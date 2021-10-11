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Наука
https://ria.ru/20211011/dubna-1753955356.html
Фурсаев: вуз "Дубна" дает студентам кратчайший путь в "нобелевскую" науку
Фурсаев: вуз "Дубна" дает студентам кратчайший путь в "нобелевскую" науку - РИА Новости, 11.10.2021
Фурсаев: вуз "Дубна" дает студентам кратчайший путь в "нобелевскую" науку
Государственный университет "Дубна" дает своим студентам возможность уже с третьего курса начать путь в сильный научный коллектив, который работает на мировом,... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T10:21
2021-10-11T11:58
наука
московская область (подмосковье)
дубна
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Государственный университет "Дубна" дает своим студентам возможность уже с третьего курса начать путь в сильный научный коллектив, который работает на мировом, "нобелевском" уровне, рассказал в интервью РИА Новости ректор подмосковного университета Дмитрий Фурсаев.Он отметил основное, на его взгляд, конкурентное преимущество университета "Дубна" перед многими другими организациями высшего образования.По его словам, студент на третьем курсе встречает научного руководителя, который занимается актуальными научными задачами, получает от него тему для бакалаврской работы."Если молодой человек успешно выполняет эту работу, его принимают в научный коллектив. Далее — магистратура. Пятый-шестой курсы — это научная публикация в составе авторского коллектива, причем публикация, которая может "выстрелить" очень сильно", — добавил ректор. "Я не говорю, что именно такой путь проходят все студенты. Но у талантливых, мотивированных молодых людей так и происходит", — отметил Фурсаев.Полностью текст интервью читайте в 11.00 на сайте ria.ru.
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московская область (подмосковье), дубна, навигатор абитуриента, университетская наука, россия
10:21 11.10.2021 (обновлено: 11:58 11.10.2021)
 

Фурсаев: вуз "Дубна" дает студентам кратчайший путь в "нобелевскую" науку

© Фото : Государственный университет "Дубна"/Зорина Светлана БорисовнаРектор университета "Дубна" Дмитрий Фурсаев
Ректор университета Дубна Дмитрий Фурсаев - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Фото : Государственный университет "Дубна"/Зорина Светлана Борисовна
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Государственный университет "Дубна" дает своим студентам возможность уже с третьего курса начать путь в сильный научный коллектив, который работает на мировом, "нобелевском" уровне, рассказал в интервью РИА Новости ректор подмосковного университета Дмитрий Фурсаев.
Он отметил основное, на его взгляд, конкурентное преимущество университета "Дубна" перед многими другими организациями высшего образования.

"Я бы ответил одной фразой — у наших студентов самый короткий путь в науку мирового уровня, от момента поступления в университет до прихода в научный коллектив, имеющий нобелевский потенциал", — сказал Фурсаев.

По его словам, студент на третьем курсе встречает научного руководителя, который занимается актуальными научными задачами, получает от него тему для бакалаврской работы.
"Если молодой человек успешно выполняет эту работу, его принимают в научный коллектив. Далее — магистратура. Пятый-шестой курсы — это научная публикация в составе авторского коллектива, причем публикация, которая может "выстрелить" очень сильно", — добавил ректор.
"Я не говорю, что именно такой путь проходят все студенты. Но у талантливых, мотивированных молодых людей так и происходит", — отметил Фурсаев.
Полностью текст интервью читайте в 11.00 на сайте ria.ru.
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6 октября, 15:27Наука
Российский ученый прокомментировал работы нобелевских лауреатов по химии
 
НаукаМосковская область (Подмосковье)ДубнаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссия
 
 
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