбергу в связи с вступлением на пост канцлера Австрии, президент рассчитывает, что деятельность нового канцлера будет способствовать сотрудничеству, сообщает пресс-служба президента.Президент подчеркнул, что отношения между странами традиционно носят конструктивный характер."Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных областях – на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на Европейском континенте", – приводятся слова президента в сообщении.
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в мире, австрия, владимир путин
19:20 11.10.2021 (обновлено: 19:25 11.10.2021)
 
Путин поздравил канцлера Австрии с вступлением в должность

Путин поздравил канцлера Австрии Александра Шалленберга с вступлением в должность

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел совещание о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса
Президент РФ Владимир Путин провел совещание о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Александру Шалленбергу в связи с вступлением на пост канцлера Австрии, президент рассчитывает, что деятельность нового канцлера будет способствовать сотрудничеству, сообщает пресс-служба президента.
Президент подчеркнул, что отношения между странами традиционно носят конструктивный характер.
"Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных областях – на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на Европейском континенте", – приводятся слова президента в сообщении.
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
Вчера, 15:16
Шалленберг заявил, что не ожидал стать канцлером Австрии
 
В миреАвстрияВладимир Путин
 
 
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