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Международный день девочек
Международный день девочек - РИА Новости, 11.10.2021
Международный день девочек
Международный день девочек отмечается ежегодно 11 октября. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 2011 года. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T04:02
2021-10-11T04:02
в мире
справки
международный день девочек
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Международный день девочек отмечается ежегодно 11 октября. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 2011 года.Его цель – обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются девочки, а также поощрять расширение прав и возможностей девочек.В ООН отмечают, что девочки-подростки имеют право на безопасность, образование и здоровье не только в период критически важного становления, но и по мере взросления и превращения в женщин. При эффективной поддержке во время подросткового возраста девушки могут реализовать свой потенциал и изменить мир к лучшему, став матерями, работниками, предпринимателями, наставниками, главами домохозяйств и политическими лидерами. Инвестиции в расширение возможностей девочек-подростков обеспечивают соблюдение их прав сегодня и обещают более справедливое и процветающее будущее, такое, в котором прекрасная половина человечества является равноправным партнером в решении проблемы изменения климата, урегулировании политического конфликта, обеспечения экономического роста, профилактике заболеваний и устойчивого развития.По информации ЮНЕСКО, с 1995 года глобальный коэффициент охвата девочек школьным образованием увеличился с 73% до 89%, при этом наибольшие улучшения наблюдались в странах Африки к югу от Сахары, Южной Азии и особенно в Индии. Значительный прогресс был достигнут в охвате девочек начальным образованием в 23 странах, включая Бутан, Джибути и Непал, где был достигнут гендерный паритет по сравнению с 1995 годом, когда школу посещали менее 80 девочек на каждые 100 мальчиков.В ЮНЕСКО отмечают, что в настоящее время в университеты поступает в три раза больше женщин, чем два десятилетия назад, причем особый прогресс наблюдается в Северной Африке и Западной Азии.При этом несмотря на прогресс, во многих странах гендерный фактор по-прежнему играет важную роль в наборе учащихся. В Чаде, Гвинее-Бисау и Йемене на каждые 100 мальчиков, окончивших начальную школу, приходится менее 80 девочек, и вероятность того, что мальчики окончат среднюю школу, более чем в два раза выше, чем в отношении девочек. Значительные гендерные различия сохраняются, особенно в отношении учащихся, находящихся в неблагоприятном положении. По меньшей мере в 20 странах, главным образом в странах Африки к югу от Сахары, а также в Белизе, Гаити, Пакистане и Папуа-Новой Гвинее, практически ни одна бедная сельская молодая женщина не окончила среднюю школу.Наследие дискриминации прошлых лет таково, что женщины по-прежнему составляют почти две трети неграмотного взрослого населения. Многие из них сталкиваются также с дополнительными препятствиями, такими, как нищета и инвалидность. В 59 странах женщины в возрасте от 15 до 49 лет из самых бедных домохозяйств в четыре раза чаще не умеют читать и писать, чем женщины из самых богатых домохозяйств.Эксперты отмечают, что несмотря на увеличение числа девочек на всех уровнях образования, они по-прежнему в большей степени подвержены изоляции, чем мальчики, и эта ситуация еще более усугубляется нынешней пандемией.В 2021 году тема Международного дня девочек – "Цифровое поколение. Наше поколение".В ЮНИСЕФ отмечают, что несмотря на то, что пандемия ускорила развитие цифровых платформ для обучения, заработка и общения, около 2,2 миллиарда человек в возрасте до 25 лет все еще не имеют доступа к Интернету дома. При этом гендерный разрыв среди пользователей Интернета во всем мире вырос с 11% в 2013 году до 17% в 2019 году. В наименее развитых странах мира он составляет около 43%. В результате гендерного разрыва женщины и девочки лишаются возможностей доступа к образованию, поиска более высокооплачиваемой работы и открытия нового бизнеса.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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в мире, справки, международный день девочек
04:02 11.10.2021
 

Международный день девочек

© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyДевочки в школе
Девочки в школе - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
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Международный день девочек отмечается ежегодно 11 октября. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 2011 года.
Его цель – обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются девочки, а также поощрять расширение прав и возможностей девочек.
В ООН отмечают, что девочки-подростки имеют право на безопасность, образование и здоровье не только в период критически важного становления, но и по мере взросления и превращения в женщин. При эффективной поддержке во время подросткового возраста девушки могут реализовать свой потенциал и изменить мир к лучшему, став матерями, работниками, предпринимателями, наставниками, главами домохозяйств и политическими лидерами. Инвестиции в расширение возможностей девочек-подростков обеспечивают соблюдение их прав сегодня и обещают более справедливое и процветающее будущее, такое, в котором прекрасная половина человечества является равноправным партнером в решении проблемы изменения климата, урегулировании политического конфликта, обеспечения экономического роста, профилактике заболеваний и устойчивого развития.
По информации ЮНЕСКО, с 1995 года глобальный коэффициент охвата девочек школьным образованием увеличился с 73% до 89%, при этом наибольшие улучшения наблюдались в странах Африки к югу от Сахары, Южной Азии и особенно в Индии. Значительный прогресс был достигнут в охвате девочек начальным образованием в 23 странах, включая Бутан, Джибути и Непал, где был достигнут гендерный паритет по сравнению с 1995 годом, когда школу посещали менее 80 девочек на каждые 100 мальчиков.
В ЮНЕСКО отмечают, что в настоящее время в университеты поступает в три раза больше женщин, чем два десятилетия назад, причем особый прогресс наблюдается в Северной Африке и Западной Азии.
При этом несмотря на прогресс, во многих странах гендерный фактор по-прежнему играет важную роль в наборе учащихся. В Чаде, Гвинее-Бисау и Йемене на каждые 100 мальчиков, окончивших начальную школу, приходится менее 80 девочек, и вероятность того, что мальчики окончат среднюю школу, более чем в два раза выше, чем в отношении девочек. Значительные гендерные различия сохраняются, особенно в отношении учащихся, находящихся в неблагоприятном положении. По меньшей мере в 20 странах, главным образом в странах Африки к югу от Сахары, а также в Белизе, Гаити, Пакистане и Папуа-Новой Гвинее, практически ни одна бедная сельская молодая женщина не окончила среднюю школу.
Наследие дискриминации прошлых лет таково, что женщины по-прежнему составляют почти две трети неграмотного взрослого населения. Многие из них сталкиваются также с дополнительными препятствиями, такими, как нищета и инвалидность. В 59 странах женщины в возрасте от 15 до 49 лет из самых бедных домохозяйств в четыре раза чаще не умеют читать и писать, чем женщины из самых богатых домохозяйств.
Эксперты отмечают, что несмотря на увеличение числа девочек на всех уровнях образования, они по-прежнему в большей степени подвержены изоляции, чем мальчики, и эта ситуация еще более усугубляется нынешней пандемией.
В 2021 году тема Международного дня девочек – "Цифровое поколение. Наше поколение".
В ЮНИСЕФ отмечают, что несмотря на то, что пандемия ускорила развитие цифровых платформ для обучения, заработка и общения, около 2,2 миллиарда человек в возрасте до 25 лет все еще не имеют доступа к Интернету дома. При этом гендерный разрыв среди пользователей Интернета во всем мире вырос с 11% в 2013 году до 17% в 2019 году. В наименее развитых странах мира он составляет около 43%.
В результате гендерного разрыва женщины и девочки лишаются возможностей доступа к образованию, поиска более высокооплачиваемой работы и открытия нового бизнеса.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
В миреСправкиМеждународный день девочек
 
 
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