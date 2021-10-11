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Британцы признали проигрыш Европы перед Россией
"Европа проиграла": британцы высказались о "российской угрозе" из-за газа - РИА Новости, 11.10.2021
Британцы признали проигрыш Европы перед Россией
Читатели британской газеты Express прокомментировали статью о том, что Москва "оказывает давление" на страны Европы и намеренно повышает цены на газ. Многие... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T16:06
2021-10-11T17:41
экономика
сша
азия
москва
великобритания
владимир путин
евросоюз
северный поток — 2
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Express прокомментировали статью о том, что Москва "оказывает давление" на страны Европы и намеренно повышает цены на газ. Многие посчитали, что в ЕС недооценивают возможности России."Неубедительные в этом году аргументы в пользу ветровой и солнечной энергии. Россия загнала Европу в угол с газом. &lt;…&gt; Европа проиграла, у США нет оснований держать там свои войска, чтобы защищать ее от энергетических кредиторов. Удачи, Европа", — выразил мнение пользователь с ником 122°WestObserver."Газовые цены растут во всем мире, как и стоимость любых энергоресурсов. К Путину это не имеет отношения", — подчеркнул NeilSays."Британия хочет, чтобы Россия бесплатно отправляла безграничное количество этого газа? Да, пожалуйста, меня запишите, если это возможно!" — сыронизировал Honest broker.В последние недели наблюдался рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты связывают резкое повышение стоимости фьючерсов с низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа на континенте, а также с высоким спросом на СПГ в Азии.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия готова помочь стабилизировать ситуацию с голубым топливом. В МИД назвали нонсенсом заявления о том, что Москва пытается повлиять на стоимость газа ради запуска "Северного потока — 2".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211011/krizis-1753960487.html
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экономика, сша, азия, москва, великобритания, владимир путин, евросоюз, северный поток — 2
16:06 11.10.2021 (обновлено: 17:41 11.10.2021)
 
"Европа проиграла": британцы высказались о "российской угрозе" из-за газа

Читатели Daily Express выразили недоумение из-за слов о российской угрозе из-за газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОбъект газопровода "Ямал – Европа" в городе Цеханув в Польше
Объект газопровода Ямал – Европа в городе Цеханув в Польше - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Express прокомментировали статью о том, что Москва "оказывает давление" на страны Европы и намеренно повышает цены на газ. Многие посчитали, что в ЕС недооценивают возможности России.
"Неубедительные в этом году аргументы в пользу ветровой и солнечной энергии. Россия загнала Европу в угол с газом. <…> Европа проиграла, у США нет оснований держать там свои войска, чтобы защищать ее от энергетических кредиторов. Удачи, Европа", — выразил мнение пользователь с ником 122°WestObserver.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
Вчера, 10:25
В США предрекли потерю стратегической мощи из-за России
"Газовые цены растут во всем мире, как и стоимость любых энергоресурсов. К Путину это не имеет отношения", — подчеркнул NeilSays.
"Британия хочет, чтобы Россия бесплатно отправляла безграничное количество этого газа? Да, пожалуйста, меня запишите, если это возможно!" — сыронизировал Honest broker.

"Почему все такие взвинченные? Не покупайте газ у России, все просто. С другой стороны, она сама может выбрать, кому его продавать, это ее газ", — подытожили читатели.

В последние недели наблюдался рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты связывают резкое повышение стоимости фьючерсов с низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа на континенте, а также с высоким спросом на СПГ в Азии.
Как подчеркивал Владимир Путин, Россия готова помочь стабилизировать ситуацию с голубым топливом. В МИД назвали нонсенсом заявления о том, что Москва пытается повлиять на стоимость газа ради запуска "Северного потока — 2".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Газокомпрессорная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
Вчера, 11:14
Евросоюз захотел приобрести у России больше газа
 
ЭкономикаСШААзияМоскваВеликобританияВладимир ПутинЕвросоюзСеверный поток — 2
 
 
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