Семейная ссора и укус на выживание: лучшие фото дикой природы
Победителем Royal Society of Biology Photography Competition 2021 стал Вишванат Бирдже (Vishwanath Birje) из Индии. Высшей наградой жюри отметило фото муравьев, поедающих выделяемую желтой тлей медвяную падь.
Победителем Royal Society of Biology Photography Competition 2021 стал Вишванат Бирдже (Vishwanath Birje) из Индии. Высшей наградой жюри отметило фото муравьев, поедающих выделяемую желтой тлей медвяную падь.
Второе место завоевал вьетнамский фотограф Труонг Хоай Ву (Truong Hoai Vu) с "Морской экосистемой Хон Йен". Каждый год с мая по август во время отлива из-под воды показываются великолепные коралловые сады.
Второе место завоевал вьетнамский фотограф Труонг Хоай Ву (Truong Hoai Vu) с "Морской экосистемой Хон Йен". Каждый год с мая по август во время отлива из-под воды показываются великолепные коралловые сады.
Невзначай подсмотренная "Семейная ссора" оказалась для испанца Альфонсо Рольдана Лосады (Alfonso Roldán Losada) пропуском в шорт-лист конкурса.
Невзначай подсмотренная "Семейная ссора" оказалась для испанца Альфонсо Рольдана Лосады (Alfonso Roldán Losada) пропуском в шорт-лист конкурса.
"Солнечная электростанция" Гу Гуандхуи (Gu Guanghui) из Китая — в шорт-листе.
"Солнечная электростанция" Гу Гуандхуи (Gu Guanghui) из Китая — в шорт-листе.
Еще одна работа из шорт-листа — "Чума" Генри Харта (Henry Harte), повествующая о нашествии саранчи на Кению в 2019 году.
Еще одна работа из шорт-листа — "Чума" Генри Харта (Henry Harte), повествующая о нашествии саранчи на Кению в 2019 году.
"Укус на выживание" не может не впечатлить. Работу Вэй Фу (Wei Fu) из Таиланда отобрали в шорт-лист конкурса.
"Укус на выживание" не может не впечатлить. Работу Вэй Фу (Wei Fu) из Таиланда отобрали в шорт-лист конкурса.
Рипан Бисвас (Ripan Biswas) из Индии сходил на "Охоту" и попал в шорт-лист фотоконкурса Королевского биологического общества.
Рипан Бисвас (Ripan Biswas) из Индии сходил на "Охоту" и попал в шорт-лист фотоконкурса Королевского биологического общества.
Хайден Вуд (Hayden Wood) из Кении удостоен специального приза жюри за снимок "Водопой".
Хайден Вуд (Hayden Wood) из Кении удостоен специального приза жюри за снимок "Водопой".
Второе место в номинации "Юный фотограф года" досталось британке Элис Фэн (Alice Feng) и ее "Фракталам".
Второе место в номинации "Юный фотограф года" досталось британке Элис Фэн (Alice Feng) и ее "Фракталам".
"Человек-паук нашего тела". Чандал Сур Чоудхури (Chanchal Sur Chowdhury) из США запечатлел иммунные клетки нейтрофилы, защищающие человека от болезнетворных бактерий. Работа вошла в шорт-лист конкурса.
"Человек-паук нашего тела". Чандал Сур Чоудхури (Chanchal Sur Chowdhury) из США запечатлел иммунные клетки нейтрофилы, защищающие человека от болезнетворных бактерий. Работа вошла в шорт-лист конкурса.
Юным фотографом года стал Роан Джонс (Roan Jones) из Великобритании, запечатлевший, как лес в Сомерсете "поедает" брошенную на земле автомобильную шину.
Юным фотографом года стал Роан Джонс (Roan Jones) из Великобритании, запечатлевший, как лес в Сомерсете "поедает" брошенную на земле автомобильную шину.
"Небольшому собранию" филиппинского фотографа Джона Ишида Буланади (John Ishide Bulanadi) уютно не только в кадре, но и в шорт-листе конкурса.
"Небольшому собранию" филиппинского фотографа Джона Ишида Буланади (John Ishide Bulanadi) уютно не только в кадре, но и в шорт-листе конкурса.