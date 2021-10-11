https://ria.ru/20211011/gaz-1753940544.html

Эксперт рассказал, как перевести автомобиль на газобаллонное оборудование

Эксперт рассказал, как перевести автомобиль на газобаллонное оборудование - РИА Новости, 11.10.2021

Эксперт рассказал, как перевести автомобиль на газобаллонное оборудование

Господдержка развития рынка газомоторного топлива в сочетании с коммерческими программами позволяет компенсировать большую часть затрат по переходу на... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T06:02

2021-10-11T06:02

2021-10-11T06:02

экономика

авто

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Господдержка развития рынка газомоторного топлива в сочетании с коммерческими программами позволяет компенсировать большую часть затрат по переходу на газобаллонное оборудование, поэтому такой шаг может обойтись владельцу легкового автомобиля всего в 10-20 тысяч рублей, рассказал РИА Новости руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Александр Амирагян.По словам эксперта, стоимость переоборудования легкого коммерческого автомобиля на компримированный газ или метан зависит от его класса (максимальной снаряженной массы). В среднем речь идет о диапазоне от 50 до 100 тысяч рублей.Однако данная программа действует не во всех регионах РФ. В то же время, определенный объем затрат может быть компенсирован в рамках маркетинговых программ компаний. Такую, например, реализует "Газпром газомоторное топливо". Она подразумевает возврат автовладельцу до 30% понесенных затрат при переоборудовании автомобиля на газ."Получается, что автовладельцу остается профинансировать за счет собственных средств около 20% стоимости переоборудования, что эквивалентно 10-20 тысячам рублей в зависимости от класса легкового автомобиля", - оценивает Амирагян.Как отмечает эксперт, легковые коммерческие автомобили (LCV, малотоннажные модели широкого применения массой до 3,5 тонны) чаще всего переводят на газобаллонное оборудование. Именно они лидируют в структуре потребления компримированного природного газа или метана в России."Это вызвано двумя основными факторами – наличием в продаже официальных заводских газовых моделей данного класса и наибольшей эффективностью перевода на газ именно данной категории автотранспорта, так как она характеризуется сравнительно большими пробегами и, соответственно, дает возможность экономить на топливе", - объяснил Амирагян.Эксперт отмечает, что крупнейшие иностранные автопроизводители, представленные на отечественном рынке, в обозримом будущем не планируют развивать сегмент легких коммерческих автомобилей на газомоторном топливе. Это означает, что шансы на перевод таких транспортных средств на газ минимальны. Российские автомобильные компании, напротив, развивают выпуск автомобилей на газу, особенно в сегменте LCV.

https://ria.ru/20211009/avto-1753786431.html

https://ria.ru/20211007/shiny-1753439333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, авто, россия