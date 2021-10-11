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Генпрокуратура ДНР завела дело после ранения мужчины при обстреле Донецка
Генпрокуратура ДНР завела дело после ранения мужчины при обстреле Донецка - РИА Новости, 11.10.2021
Генпрокуратура ДНР завела дело после ранения мужчины при обстреле Донецка
Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после обстрела... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:46
2021-10-11T11:46
в мире
петровский район
донецк (донецкая область)
генеральная прокуратура рф
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после обстрела поселка Александровка на западной окраине Донецка, при котором был ранен мужчина, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.Ранее в ДНР заявили, что в субботу в результате обстрела со стороны украинских силовиков был ранен житель поселка Александровка."По факту ранения мужчины в Петровском районе Донецка генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело", - говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры.По информации ведомства, уголовное дело возбуждено по статье "теракт" в отношении "командира 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также подчиненных ему по службе военнослужащих". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
https://ria.ru/20211010/donbass-1753874369.html
https://ria.ru/20211010/donbass-1753868320.html
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в мире, петровский район, донецк (донецкая область), генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
11:46 11.10.2021
 
Генпрокуратура ДНР завела дело после ранения мужчины при обстреле Донецка

Генпрокуратура ДНР завела дело после ранения мужчины при обстреле Донецка со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после обстрела поселка Александровка на западной окраине Донецка, при котором был ранен мужчина, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.
Ранее в ДНР заявили, что в субботу в результате обстрела со стороны украинских силовиков был ранен житель поселка Александровка.
Стена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
Вчера, 12:26
В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
"По факту ранения мужчины в Петровском районе Донецка генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело", - говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры.
По информации ведомства, уголовное дело возбуждено по статье "теракт" в отношении "командира 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также подчиненных ему по службе военнослужащих". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Последствия обстрелов в Луганской области - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
Вчера, 11:20
В ЛНР заявили, что зафиксировали работу комплекса РЭБ украинских силовиков
 
В миреПетровский районДонецк (Донецкая область)Генеральная прокуратура РФВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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