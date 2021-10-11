https://ria.ru/20211011/issledovanie-1754047010.html

Крупный бизнес тратит на услуги в сфере HR до 100 млн рублей в год

Крупный бизнес тратит на услуги в сфере HR до 100 млн рублей в год - РИА Новости, 11.10.2021

Крупный бизнес тратит на услуги в сфере HR до 100 млн рублей в год

WOW GROUP и HR-tv.ru провели исследование рынка услуг в сфере управления персоналом и представили его результаты. Так, крупный бизнес тратит до 100 миллионов... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T16:06

2021-10-11T16:06

2021-10-11T16:06

пресс-релизы

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МОСКВА, 11 окт - Пресс-служба WOW GROUP. WOW GROUP и HR-tv.ru провели исследование рынка услуг в сфере управления персоналом и представили его результаты. Так, крупный бизнес тратит до 100 миллионов рублей за услуги по управлению персоналом в год, а малый - около 1 миллиона рублей. Такие данные мы получили, задав вопрос представителям 300 компаний: "Какую сумму в этом году предположительно ваша компания потратила на услуги, предоставленные провайдерами услуг в сфере управления персоналом?"На постоянной основе бюджеты тратятся на повышение вовлечённости персонала и автоматизацию HR-процессов. Не менее важными для крупного бизнеса являются переквалификация персонала и работа с корпоративной культурой компании.Сколько тратят средний и малый бизнесСтруктура расходов среднего бизнеса на услуги в сфере управления персоналом схожа с крупным бизнесом, но суммы на порядок меньше: до 500 тысяч рублей за раз и до 5 миллионов0 рублей в год.Мелкие компании же покупают решения стоимостью до 100 тысяч рублей и тратят в год не более 1 миллиона рублей на услуги по управлению персоналом. В эту сумму входят расходы на сервисы по поиску работы и найму персонала.Всем компаниям в равной степени важны опыт и ранее реализованные аналогичные проекты провайдеров. При этом важно отметить, что, по сравнению с прошлым годом, бюджеты на услуги в сфере HR сильно не изменились.Индекс популярности компанийНа основе исследования был определен индекс популярности компаний и составлен Всероссийский рейтинг провайдеров услуг в сфере управления персоналом. Детально с ним можно на сайте.Исследование впервые презентовано на премии и конференции WOW PRO 27 сентября 2021 года. На ней провайдеры услуг в сфере управления персоналом представили свои лучшие кейсы. На одной площадке встретились предприниматели, топ-менеджмент, HR-специалисты и поставщики услуг в сфере управления персоналом.Об организаторахПремия и исследование рынка провайдеров услуг в сфере управления персоналом проводятся WOW GROUP и HR-tv.ru.WOW GROUP — компания, которая занимается производством и дистрибуцией уникальных образовательных продуктов и контента по теме управления человеческим капиталом для международного бизнес-сообщества.Комментарии, более полную информацию об исследовании и дополнительные сведения можно получить у Сергея Алумова, PR-менеджера WOW GROUP, позвонив по телефону +7 (963) 662-75-78, написав в Telegram — @SergeyWOWPR — или на элеĸтронную почту.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы