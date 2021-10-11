https://ria.ru/20211011/donbass-1754089567.html

Зеленский обсудил с Меркель и Макроном Донбасс

Зеленский обсудил с Меркель и Макроном Донбасс - РИА Новости, 11.10.2021

Зеленский обсудил с Меркель и Макроном Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель переговоры относительно... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T19:06

2021-10-11T19:06

2021-10-11T19:39

в мире

донбасс

"нормандская четверка"

украина

германия

франция

ангела меркель

владимир зеленский

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КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель переговоры относительно подготовки к саммиту в "нормандском формате"."Провел важный разговор с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном по активизации переговоров для окончания войны на Донбассе и подготовке саммита N4 ("нормандской четверки" - ред.). Украина, Франция и Германия выступают за достижение договоренностей относительно согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира", - написал президент Украины в Twitter."Участники встречи отметили важность соблюдения сторонами обязательств, взятых на себя в Париже в декабре 2019 года, и согласились с необходимостью детального обсуждения состояния их выполнения во время следующего саммита "нормандской четверки". Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон пообещали поднять эти вопросы во время своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным", - сообщается на сайте офиса главы украинского государства.Как уточнила пресс-служба, стороны отметили, что ожидают от этого саммита "конструктива и достижения договоренностей по согласованным последовательным шагам, которые смогут обеспечить установление устойчивого мира в Донбассе". Лидеры трех государств обсудили предложения относительно договоренностей, "которые могли бы быть рассмотрены на саммите в "нормандском формате".Кроме того, президент Украины проинформировал собеседников о ситуации с безопасностью на востоке страны, а также об усилиях, которые прилагает украинская сторона для достижения мира. Немецкий и французский лидеры поприветствовали "весомые практические шаги украинской стороны, направленные на урегулирование конфликта". Они заверили, что их государства "и в дальнейшем будут прилагать все необходимые усилия для мирного урегулирования в Донбассе".Президент также добавил к посту фото, на котором видно, что переговоры прошли в формате видеоконференции.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате. В Кремле считают, что провести саммит в "нормандском формате" было бы хорошо, но он должен быть подготовлен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что есть риск не успеть с проведением саммита в "нормандском формате" при уходящей с поста канцлера Германии Меркель.

https://ria.ru/20210805/donbass-1744458460.html

https://ria.ru/20211005/razgrom-1753251919.html

https://ria.ru/20211010/arestovich-1753898754.html

донбасс

украина

германия

франция

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в мире, донбасс, "нормандская четверка", украина, германия, франция, ангела меркель, владимир зеленский, эммануэль макрон