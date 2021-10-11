https://ria.ru/20211011/dopros-1754094523.html
Всех пассажиров Mercedes вызовут на допрос по делу о ДТП с участием Собчак
Всех пассажиров Mercedes вызовут на допрос по делу о ДТП с участием Собчак - РИА Новости, 11.10.2021
Всех пассажиров Mercedes вызовут на допрос по делу о ДТП с участием Собчак
Министерство внутренних дел допросит всех пассажиров автомобиля Mercedes, попавшего в субботу в смертельное ДТП в Сочи, в том числе телеведущую Ксению Собчак,... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T19:47
2021-10-11T19:47
2021-10-11T19:47
происшествия
сочи
ксения собчак
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Министерство внутренних дел допросит всех пассажиров автомобиля Mercedes, попавшего в субботу в смертельное ДТП в Сочи, в том числе телеведущую Ксению Собчак, следует из сообщения пресс-центра ведомства.Поручение об этом направили в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве. Пассажиров иномарки допросят в качестве свидетелей.Расследование уголовного дела взяло на контроль руководство Следственного департамента МВД. Авария произошла 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen; его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу. Как писали СМИ, телеведущая спешно покинула место происшествия.На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. При этом в Сети появились кадры, на которых примерно через 40 минут после аварии она, держась за голову, сама заходит в VIP-терминал аэропорта Сочи. Видимых повреждений у нее не было.Как рассказывали очевидцы, скорая помощь приехала к месту ДТП не ранее, чем через 25 минут, а телеведущую на месте смертельной аварии они не видели.Водитель Mercedes Олег Цой признал вину, против него возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде. Его отправили под домашний арест.
https://ria.ru/20211010/sobchak-1753929198.html
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РИА Новости
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Водитель Олег Цой покидает здание суда, игнорируя журналистов
Водитель Mercedes Олег Цой, который вёз Ксению Собчак в аэропорт и стал участником смертельного ДТП, после суда отказался отвечать на вопросы журналистов.
2021-10-11T19:47
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происшествия, сочи, ксения собчак
Всех пассажиров Mercedes вызовут на допрос по делу о ДТП с участием Собчак
МВД допросит Ксению Собчак по делу о смертельном ДТП в Сочи
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.
Министерство внутренних дел допросит всех пассажиров автомобиля Mercedes, попавшего в субботу в смертельное ДТП в Сочи
, в том числе телеведущую Ксению Собчак
, следует из сообщения пресс-центра ведомства.
Поручение об этом направили в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве
. Пассажиров иномарки допросят в качестве свидетелей.
Расследование уголовного дела взяло на контроль руководство Следственного департамента МВД.
"Проведен комплекс следственных действий: осмотр места происшествия, допросы подозреваемого и свидетелей, назначены судебные медицинские экспертизы в отношении пассажиров автомобиля Volkswagen", — добавили в пресс-центре.
Авария произошла 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen; его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу. Как писали СМИ, телеведущая спешно покинула место происшествия.
На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. При этом в Сети появились кадры, на которых примерно через 40 минут после аварии она, держась за голову, сама заходит в VIP-терминал аэропорта Сочи. Видимых повреждений у нее не было.
Как рассказывали очевидцы, скорая помощь приехала к месту ДТП не ранее, чем через 25 минут, а телеведущую на месте смертельной аварии они не видели.
Водитель Mercedes Олег Цой признал вину, против него возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде. Его отправили под домашний арест.