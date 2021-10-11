https://ria.ru/20211011/dorogi-1753983049.html
Дороги в Воловском районе Липецкой области отремонтируют
Дороги в Воловском районе Липецкой области отремонтируют - РИА Новости, 11.10.2021
Дороги в Воловском районе Липецкой области отремонтируют
В Воловском районе Липецкой области два участка автодороги общей протяженностью 12 километров будут отремонтированы до конца года в рамках нацпроекта... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T12:06
2021-10-11T12:06
2021-10-11T12:06
липецкая область
автомобильные дороги
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 11 окт – РИА Новости. В Воловском районе Липецкой области два участка автодороги общей протяженностью 12 километров будут отремонтированы до конца года в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, на ремонт выделены около 100 миллионов рублей. Уже начались работы по укладке двухслойного асфальтобетонного покрытия на первом отрезке.Артамонов отметил, что подрядчик укрепит щебнем обочины, обустроит съезды и остановки, отремонтирует водопропускные трубы, нанесет разметку и поменяет барьерные ограждения и дорожные знаки."В этом году мы ремонтируем рекордное для региона число дорог. При этом большое внимание уделяем муниципалитетам. Жителям всех населённых пунктов нужны качественные и безопасные дороги", – отметил Артамонов.
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автомобильные дороги, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 11 окт – РИА Новости
. В Воловском районе Липецкой области два участка автодороги общей протяженностью 12 километров будут отремонтированы до конца года в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, на ремонт выделены около 100 миллионов рублей. Уже начались работы по укладке двухслойного асфальтобетонного покрытия на первом отрезке.
Артамонов отметил, что подрядчик укрепит щебнем обочины, обустроит съезды и остановки, отремонтирует водопропускные трубы, нанесет разметку и поменяет барьерные ограждения и дорожные знаки.
"В этом году мы ремонтируем рекордное для региона число дорог. При этом большое внимание уделяем муниципалитетам. Жителям всех населённых пунктов нужны качественные и безопасные дороги", – отметил Артамонов.