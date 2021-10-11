https://ria.ru/20211011/investitsii-1753963386.html

Попова: инвесттоварищество - самая гибкая форма инвестиций в хайтек-лидеров

Попова: инвесттоварищество - самая гибкая форма инвестиций в хайтек-лидеров - РИА Новости, 11.10.2021

Попова: инвесттоварищество - самая гибкая форма инвестиций в хайтек-лидеров

Российские высокотехнологичные компании могут привлечь значительные средства от институциональных и индивидуальных инвесторов, но для этого нужен четко... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T10:36

2021-10-11T10:36

2021-10-11T10:36

новости компаний - экономика

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Российские высокотехнологичные компании могут привлечь значительные средства от институциональных и индивидуальных инвесторов, но для этого нужен четко выстроенный и понятный всем сторонам гибкий механизм, считает общественный омбудсмен по защите прав высокотехнологичных компаний-лидеров, первый заместитель генерального директора негосударственного института развития "Иннопрактика" Наталья Попова. В интервью РИА Новости она рассказала о том, какую форму структурирования отношений компаний, инвесторов и государства она считает оптимальной для стимулирования инвестиций в национальных чемпионов и стартапы-"единороги".- Наталья Валерьевна, вы говорили, что будете работать над упрощением доступа высокотехнологичных компаний к инвестиционному финансированию и даже рассматриваете вариант персональных инвестиций в эту сферу. О каких механизмах инвестиций идет речь?- Речь идет о инвестиционных механизмах, которые будут не только определены, но и запущены для финансирования высокотехнологичных компаний и привлечения средств инвесторов в этот сектор.Если рассматривать возможность инвестиций в национальных чемпионов, то, с учетом российского и международного опыта структурирования инвестиций в высокотехнологичный сектор, в наибольшей степени, на мой взгляд, подходят партнерства по модели limited partnership agreement или на договорной основе. В российском законодательстве аналогом такой формы является инвестиционное товарищество.В этом смысле инвестиционное товарищество представляется наиболее удобной формой структурирования венчурных инвестиций, обеспечивая и свободу, и необходимое регулирование (так называемую диспозитивность) взаимоотношений между инвесторами и управляющим. Соглашение об инвестиционном товариществе позволяет не связывать существенными обязательствами отношения между инвесторами, создавая удобную площадку для осуществления совместных венчурных инвестиций.- Насколько привычна форма инвестиционного товарищества для инвесторов и для компаний, желающих привлечь средства?- Инвестиционные товарищества в России существуют уже около 10 лет. Такая форма структурирования инвестиционной деятельности была успешно опробована и впоследствии отработана известными российскими инвестиционными фондами. Она представляет собой хорошо изученную и понятную для рынка модель осуществления инвестиций.- Инвестором можно стать только при создании такого товарищества, или можно присоединиться к нему на более поздних этапах?- Законодательство позволяет присоединяться к соглашению об инвестиционном товариществе на основании договора присоединения в течение всего периода его деятельности. В рамках этого механизма были выработаны подходы для максимального простого присоединения новых инвесторов в существующее товарищество и такой опыт на российском рынке уже есть.- Может ли инвестиционное товарищество использовать дополнительную ликвидность в виде привлечения займов и кредитов на осуществление инвестиций?- На практике инвестиционные товарищества структурируют таким образом, чтобы можно было привлекать долговые средства для осуществления инвестиций. Вместе с тем, пока такой продукт является новым для банков. Банки традиционно большое внимание уделяют достаточности обеспечения займов. Однако их готовность финансировать инвестиционные товарищества в большей степени зависит от конкретного портфеля проектов и инвесторов.- Вы говорите о привлекательности инвестирования в высокотехнологичный бизнес. Насколько вы готовы сами взять на себя риск и стать инвестором в эти компании?- Сектор высокотехнологичных компаний показал устойчивый рост во время пандемии. На российском рынке есть сильные игроки в сегменте высоких технологий, которые обладают высоким потенциалом роста и трансформации в национальных чемпионов. Для меня этот сектор экономики является наиболее интересным и привлекательным для инвестиций.- Вы подробно рассказали о механизме инвестирования, выразили готовность сами инвестировать. Планируете ли также вовлекать еще кого-то в такие инвестиции?- Обязательно. Планирую не только сама инвестировать, но и привлекать заинтересованных лиц. Тех, кто верит в национальных чемпионов. Я вижу, что таких людей достаточно для того, чтобы национальные чемпионы и российские высокотехнологичные компании получили значимую поддержку.

https://ria.ru/20210420/sotrudnichestvo-1729050226.html

https://ria.ru/20210527/reyting-1734380681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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