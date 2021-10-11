https://ria.ru/20211011/gaz-1754048152.html

Британцы признали проигрыш Европы перед Россией

"Европа проиграла": британцы высказались о "российской угрозе" из-за газа - РИА Новости, 11.10.2021

Британцы признали проигрыш Европы перед Россией

Читатели британской газеты Express прокомментировали статью о том, что Москва "оказывает давление" на страны Европы и намеренно повышает цены на газ. Многие... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T16:06

2021-10-11T16:06

2021-10-11T17:41

экономика

сша

азия

москва

великобритания

владимир путин

евросоюз

северный поток — 2

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Express прокомментировали статью о том, что Москва "оказывает давление" на страны Европы и намеренно повышает цены на газ. Многие посчитали, что в ЕС недооценивают возможности России."Неубедительные в этом году аргументы в пользу ветровой и солнечной энергии. Россия загнала Европу в угол с газом. <…> Европа проиграла, у США нет оснований держать там свои войска, чтобы защищать ее от энергетических кредиторов. Удачи, Европа", — выразил мнение пользователь с ником 122°WestObserver."Газовые цены растут во всем мире, как и стоимость любых энергоресурсов. К Путину это не имеет отношения", — подчеркнул NeilSays."Британия хочет, чтобы Россия бесплатно отправляла безграничное количество этого газа? Да, пожалуйста, меня запишите, если это возможно!" — сыронизировал Honest broker.В последние недели наблюдался рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты связывают резкое повышение стоимости фьючерсов с низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа на континенте, а также с высоким спросом на СПГ в Азии.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия готова помочь стабилизировать ситуацию с голубым топливом. В МИД назвали нонсенсом заявления о том, что Москва пытается повлиять на стоимость газа ради запуска "Северного потока — 2".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211011/krizis-1753960487.html

https://ria.ru/20211011/gaz-1753970005.html

сша

азия

москва

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сша, азия, москва, великобритания, владимир путин, евросоюз, северный поток — 2