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Доходы "Газпрома" от экспорта газа удвоились за восемь месяцев
Доходы "Газпрома" от экспорта газа удвоились за восемь месяцев - РИА Новости, 11.10.2021
Доходы "Газпрома" от экспорта газа удвоились за восемь месяцев
Доходы "Газпрома" от экспорта трубопроводного газа в январе-августе выросли вдвое в годовом выражении - до 28,4 миллиарда долларов; экспортная цена газа в... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T14:48
2021-10-11T14:48
экономика
чехия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
газпром
северный поток
грайфсвальд
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Доходы "Газпрома" от экспорта трубопроводного газа в январе-августе выросли вдвое в годовом выражении - до 28,4 миллиарда долларов; экспортная цена газа в августе увеличилась на 15,2% к июлю - до 282,4 доллара за тысячу кубометров, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).Физический объем экспорта газа в январе-августе вырос на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 140,6 миллиарда кубометров.В августе доходы компании от экспорта газа выросли на 36,3% по сравнению с июлем, до 4,74 миллиарда долларов. При этом объем экспорта в августе увеличился на 18% в месячном выражении, до 16,8 миллиарда кубометров. По сравнению с августом 2020 года доходы "Газпрома" увеличились почти втрое, а объем экспорта снизился на 2,3%. Годом ранее цена за тысячу кубометров составляла 92,65 доллара.Цена экспортного трубопроводного газа в августе этого года была значительно выше уровня рентабельности экспорта газа компании, который эксперты оценивают в 90-100 долларов за тысячу кубометров. При этом в июле цена составляла 245,1 доллара за тысячу кубометров, в июне - 226,5 доллара, а в мае - 199,7 доллара.При учете средних отчетных цен "Газпрома" полная стоимость транспортировки газа с Ямала до Грайфсвальда на входе в ГТС Германии может составлять порядка 90 долларов за 1 тысячу кубометров. В эту сумму входит себестоимость добычи, НДПИ, транспортировка по территории России и затем по магистрали "Северного потока". К этому значению также необходимо прибавлять 30-процентную экспортную пошлину от цены реализации компании в Европе.Однако следует учитывать, что за транспортировку по России "Газпром" платит полностью своим "дочкам", а за транспортировку по "Северному потоку" - наполовину себе. Кроме того, стоимость транспортировки в рамках РФ разнится для разных газопроводных систем в зависимости от давности ввода в эксплуатацию, а себестоимость добычи отличается для разных месторождений. Другие экспортные маршруты, как, например, транспортировка через Словакию и Чехию до Германии, будут гораздо дороже за счет необходимости платить странам-транзитерам.
https://ria.ru/20211006/putin-1753391095.html
чехия
грайфсвальд
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экономика, чехия, федеральная таможенная служба (фтс россии), газпром, северный поток, грайфсвальд, россия
14:48 11.10.2021
 
Доходы "Газпрома" от экспорта газа удвоились за восемь месяцев

Доходы "Газпрома" от экспорта газа удвоились за восемь месяцев и достигли $28,4 миллиарда

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание компании "Газпром" в Москве
Здание компании Газпром в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Доходы "Газпрома" от экспорта трубопроводного газа в январе-августе выросли вдвое в годовом выражении - до 28,4 миллиарда долларов; экспортная цена газа в августе увеличилась на 15,2% к июлю - до 282,4 доллара за тысячу кубометров, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
Физический объем экспорта газа в январе-августе вырос на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 140,6 миллиарда кубометров.
В августе доходы компании от экспорта газа выросли на 36,3% по сравнению с июлем, до 4,74 миллиарда долларов. При этом объем экспорта в августе увеличился на 18% в месячном выражении, до 16,8 миллиарда кубометров. По сравнению с августом 2020 года доходы "Газпрома" увеличились почти втрое, а объем экспорта снизился на 2,3%. Годом ранее цена за тысячу кубометров составляла 92,65 доллара.
Цена экспортного трубопроводного газа в августе этого года была значительно выше уровня рентабельности экспорта газа компании, который эксперты оценивают в 90-100 долларов за тысячу кубометров. При этом в июле цена составляла 245,1 доллара за тысячу кубометров, в июне - 226,5 доллара, а в мае - 199,7 доллара.
При учете средних отчетных цен "Газпрома" полная стоимость транспортировки газа с Ямала до Грайфсвальда на входе в ГТС Германии может составлять порядка 90 долларов за 1 тысячу кубометров. В эту сумму входит себестоимость добычи, НДПИ, транспортировка по территории России и затем по магистрали "Северного потока". К этому значению также необходимо прибавлять 30-процентную экспортную пошлину от цены реализации компании в Европе.
Однако следует учитывать, что за транспортировку по России "Газпром" платит полностью своим "дочкам", а за транспортировку по "Северному потоку" - наполовину себе. Кроме того, стоимость транспортировки в рамках РФ разнится для разных газопроводных систем в зависимости от давности ввода в эксплуатацию, а себестоимость добычи отличается для разных месторождений. Другие экспортные маршруты, как, например, транспортировка через Словакию и Чехию до Германии, будут гораздо дороже за счет необходимости платить странам-транзитерам.
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ЭкономикаЧехияФедеральная таможенная служба (ФТС России)ГазпромСеверный потокГрайфсвальдРоссия
 
 
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