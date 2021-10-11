11:57 11.10.2021 (обновлено: 12:02 11.10.2021)
Инфекционист заявил о пике заболеваемости COVID-19 в Москве
Инфекционист Малышев: заболеваемость COVID-19 в Москве уже достигает пика
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в Москве уже достигает пика, рост заболеваемости связян с неношением средств защиты и большим количеством тестирований, сообщил РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Ранее оперштаб по коронавирусу в Москве сообщил, что число госпитализаций за последние две недели выросло вдвое, а заболеваемость - в полтора раза. За последние сутки в Москве выявлено 5002 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
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"Я думаю, что мы уже достигаем пика, уже подходим к максимуму. Сейчас всем с респираторными (заболеваниями) делают анализы, следовательно, выявляться ( новых случаев) больше стало", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, будет ли и дальше продолжаться рост заболеваемости коронавирусом, или уже близок пик.
Также, по его словам, рост заболеваемости связан с несоблюдением требований ношения средств защиты в транспорте и общественных местах.
Он отметил, что положительно относится к экспресс-тестированию на коронавирус, которое стартовало в понедельник.
"Это очень хорошо, чем раньше выявляем, тем раньше изолируем. Чем раньше изолируем, тем меньше распространяется", - сказал Малышев.
Как ранее сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, с понедельника бесплатный экспресс-тест на COVID-19 можно сдать в Москве в 10 МФЦ и 10 общественных местах, в частности в торговых центрах, ГУМе, фудмолле "Депо". Положительный результат экспресс-теста в Москве не будет являться подтверждением заболевания, в таком случае у человека возьмут ПЦР-тест.