https://ria.ru/20211011/immunitet-1754077497.html

Врач объяснила, почему в Москве нет коллективного иммунитета

Врач объяснила, почему в Москве нет коллективного иммунитета - РИА Новости, 11.10.2021

Врач объяснила, почему в Москве нет коллективного иммунитета

Москва не наработала стойкого коллективного иммунитета к коронавирусу в связи с очень низкими темпами вакцинации, заявила главный врач городской клинической... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T18:06

2021-10-11T18:06

2021-10-11T18:06

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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт - РИА Новости. Москва не наработала стойкого коллективного иммунитета к коронавирусу в связи с очень низкими темпами вакцинации, заявила главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко."Новый подштамм мы не получили, мы получили "дельту", который пришел из Индии, это не наш штамм, но все, что прогнозировалось, оправдалось, к сожалению большому. Стойкого коллективного иммунитета мы не наработали в связи с очень низкими темпами вакцинации", - сказала Лысенко в эфире Первого канала.Ранее оперштаб по коронавирусу в Москве сообщил, что число госпитализаций за последние две недели выросло вдвое, а заболеваемость - в полтора раза. За последние сутки в Москве выявлено 5002 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20211004/immunitet-1753000920.html

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2021

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