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Эксперт рассказал, как перевести автомобиль на газобаллонное оборудование
Эксперт рассказал, как перевести автомобиль на газобаллонное оборудование - РИА Новости, 11.10.2021
Эксперт рассказал, как перевести автомобиль на газобаллонное оборудование
Господдержка развития рынка газомоторного топлива в сочетании с коммерческими программами позволяет компенсировать большую часть затрат по переходу на... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T06:02
2021-10-11T06:02
экономика
авто
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Господдержка развития рынка газомоторного топлива в сочетании с коммерческими программами позволяет компенсировать большую часть затрат по переходу на газобаллонное оборудование, поэтому такой шаг может обойтись владельцу легкового автомобиля всего в 10-20 тысяч рублей, рассказал РИА Новости руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Александр Амирагян.По словам эксперта, стоимость переоборудования легкого коммерческого автомобиля на компримированный газ или метан зависит от его класса (максимальной снаряженной массы). В среднем речь идет о диапазоне от 50 до 100 тысяч рублей.Однако данная программа действует не во всех регионах РФ. В то же время, определенный объем затрат может быть компенсирован в рамках маркетинговых программ компаний. Такую, например, реализует "Газпром газомоторное топливо". Она подразумевает возврат автовладельцу до 30% понесенных затрат при переоборудовании автомобиля на газ."Получается, что автовладельцу остается профинансировать за счет собственных средств около 20% стоимости переоборудования, что эквивалентно 10-20 тысячам рублей в зависимости от класса легкового автомобиля", - оценивает Амирагян.Как отмечает эксперт, легковые коммерческие автомобили (LCV, малотоннажные модели широкого применения массой до 3,5 тонны) чаще всего переводят на газобаллонное оборудование. Именно они лидируют в структуре потребления компримированного природного газа или метана в России."Это вызвано двумя основными факторами – наличием в продаже официальных заводских газовых моделей данного класса и наибольшей эффективностью перевода на газ именно данной категории автотранспорта, так как она характеризуется сравнительно большими пробегами и, соответственно, дает возможность экономить на топливе", - объяснил Амирагян.Эксперт отмечает, что крупнейшие иностранные автопроизводители, представленные на отечественном рынке, в обозримом будущем не планируют развивать сегмент легких коммерческих автомобилей на газомоторном топливе. Это означает, что шансы на перевод таких транспортных средств на газ минимальны. Российские автомобильные компании, напротив, развивают выпуск автомобилей на газу, особенно в сегменте LCV.
https://ria.ru/20211009/avto-1753786431.html
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экономика, авто, россия
06:02 11.10.2021
 
Эксперт рассказал, как перевести автомобиль на газобаллонное оборудование

Эксперт Амирагян рассказал, как перевести автомобиль на газ всего за 20 тысяч рублей

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазовый баллон в багажнике легкового автомобиля
Газовый баллон в багажнике легкового автомобиля - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Господдержка развития рынка газомоторного топлива в сочетании с коммерческими программами позволяет компенсировать большую часть затрат по переходу на газобаллонное оборудование, поэтому такой шаг может обойтись владельцу легкового автомобиля всего в 10-20 тысяч рублей, рассказал РИА Новости руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Александр Амирагян.
По словам эксперта, стоимость переоборудования легкого коммерческого автомобиля на компримированный газ или метан зависит от его класса (максимальной снаряженной массы). В среднем речь идет о диапазоне от 50 до 100 тысяч рублей.
"Государство реализует программу развития рынка газомоторного топлива в части метана, в рамках которой в 2021 году предоставляются субсидии на переоборудование физлицам и субъектам малого и среднего бизнеса в максимальном размере - от 36 до 57 тысяч рублей. При этом субсидия не должна превышать 50% суммарных затрат на переоборудование", - сообщил Амирагян.
Однако данная программа действует не во всех регионах РФ. В то же время, определенный объем затрат может быть компенсирован в рамках маркетинговых программ компаний. Такую, например, реализует "Газпром газомоторное топливо". Она подразумевает возврат автовладельцу до 30% понесенных затрат при переоборудовании автомобиля на газ.
"Получается, что автовладельцу остается профинансировать за счет собственных средств около 20% стоимости переоборудования, что эквивалентно 10-20 тысячам рублей в зависимости от класса легкового автомобиля", - оценивает Амирагян.
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Как отмечает эксперт, легковые коммерческие автомобили (LCV, малотоннажные модели широкого применения массой до 3,5 тонны) чаще всего переводят на газобаллонное оборудование. Именно они лидируют в структуре потребления компримированного природного газа или метана в России.
"Это вызвано двумя основными факторами – наличием в продаже официальных заводских газовых моделей данного класса и наибольшей эффективностью перевода на газ именно данной категории автотранспорта, так как она характеризуется сравнительно большими пробегами и, соответственно, дает возможность экономить на топливе", - объяснил Амирагян.
Эксперт отмечает, что крупнейшие иностранные автопроизводители, представленные на отечественном рынке, в обозримом будущем не планируют развивать сегмент легких коммерческих автомобилей на газомоторном топливе. Это означает, что шансы на перевод таких транспортных средств на газ минимальны. Российские автомобильные компании, напротив, развивают выпуск автомобилей на газу, особенно в сегменте LCV.
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