Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211011/covid-19-1753980864.html
Инфекционист заявил о пике заболеваемости COVID-19 в Москве
Инфекционист заявил о пике заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 11.10.2021
Инфекционист заявил о пике заболеваемости COVID-19 в Москве
Заболеваемость COVID-19 в Москве уже достигает пика, рост заболеваемости связян с неношением средств защиты и большим количеством тестирований, сообщил РИА... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:57
2021-10-11T12:02
распространение коронавируса
москва
коронавирус covid-19
общество
здоровье - общество
николай малышев
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587469542_69:57:2737:1558_1920x0_80_0_0_b633bad1255537035bafa1b78c944323.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в Москве уже достигает пика, рост заболеваемости связян с неношением средств защиты и большим количеством тестирований, сообщил РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.Ранее оперштаб по коронавирусу в Москве сообщил, что число госпитализаций за последние две недели выросло вдвое, а заболеваемость - в полтора раза. За последние сутки в Москве выявлено 5002 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.Также, по его словам, рост заболеваемости связан с несоблюдением требований ношения средств защиты в транспорте и общественных местах.Он отметил, что положительно относится к экспресс-тестированию на коронавирус, которое стартовало в понедельник."Это очень хорошо, чем раньше выявляем, тем раньше изолируем. Чем раньше изолируем, тем меньше распространяется", - сказал Малышев.Как ранее сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, с понедельника бесплатный экспресс-тест на COVID-19 можно сдать в Москве в 10 МФЦ и 10 общественных местах, в частности в торговых центрах, ГУМе, фудмолле "Депо". Положительный результат экспресс-теста в Москве не будет являться подтверждением заболевания, в таком случае у человека возьмут ПЦР-тест.
https://ria.ru/20210924/chetvertaya-volna-1751593283.html
https://ria.ru/20211011/covid-19-1753959058.html
https://ria.ru/20211010/lokdaun-1753847539.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587469542_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_c149caf093c1cfecc3ecccac5370eac0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, николай малышев, коронавирус в россии
11:57 11.10.2021 (обновлено: 12:02 11.10.2021)
 
Инфекционист заявил о пике заболеваемости COVID-19 в Москве

Инфекционист Малышев: заболеваемость COVID-19 в Москве уже достигает пика

© РИА Новости / Илья ПиталевВрач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в Москве уже достигает пика, рост заболеваемости связян с неношением средств защиты и большим количеством тестирований, сообщил РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Ранее оперштаб по коронавирусу в Москве сообщил, что число госпитализаций за последние две недели выросло вдвое, а заболеваемость - в полтора раза. За последние сутки в Москве выявлено 5002 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Четвертая волна коронавируса: чего ждать в России и что происходит в мире? - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 12:00Не верю!
Четвертая волна коронавируса: чего ждать в России и что происходит в мире?Третья волна коронавируса еще не успела закончится, а мы уже ждем четвертую? Действительно ли в России высокая смертность, а в США настоящая аномалия по заболеваниям? Почему российскую вакцину так и не приняли в Европе и правы ли те, что критикуют ревакцинацию? Ждать ли нам обязательную вакцинацию?

"Я думаю, что мы уже достигаем пика, уже подходим к максимуму. Сейчас всем с респираторными (заболеваниями) делают анализы, следовательно, выявляться ( новых случаев) больше стало", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, будет ли и дальше продолжаться рост заболеваемости коронавирусом, или уже близок пик.

Также, по его словам, рост заболеваемости связан с несоблюдением требований ношения средств защиты в транспорте и общественных местах.
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на форуме Moscow Urban Forum 2021 - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
10:16Распространение коронавируса
В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19
Он отметил, что положительно относится к экспресс-тестированию на коронавирус, которое стартовало в понедельник.
"Это очень хорошо, чем раньше выявляем, тем раньше изолируем. Чем раньше изолируем, тем меньше распространяется", - сказал Малышев.
Как ранее сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, с понедельника бесплатный экспресс-тест на COVID-19 можно сдать в Москве в 10 МФЦ и 10 общественных местах, в частности в торговых центрах, ГУМе, фудмолле "Депо". Положительный результат экспресс-теста в Москве не будет являться подтверждением заболевания, в таком случае у человека возьмут ПЦР-тест.
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
Вчера, 01:39Распространение коронавируса
Названо условие для введения нового локдауна в России
 
Распространение коронавирусаМоскваКоронавирус COVID-19ОбществоЗдоровье - ОбществоНиколай МалышевКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:02В Кремле оценили уровень вакцинации россиян от COVID-19
13:02В Кремле оценили идею введения штрафов за отказ от вакцинации
13:02В Кремле прокомментировали статью Медведева об Украине
12:57В Совфеде осудили призыв ввести штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19
12:53Временно исполняющим полномочия главы Королева стал Игорь Трифонов
12:52В Совфеде ответили на публикацию Sun о "краже" Россией формулы вакцины
12:52В Новгородской области зафиксировали рост числа пациентов с COVID-19
12:50В Раде назвали статью Медведева об Украине резкой
12:47В ЕЕК прокомментировали новый план Евросоюза по борьбе с антисемитизмом
12:44Правительство утвердило концепцию по беспилотному транспорту
12:43На Урале ребенок погиб в ДТП на питбайке
12:40Правительство расширит финансирование программы субсидий авиаперевозок
12:37В России упростили подключение дачных участков к электросетям
12:37Запад навязал Боснии высокого представителя, заявил член президиума БиГ
12:33Единственный в Таганроге ковидный госпиталь оказался заполнен больными
12:31Союз пивоваров не исключил подорожание пива в России
12:30Лавров уверен, что попытки подменить принципы ООН удастся пресечь
12:30В Совфеде рассказали, почему переговоры с Киевом бессмысленны
12:30Источник сообщил о задержании в Турции шести россиян
12:27Россияне выберут населенные пункты, в которые проведут сеть 4G
Лента новостейМолния