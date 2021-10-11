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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211011/gladkov-1753981282.html
Глава Белгородcкой области назвал ситуацию с COVID-19 в регионе непростой
Глава Белгородcкой области назвал ситуацию с COVID-19 в регионе непростой - РИА Новости, 11.10.2021
Глава Белгородcкой области назвал ситуацию с COVID-19 в регионе непростой
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал непростой ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе, который занимает в стране лидирующие позиции по РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:59
2021-10-11T11:59
распространение коронавируса
белгородская область
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вячеслав гладков
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ВОРОНЕЖ, 11 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал непростой ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе, который занимает в стране лидирующие позиции по вакцинации от COVID-19.В Белгородской области с начала пандемии зарегистрированы 56 264 случая COVID-19. Выздоровели 49 246 пациентов. Умерли 1218 человек. При этом регион является лидером по вакцинации в России. В Белгородской области первым компонентом вакцины привиты, по данным на 8 октября, более 761 тысячи жителей, полный курс прошли свыше 712 тысяч.В понедельник на еженедельном оперативном совещании Гладков сообщил, что на данный момент количество вызовов от пациентов в медучреждения области превышает в три раза их среднее количество за год."У нас непростая ситуация сейчас с коронавирусной инфекцией. Несмотря на то, что мы лидируем по темпам вакцинации от ковида в стране, у нас половина населения не провакцинирована до сих пор. Так, от общего числа заболевших – число вакцинированных достигает всего 1,5 процента. Из них большинство переносит болезнь в легкой форме, без госпитализации", - приводит слова Гладкова пресс-служба областного правительства.Гладков также напомнил, что сейчас в области активно идет иммунизация населения от вируса гриппа. Сейчас привиты уже 350 тысяч жителей региона."Нам необходимо для 900 тысяч человек сделать такие прививки, чтобы не допустить ухудшение текущей ситуации в сфере здравоохранения. На неделе мы ожидаем поставок очередной партии вакцины", - сказал Гладков.Губернатор добавил, что на данный момент количество вызовов от пациентов в медучреждения области превышает в три раза их среднее количество за год.
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белгородская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вячеслав гладков
11:59 11.10.2021
 
Глава Белгородcкой области назвал ситуацию с COVID-19 в регионе непростой

Глава Белгородcкой области Гладков назвал ситуацию с коронавирусом в регионе непростой

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде
Медицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ВОРОНЕЖ, 11 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал непростой ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе, который занимает в стране лидирующие позиции по вакцинации от COVID-19.
В Белгородской области с начала пандемии зарегистрированы 56 264 случая COVID-19. Выздоровели 49 246 пациентов. Умерли 1218 человек. При этом регион является лидером по вакцинации в России. В Белгородской области первым компонентом вакцины привиты, по данным на 8 октября, более 761 тысячи жителей, полный курс прошли свыше 712 тысяч.
В понедельник на еженедельном оперативном совещании Гладков сообщил, что на данный момент количество вызовов от пациентов в медучреждения области превышает в три раза их среднее количество за год.
"У нас непростая ситуация сейчас с коронавирусной инфекцией. Несмотря на то, что мы лидируем по темпам вакцинации от ковида в стране, у нас половина населения не провакцинирована до сих пор. Так, от общего числа заболевших – число вакцинированных достигает всего 1,5 процента. Из них большинство переносит болезнь в легкой форме, без госпитализации", - приводит слова Гладкова пресс-служба областного правительства.
Гладков также напомнил, что сейчас в области активно идет иммунизация населения от вируса гриппа. Сейчас привиты уже 350 тысяч жителей региона.
"Нам необходимо для 900 тысяч человек сделать такие прививки, чтобы не допустить ухудшение текущей ситуации в сфере здравоохранения. На неделе мы ожидаем поставок очередной партии вакцины", - сказал Гладков.
Губернатор добавил, что на данный момент количество вызовов от пациентов в медучреждения области превышает в три раза их среднее количество за год.
 
Распространение коронавирусаБелгородская областьКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВячеслав Гладков
 
 
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