https://ria.ru/20211011/dolschiki-1754097958.html

Губернатор Миронов добился решения проблемы дольщиков двух домов

Губернатор Миронов добился решения проблемы дольщиков двух домов - РИА Новости, 11.10.2021

Губернатор Миронов добился решения проблемы дольщиков двух домов

Проблемы обманутых дольщиков двух недостроенных многоквартирных домов в Ярославской области будут решены с привлечением средств федерального Фонда защиты прав... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T20:26

2021-10-11T20:26

2021-10-11T20:26

ярославская область

ярославль

ярославская область

марат хуснуллин

жилье

обманутые дольщики в россии

фонд защиты прав дольщиков

"дом.рф"

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Проблемы обманутых дольщиков двух недостроенных многоквартирных домов в Ярославской области будут решены с привлечением средств федерального Фонда защиты прав дольщиков в результате планомерной работы губернатора региона Дмитрия Миронова, сообщает правительство региона.Правительство Ярославской области совместно с Губернатором области Дмитрием Мироновым продолжает планомерную работу по защите обманутых дольщиков. Чтобы получить федеральное софинансирование на достройку и выплату денежных компенсаций по двум проблемным домам, Правительством области было направлено ходатайство в адрес Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. На очередном заседании наблюдательного совета Фонда под руководством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина были приняты решения по двум долгостроям в Ярославле.Отмечается, что обманутым дольщикам проблемного дома ООО "Монблан" на улице Сосновой, строительство которого началось еще в 2014 году и остановилось на уровне 30% готовности, будут выплачены денежные компенсации. Информация о месте и сроках сбора документов будет размещена на официальном сайте "ДОМ.РФ".Второй долгострой, объект ООО "Прогресс-Инвест" на пересечении улиц Штрауса и Писемского, строительство которого началось в 2017 году и так же остановилось, будет достроен. После передачи жилого дома от застройщика региональному фонду начнутся процедуры подтверждения технических условий, восстановления проектной документации, повторного прохождения экспертизы. После чего будет продолжено строительство с ежедневным мониторингом хода работ структурами областного правительства."Выделение федерального софинансирования в 2021 году на достройку и выплату компенсаций по двум проблемным домам со стороны федерального Фонда по защите прав дольщиков – это результат большой кропотливой работы, которую, безусловно, будем продолжать. Работа с обманутыми дольщиками – одно из приоритетных направлений деятельности Правительства области. С 2016 года нам уже удалось помочь 5797 дольщикам квартир в 74 домах", – приводятся слова губернатора Дмитрия Миронова.По словам губернатора, в этом году регион должен решить вопрос по 14 долгостроям, по 11 из них вопрос уже закрыт.

https://ria.ru/20211007/yaroslavl-1753590507.html

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