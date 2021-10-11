https://ria.ru/20211011/fotokonkurs-1754089097.html

ОНФ объявил фотоконкурс на самую необычную дорожную заплатку

ОНФ объявил фотоконкурс на самую необычную дорожную заплатку - РИА Новости, 11.10.2021

ОНФ объявил фотоконкурс на самую необычную дорожную заплатку

Общероссийский Народный фронт (ОНФ) объявил всероссийский фотоконкурс на самую необычную заплатку на дороге с изображением ям и кочек, авторства как самих... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T19:05

2021-10-11T19:05

2021-10-11T19:05

общество

воронежская область

общероссийский народный фронт

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Общероссийский Народный фронт (ОНФ) объявил всероссийский фотоконкурс на самую необычную заплатку на дороге с изображением ям и кочек, авторства как самих россиян, так и дорожников, рассказали РИА Новости в ОНФ."Общероссийский народный фронт приглашает всех желающих принять участие в фотоконкурсе по итогам дорожного ремонта в 2021 году. На конкурс принимаются фото творчества местных жителей, латавших ямы при помощи подручных средств, а также "творческие работы" дорожников глазами самих граждан с изображениями бугров, кочек и ям и т.п. после ремонта",- говорится в сообщении.Фотографии необходимо выложить на своей страничке в социальной сети с хэштегом #ЗалаталиКакМогли и #ямынадороге в срок до 31.12.2021 г. включительно, пояснили организаторы. Так, по итогам конкурса авторы самых необычных фото получат памятные сувениры, а активисты ОНФ передадут информацию в органы исполнительной власти региона.К примеру, одну из дорожных ям прикрыли старой курткой, а въезд во двор со стороны улицы самостоятельно засыпали битыми кирпичами."Уверен, что объявленный Народным фронтом фотоконкурс "Залатали как могли" позволит нам выявлять больше подобных фактов, оперативно на них реагировать и в конечном итоге пресекать разбазаривание бюджетных средств. Поэтому призываю граждан, особенно автолюбителей, активнее выкладывать снимки горе-ремонта на своих страницах в соцсетях. Ни одно из таких фотообращений не останется без внимания", - отметил член регионального штаба ОНФ в Воронежской области, координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" в Воронежской области.

https://ria.ru/20210916/shtraf-1750324544.html

https://ria.ru/20210616/podmoskove-1737212809.html

воронежская область

россия

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2021

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общество, воронежская область, общероссийский народный фронт, россия