https://ria.ru/20211011/frantsiya-1754032600.html

Во Франции неизвестные захватили судно, где обнаружили кокаин, сообщили СМИ

Во Франции неизвестные захватили судно, где обнаружили кокаин, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.10.2021

Во Франции неизвестные захватили судно, где обнаружили кокаин, сообщили СМИ

Неизвестные в порту французского Дюнкерка на несколько часов захватили судно, на котором ранее было обнаружено более тонны кокаина, а его экипаж, в том числе... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T15:08

2021-10-11T15:08

2021-10-11T15:08

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Неизвестные в порту французского Дюнкерка на несколько часов захватили судно, на котором ранее было обнаружено более тонны кокаина, а его экипаж, в том числе несколько россиян, был задержан, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Судно Trudy, на борту которого обнаружили 1,1 тонну кокаина, было арестовано в Дюнкерке 1 октября. В рамках операции был задержан весь экипаж. Один из задержанных россиян позднее был взят под стражу, второй выпущен под подписку о невыезде.Само судно было опечатано, на его борт был направлен "сменный экипаж". Нападение произошло в ночь на понедельник."Около часа ночи порядка десятка неизвестных захватили 20 членов экипажа, некоторые из них подверглись физическому насилию… Вероятно, они хотели забрать наркотики и деньги, но покинули судно в пять утра с пустыми руками", - сообщил источник в полиции.По предварительным данным следствия, нападавшие переговаривались на английском языке и были вооружены деревянными дубинками. Они обыскали судно в сопровождении капитана, но не взяли ничего из судового имущества или личных вещей членов экипажа. Некоторые моряки были связаны, но никто из них серьезно не пострадал.По информации российского посольства, судно ходит под либерийским флагом, его судовладелец не имеет отношения к РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20211006/dyunkerk-1753371927.html

https://ria.ru/20210726/kokain-1742922246.html

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в мире, дюнкерк, россия