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Семейная ссора и укус на выживание: лучшие фото дикой природы
Семейная ссора и укус на выживание: лучшие фото дикой природы - РИА Новости, 11.10.2021
Семейная ссора и укус на выживание: лучшие фото дикой природы
Стали известны победители фотоконкурс Королевского биологического общества 2021 года. Жюри рассмотрело более 1600 снимков со всего мира на тему "Взаимосвязь"... РИА Новости, 11.10.2021
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фото
животные
природа
насекомые
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Стали известны победители фотоконкурс Королевского биологического общества 2021 года. Жюри рассмотрело более 1600 снимков со всего мира на тему "Взаимосвязь". Завораживающие работы лауреатов — в подборке Ria.ru.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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фото, фото, животные, природа, насекомые
19:20 11.10.2021 (обновлено: 19:33 11.10.2021)
 

Семейная ссора и укус на выживание: лучшие фото дикой природы

Читать ria.ru в
Стали известны победители фотоконкурс Королевского биологического общества 2021 года. Жюри рассмотрело более 1600 снимков со всего мира на тему "Взаимосвязь". Завораживающие работы лауреатов — в подборке Ria.ru.
© Фото : Vishwanath Birje / The Royal Society of Biology

Победителем Royal Society of Biology Photography Competition 2021 стал Вишванат Бирдже (Vishwanath Birje) из Индии. Высшей наградой жюри отметило фото муравьев, поедающих выделяемую желтой тлей медвяную падь.

Работа фотографа Vishwanath Birje Mutualism, занявшая первое место в фотоконкурсе Royal Society of Biology Photography Competition 2021
1 из 12

Победителем Royal Society of Biology Photography Competition 2021 стал Вишванат Бирдже (Vishwanath Birje) из Индии. Высшей наградой жюри отметило фото муравьев, поедающих выделяемую желтой тлей медвяную падь.

© Фото : Vishwanath Birje / The Royal Society of Biology
© Фото : Truong Hoai Vu / The Royal Society of Biology

Второе место завоевал вьетнамский фотограф Труонг Хоай Ву (Truong Hoai Vu) с "Морской экосистемой Хон Йен". Каждый год с мая по август во время отлива из-под воды показываются великолепные коралловые сады.

Работа фотографа Truong Hoai Vu Hon Yen marine ecosystem в фотоконкурсе Royal Society of Biology Photography Competition 2021
2 из 12

Второе место завоевал вьетнамский фотограф Труонг Хоай Ву (Truong Hoai Vu) с "Морской экосистемой Хон Йен". Каждый год с мая по август во время отлива из-под воды показываются великолепные коралловые сады.

© Фото : Truong Hoai Vu / The Royal Society of Biology
© Фото : Alfonso Roldán Losada / The Royal Society of Biology

Невзначай подсмотренная "Семейная ссора" оказалась для испанца Альфонсо Рольдана Лосады (Alfonso Roldán Losada) пропуском в шорт-лист конкурса.

Работа фотографа Alfonso Roldán Losada Family quarrel в фотоконкурсе Royal Society of Biology Photography Competition 2021
3 из 12

Невзначай подсмотренная "Семейная ссора" оказалась для испанца Альфонсо Рольдана Лосады (Alfonso Roldán Losada) пропуском в шорт-лист конкурса.

© Фото : Alfonso Roldán Losada / The Royal Society of Biology
© Фото : Gu Guanghui / The Royal Society of Biology

"Солнечная электростанция" Гу Гуандхуи (Gu Guanghui) из Китая — в шорт-листе.

Работа фотографа Gu Guanghui Solar power plant в фотоконкурсе Royal Society of Biology Photography Competition 2021
4 из 12

"Солнечная электростанция" Гу Гуандхуи (Gu Guanghui) из Китая — в шорт-листе.

© Фото : Gu Guanghui / The Royal Society of Biology
© Фото : Henry Harte / The Royal Society of Biology

Еще одна работа из шорт-листа — "Чума" Генри Харта (Henry Harte), повествующая о нашествии саранчи на Кению в 2019 году.

Работа фотографа Henry Harte The plague, в фотоконкурсе Royal Society of Biology Photography Competition 2021
5 из 12

Еще одна работа из шорт-листа — "Чума" Генри Харта (Henry Harte), повествующая о нашествии саранчи на Кению в 2019 году.

© Фото : Henry Harte / The Royal Society of Biology
© Фото : Wei Fu / The Royal Society of Biology

"Укус на выживание" не может не впечатлить. Работу Вэй Фу (Wei Fu) из Таиланда отобрали в шорт-лист конкурса.

Работа фотографа Wei Fu Bite for survival, в фотоконкурсе Royal Society of Biology Photography Competition 2021
6 из 12

"Укус на выживание" не может не впечатлить. Работу Вэй Фу (Wei Fu) из Таиланда отобрали в шорт-лист конкурса.

© Фото : Wei Fu / The Royal Society of Biology
© Фото : Ripan Biswas / The Royal Society of Biology

Рипан Бисвас (Ripan Biswas) из Индии сходил на "Охоту" и попал в шорт-лист фотоконкурса Королевского биологического общества.

Работа фотографа Ripan Biswas The hunt, в фотоконкурсе Royal Society of Biology Photography Competition 2021
7 из 12

Рипан Бисвас (Ripan Biswas) из Индии сходил на "Охоту" и попал в шорт-лист фотоконкурса Королевского биологического общества.

© Фото : Ripan Biswas / The Royal Society of Biology
© Фото : Hayden Wood / The Royal Society of Biology

Хайден Вуд (Hayden Wood) из Кении удостоен специального приза жюри за снимок "Водопой".

Работа фотографа Hayden Wood Watering hole antics, в фотоконкурсе Royal Society of Biology Photography Competition 2021
8 из 12

Хайден Вуд (Hayden Wood) из Кении удостоен специального приза жюри за снимок "Водопой".

© Фото : Hayden Wood / The Royal Society of Biology
© Фото : Alice Feng / The Royal Society of Biology

Второе место в номинации "Юный фотограф года" досталось британке Элис Фэн (Alice Feng) и ее "Фракталам".

Работа фотографа Alice Feng Fractals, в фотоконкурсе Royal Society of Biology Photography Competition 2021
9 из 12

Второе место в номинации "Юный фотограф года" досталось британке Элис Фэн (Alice Feng) и ее "Фракталам".

© Фото : Alice Feng / The Royal Society of Biology
© Фото : Chanchal Sur Chowdhury / The Royal Society of Biology

"Человек-паук нашего тела". Чандал Сур Чоудхури (Chanchal Sur Chowdhury) из США запечатлел иммунные клетки нейтрофилы, защищающие человека от болезнетворных бактерий. Работа вошла в шорт-лист конкурса.

Работа фотографа Chanchal Sur Chowdhury Spiderman of our body, в фотоконкурсе Royal Society of Biology Photography Competition 2021
10 из 12

"Человек-паук нашего тела". Чандал Сур Чоудхури (Chanchal Sur Chowdhury) из США запечатлел иммунные клетки нейтрофилы, защищающие человека от болезнетворных бактерий. Работа вошла в шорт-лист конкурса.

© Фото : Chanchal Sur Chowdhury / The Royal Society of Biology
© Фото : Roan Jones / The Royal Society of Biology

Юным фотографом года стал Роан Джонс (Roan Jones) из Великобритании, запечатлевший, как лес в Сомерсете "поедает" брошенную на земле автомобильную шину.

Работа фотографа Roan Jones Submerged, в фотоконкурсе Royal Society of Biology Photography Competition 2021
11 из 12

Юным фотографом года стал Роан Джонс (Roan Jones) из Великобритании, запечатлевший, как лес в Сомерсете "поедает" брошенную на земле автомобильную шину.

© Фото : Roan Jones / The Royal Society of Biology
© Фото : John Ishide Bulanadi / The Royal Society of Biology

"Небольшому собранию" филиппинского фотографа Джона Ишида Буланади (John Ishide Bulanadi) уютно не только в кадре, но и в шорт-листе конкурса.

Работа фотографа John Ishide Bulanadi A tiny gathering, в фотоконкурсе Royal Society of Biology Photography Competition 2021
12 из 12

"Небольшому собранию" филиппинского фотографа Джона Ишида Буланади (John Ishide Bulanadi) уютно не только в кадре, но и в шорт-листе конкурса.

© Фото : John Ishide Bulanadi / The Royal Society of Biology
 
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