https://ria.ru/20211011/covid-19-1753959058.html
В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19
В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2021
В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19
В общественных местах и МФЦ в Москве теперь можно будет сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T10:16
2021-10-11T10:16
2021-10-11T11:57
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
михаил мурашко
анастасия ракова
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В общественных местах и МФЦ в Москве теперь можно будет сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова."Социально ответственным горожанам дается инструмент самопроверки на COVID-19 — перед поездкой к пожилым родственникам лучше проверить себя и убедиться, что для окружающих нет риска. Город предоставляет возможность сделать это быстро, бесплатно и в комфортных условиях", — отметила она.Всего эта опция будет доступна в десяти МФЦ и еще десяти общественных местах: торговых центрах, ГУМе и фудмолле "Депо". Чтобы воспользоваться услугой, необходимо иметь при себе паспорт, а детям — свидетельство о рождении.При этом, как уточнила Ракова, положительный экспресс-тест не будет считаться подтверждением заболевания — у пациентов с таким результатом на месте сразу бесплатно возьмут мазок на ПЦР. Им нужно будет подписать согласие на нахождение дома и оставаться там до получения результатов — они придут по СМС и отобразятся в электронной медкарте.Заместитель мэра добавила, что нововведение тестировалось еще с июля, в 85 процентах случаев экспресс-тесты совпали с результатами ПЦР, доля ложноположительных при этом составила два процента.В оперштабе сообщили, что за последние две недели число госпитализаций с COVID-19 выросло вдвое, а заболеваемость — в полтора раза. "Прервав цепочку распространения вируса, можно отложить или вовсе избежать ввода жестких ограничений вроде закрытия общественных пространств, то есть не лишать горожан привычного образа жизни, а также не наносить вред экономике города. Возможность сдать экспресс-тест — это пример мягкого, но эффективного способа для прерывания цепочки распространения вируса", — отметили там.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
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общество, москва, здоровье - общество, михаил мурашко, анастасия ракова
10:16 11.10.2021 (обновлено: 11:57 11.10.2021)
В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19
В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 в 20 местах
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.
В общественных местах и МФЦ в Москве
теперь можно будет сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова
.
"Социально ответственным горожанам дается инструмент самопроверки на COVID-19 — перед поездкой к пожилым родственникам лучше проверить себя и убедиться, что для окружающих нет риска. Город предоставляет возможность сделать это быстро, бесплатно и в комфортных условиях", — отметила она.
Всего эта опция будет доступна в десяти МФЦ и еще десяти общественных местах: торговых центрах, ГУМе
и фудмолле "Депо". Чтобы воспользоваться услугой, необходимо иметь при себе паспорт, а детям — свидетельство о рождении.
При этом, как уточнила Ракова, положительный экспресс-тест не будет считаться подтверждением заболевания — у пациентов с таким результатом на месте сразу бесплатно возьмут мазок на ПЦР. Им нужно будет подписать согласие на нахождение дома и оставаться там до получения результатов — они придут по СМС и отобразятся в электронной медкарте.
Заместитель мэра добавила, что нововведение тестировалось еще с июля, в 85 процентах случаев экспресс-тесты совпали с результатами ПЦР, доля ложноположительных при этом составила два процента.
В оперштабе сообщили, что за последние две недели число госпитализаций с COVID-19 выросло вдвое, а заболеваемость — в полтора раза.
"Прервав цепочку распространения вируса, можно отложить или вовсе избежать ввода жестких ограничений вроде закрытия общественных пространств, то есть не лишать горожан привычного образа жизни, а также не наносить вред экономике города. Возможность сдать экспресс-тест — это пример мягкого, но эффективного способа для прерывания цепочки распространения вируса", — отметили там.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко
, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ
заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре
: по данным руководителя ведомства Анны Поповой
, в числе умерших почти нет вакцинированных.