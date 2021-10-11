https://ria.ru/20211011/covid-19-1753980864.html

Инфекционист заявил о пике заболеваемости COVID-19 в Москве

Инфекционист заявил о пике заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 11.10.2021

Инфекционист заявил о пике заболеваемости COVID-19 в Москве

Заболеваемость COVID-19 в Москве уже достигает пика, рост заболеваемости связян с неношением средств защиты и большим количеством тестирований, сообщил РИА... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T11:57

2021-10-11T11:57

2021-10-11T12:02

распространение коронавируса

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в Москве уже достигает пика, рост заболеваемости связян с неношением средств защиты и большим количеством тестирований, сообщил РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.Ранее оперштаб по коронавирусу в Москве сообщил, что число госпитализаций за последние две недели выросло вдвое, а заболеваемость - в полтора раза. За последние сутки в Москве выявлено 5002 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.Также, по его словам, рост заболеваемости связан с несоблюдением требований ношения средств защиты в транспорте и общественных местах.Он отметил, что положительно относится к экспресс-тестированию на коронавирус, которое стартовало в понедельник."Это очень хорошо, чем раньше выявляем, тем раньше изолируем. Чем раньше изолируем, тем меньше распространяется", - сказал Малышев.Как ранее сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, с понедельника бесплатный экспресс-тест на COVID-19 можно сдать в Москве в 10 МФЦ и 10 общественных местах, в частности в торговых центрах, ГУМе, фудмолле "Депо". Положительный результат экспресс-теста в Москве не будет являться подтверждением заболевания, в таком случае у человека возьмут ПЦР-тест.

https://ria.ru/20210924/chetvertaya-volna-1751593283.html

https://ria.ru/20211011/covid-19-1753959058.html

https://ria.ru/20211010/lokdaun-1753847539.html

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