https://ria.ru/20211011/donbass-1753978622.html

Генпрокуратура ДНР завела дело после ранения мужчины при обстреле Донецка

Генпрокуратура ДНР завела дело после ранения мужчины при обстреле Донецка - РИА Новости, 11.10.2021

Генпрокуратура ДНР завела дело после ранения мужчины при обстреле Донецка

Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после обстрела... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T11:46

2021-10-11T11:46

2021-10-11T11:46

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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после обстрела поселка Александровка на западной окраине Донецка, при котором был ранен мужчина, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.Ранее в ДНР заявили, что в субботу в результате обстрела со стороны украинских силовиков был ранен житель поселка Александровка."По факту ранения мужчины в Петровском районе Донецка генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело", - говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры.По информации ведомства, уголовное дело возбуждено по статье "теракт" в отношении "командира 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также подчиненных ему по службе военнослужащих". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

https://ria.ru/20211010/donbass-1753874369.html

https://ria.ru/20211010/donbass-1753868320.html

петровский район

донецк (донецкая область)

донецкая народная республика

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в мире, петровский район, донецк (донецкая область), генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр