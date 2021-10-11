Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211011/issledovanie-1754047010.html
Крупный бизнес тратит на услуги в сфере HR до 100 млн рублей в год
Крупный бизнес тратит на услуги в сфере HR до 100 млн рублей в год - РИА Новости, 11.10.2021
Крупный бизнес тратит на услуги в сфере HR до 100 млн рублей в год
WOW GROUP и HR-tv.ru провели исследование рынка услуг в сфере управления персоналом и представили его результаты. Так, крупный бизнес тратит до 100 миллионов... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T16:06
2021-10-11T16:06
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155994/54/1559945414_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_c8c8e9083d523750a75c4e2d19c08dde.jpg
МОСКВА, 11 окт - Пресс-служба WOW GROUP. WOW GROUP и HR-tv.ru провели исследование рынка услуг в сфере управления персоналом и представили его результаты. Так, крупный бизнес тратит до 100 миллионов рублей за услуги по управлению персоналом в год, а малый - около 1 миллиона рублей. Такие данные мы получили, задав вопрос представителям 300 компаний: "Какую сумму в этом году предположительно ваша компания потратила на услуги, предоставленные провайдерами услуг в сфере управления персоналом?"На постоянной основе бюджеты тратятся на повышение вовлечённости персонала и автоматизацию HR-процессов. Не менее важными для крупного бизнеса являются переквалификация персонала и работа с корпоративной культурой компании.Сколько тратят средний и малый бизнесСтруктура расходов среднего бизнеса на услуги в сфере управления персоналом схожа с крупным бизнесом, но суммы на порядок меньше: до 500 тысяч рублей за раз и до 5 миллионов0 рублей в год.Мелкие компании же покупают решения стоимостью до 100 тысяч рублей и тратят в год не более 1 миллиона рублей на услуги по управлению персоналом. В эту сумму входят расходы на сервисы по поиску работы и найму персонала.Всем компаниям в равной степени важны опыт и ранее реализованные аналогичные проекты провайдеров. При этом важно отметить, что, по сравнению с прошлым годом, бюджеты на услуги в сфере HR сильно не изменились.Индекс популярности компанийНа основе исследования был определен индекс популярности компаний и составлен Всероссийский рейтинг провайдеров услуг в сфере управления персоналом. Детально с ним можно на сайте.Исследование впервые презентовано на премии и конференции WOW PRO 27 сентября 2021 года. На ней провайдеры услуг в сфере управления персоналом представили свои лучшие кейсы. На одной площадке встретились предприниматели, топ-менеджмент, HR-специалисты и поставщики услуг в сфере управления персоналом.Об организаторахПремия и исследование рынка провайдеров услуг в сфере управления персоналом проводятся WOW GROUP и HR-tv.ru.WOW GROUP — компания, которая занимается производством и дистрибуцией уникальных образовательных продуктов и контента по теме управления человеческим капиталом для международного бизнес-сообщества.Комментарии, более полную информацию об исследовании и дополнительные сведения можно получить у Сергея Алумова, PR-менеджера WOW GROUP, позвонив по телефону +7 (963) 662-75-78, написав в Telegram — @SergeyWOWPR — или на элеĸтронную почту.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155994/54/1559945414_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_2442b66ab4c580d0094cb937e3e66d58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пресс-релизы
16:06 11.10.2021
 

Крупный бизнес тратит на услуги в сфере HR до 100 млн рублей в год

© Depositphotos / GaudiLabЛюди общаются в коворкинге
Люди общаются в коворкинге - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Depositphotos / GaudiLab
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - Пресс-служба WOW GROUP. WOW GROUP и HR-tv.ru провели исследование рынка услуг в сфере управления персоналом и представили его результаты. Так, крупный бизнес тратит до 100 миллионов рублей за услуги по управлению персоналом в год, а малый - около 1 миллиона рублей. Такие данные мы получили, задав вопрос представителям 300 компаний: "Какую сумму в этом году предположительно ваша компания потратила на услуги, предоставленные провайдерами услуг в сфере управления персоналом?"
На постоянной основе бюджеты тратятся на повышение вовлечённости персонала и автоматизацию HR-процессов. Не менее важными для крупного бизнеса являются переквалификация персонала и работа с корпоративной культурой компании.

Сколько тратят средний и малый бизнес

Структура расходов среднего бизнеса на услуги в сфере управления персоналом схожа с крупным бизнесом, но суммы на порядок меньше: до 500 тысяч рублей за раз и до 5 миллионов0 рублей в год.
Мелкие компании же покупают решения стоимостью до 100 тысяч рублей и тратят в год не более 1 миллиона рублей на услуги по управлению персоналом. В эту сумму входят расходы на сервисы по поиску работы и найму персонала.
Всем компаниям в равной степени важны опыт и ранее реализованные аналогичные проекты провайдеров. При этом важно отметить, что, по сравнению с прошлым годом, бюджеты на услуги в сфере HR сильно не изменились.

Индекс популярности компаний

На основе исследования был определен индекс популярности компаний и составлен Всероссийский рейтинг провайдеров услуг в сфере управления персоналом. Детально с ним можно на сайте.
Исследование впервые презентовано на премии и конференции WOW PRO 27 сентября 2021 года. На ней провайдеры услуг в сфере управления персоналом представили свои лучшие кейсы. На одной площадке встретились предприниматели, топ-менеджмент, HR-специалисты и поставщики услуг в сфере управления персоналом.
Об организаторах
Премия и исследование рынка провайдеров услуг в сфере управления персоналом проводятся WOW GROUP и HR-tv.ru.
WOW GROUP — компания, которая занимается производством и дистрибуцией уникальных образовательных продуктов и контента по теме управления человеческим капиталом для международного бизнес-сообщества.
Комментарии, более полную информацию об исследовании и дополнительные сведения можно получить у Сергея Алумова, PR-менеджера WOW GROUP, позвонив по телефону +7 (963) 662-75-78, написав в Telegram — @SergeyWOWPR — или на элеĸтронную почту.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:45В России могут ужесточить проверки при получении разрешения на оружие
04:34Видео с закрытой вечеринки партии Зеленского разгневало украинцев
04:09Врач-инфекционист оценил влияние COVID-19 на репродуктивную систему
04:09Врач назвала самый важный элемент для иммунитета
03:57Россияне стали жаловаться на появление в Telegram трейдеров-мошенников
03:47Гутерреш оценил план действий по выводу иностранного контингента из Ливии
03:37Ученый МГУ рассказал, насколько выросла среднегодовая температура в Москве
03:29ГЛОНАСС перестанет использовать "советское" время
03:27Умерла жена Вахтанга Кикабидзе
03:18Экономист рассказала, насколько вырастут пенсии в 2022 году
03:15Эксперты гида Michelin отметили качество продуктов в ресторанах Москвы
03:09На Камчатке в рамках учений подняли по тревоге береговых ракетчиков
03:00Эксперт дал совет, как улучшить кредитную историю перед ипотекой
02:45В Twitter появилась опция, позволяющая удалять подписчиков
02:17Аналитик предупредил, почему сейчас лучше не покупать доллары и евро
02:11Опрос показал, что каждый десятый россиянин готов соврать ради карьеры
02:08Пульмонолог рассказал, как контролировать дыхание после COVID-19
01:57На Камчатке в ходе арктического форума обсудили сохранение морской среды
01:52В офисе Зеленского назвали ситуацию на Украине анекдотической
01:38FT: Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа через Румынию
Лента новостейМолния