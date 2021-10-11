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В Екатеринбурге проверят сообщения об избиении подростков в трамвае
В Екатеринбурге проверят сообщения об избиении подростков в трамвае - РИА Новости, 11.10.2021
В Екатеринбурге проверят сообщения об избиении подростков в трамвае
Полиция в Екатеринбурге проверяет информацию о мужчине, который побил подростков в трамвае, сообщили РИА Новости в понедельник в УМВД по городу. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T14:38
2021-10-11T14:38
2021-10-11T14:38
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт - РИА Новости, Ольга Ерачина. Полиция в Екатеринбурге проверяет информацию о мужчине, который побил подростков в трамвае, сообщили РИА Новости в понедельник в УМВД по городу.Ранее в группе "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте" появилась информация о том, что в салоне трамвая трое подростков, по мнению одного из пассажиров, слишком громко разговаривали. Мужчина сделал им замечание в грубой форме, между пассажирами возникла словесная перепалка, переросшая в драку."Ранее сообщений о конфликте в полицию не поступало. В настоящее время информация, опубликованная в СМИ, зарегистрирована. По данному факту проводится проверка", - сказали в УМВД.
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происшествия, екатеринбург
В Екатеринбурге проверят сообщения об избиении подростков в трамвае
В Екатеринбурге полиция проверит сообщения о мужчине, избившем троих подростков в трамвае