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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211011/immunitet-1754077497.html
Врач объяснила, почему в Москве нет коллективного иммунитета
Врач объяснила, почему в Москве нет коллективного иммунитета - РИА Новости, 11.10.2021
Врач объяснила, почему в Москве нет коллективного иммунитета
Москва не наработала стойкого коллективного иммунитета к коронавирусу в связи с очень низкими темпами вакцинации, заявила главный врач городской клинической... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T18:06
2021-10-11T18:06
распространение коронавируса
общество
вакцинация
москва
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт - РИА Новости. Москва не наработала стойкого коллективного иммунитета к коронавирусу в связи с очень низкими темпами вакцинации, заявила главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко."Новый подштамм мы не получили, мы получили "дельту", который пришел из Индии, это не наш штамм, но все, что прогнозировалось, оправдалось, к сожалению большому. Стойкого коллективного иммунитета мы не наработали в связи с очень низкими темпами вакцинации", - сказала Лысенко в эфире Первого канала.Ранее оперштаб по коронавирусу в Москве сообщил, что число госпитализаций за последние две недели выросло вдвое, а заболеваемость - в полтора раза. За последние сутки в Москве выявлено 5002 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
https://ria.ru/20211004/immunitet-1753000920.html
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общество, вакцинация, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, марьяна лысенко, вакцинация россиян от covid-19
18:06 11.10.2021
 
Врач объяснила, почему в Москве нет коллективного иммунитета

Врач объяснила отсутствие в Москве коллективного иммунитета медленной вакцинацией

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМолодой человек заполняет анкету перед вакцинацией в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 в торговом центре "Тройка" в Москве
Молодой человек заполняет анкету перед вакцинацией в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 в торговом центре Тройка в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт - РИА Новости. Москва не наработала стойкого коллективного иммунитета к коронавирусу в связи с очень низкими темпами вакцинации, заявила главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.
"Новый подштамм мы не получили, мы получили "дельту", который пришел из Индии, это не наш штамм, но все, что прогнозировалось, оправдалось, к сожалению большому. Стойкого коллективного иммунитета мы не наработали в связи с очень низкими темпами вакцинации", - сказала Лысенко в эфире Первого канала.
Ранее оперштаб по коронавирусу в Москве сообщил, что число госпитализаций за последние две недели выросло вдвое, а заболеваемость - в полтора раза. За последние сутки в Москве выявлено 5002 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
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Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияМоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииМарьяна ЛысенкоВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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