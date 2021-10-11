https://ria.ru/20211011/dopros-1754094523.html

Всех пассажиров Mercedes вызовут на допрос по делу о ДТП с участием Собчак

Всех пассажиров Mercedes вызовут на допрос по делу о ДТП с участием Собчак - РИА Новости, 11.10.2021

Всех пассажиров Mercedes вызовут на допрос по делу о ДТП с участием Собчак

Министерство внутренних дел допросит всех пассажиров автомобиля Mercedes, попавшего в субботу в смертельное ДТП в Сочи, в том числе телеведущую Ксению Собчак,... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T19:47

2021-10-11T19:47

2021-10-11T19:47

происшествия

сочи

ксения собчак

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Министерство внутренних дел допросит всех пассажиров автомобиля Mercedes, попавшего в субботу в смертельное ДТП в Сочи, в том числе телеведущую Ксению Собчак, следует из сообщения пресс-центра ведомства.Поручение об этом направили в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве. Пассажиров иномарки допросят в качестве свидетелей.Расследование уголовного дела взяло на контроль руководство Следственного департамента МВД. Авария произошла 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen; его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу. Как писали СМИ, телеведущая спешно покинула место происшествия.На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. При этом в Сети появились кадры, на которых примерно через 40 минут после аварии она, держась за голову, сама заходит в VIP-терминал аэропорта Сочи. Видимых повреждений у нее не было.Как рассказывали очевидцы, скорая помощь приехала к месту ДТП не ранее, чем через 25 минут, а телеведущую на месте смертельной аварии они не видели.Водитель Mercedes Олег Цой признал вину, против него возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде. Его отправили под домашний арест.

https://ria.ru/20211010/sobchak-1753929198.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Водитель Олег Цой покидает здание суда, игнорируя журналистов Водитель Mercedes Олег Цой, который вёз Ксению Собчак в аэропорт и стал участником смертельного ДТП, после суда отказался отвечать на вопросы журналистов. 2021-10-11T19:47 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сочи, ксения собчак