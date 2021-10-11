https://ria.ru/20211011/covid-19-1753959058.html

В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19

В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2021

В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19

В общественных местах и МФЦ в Москве теперь можно будет сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T10:16

2021-10-11T10:16

2021-10-11T11:57

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

михаил мурашко

анастасия ракова

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В общественных местах и МФЦ в Москве теперь можно будет сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова."Социально ответственным горожанам дается инструмент самопроверки на COVID-19 — перед поездкой к пожилым родственникам лучше проверить себя и убедиться, что для окружающих нет риска. Город предоставляет возможность сделать это быстро, бесплатно и в комфортных условиях", — отметила она.Всего эта опция будет доступна в десяти МФЦ и еще десяти общественных местах: торговых центрах, ГУМе и фудмолле "Депо". Чтобы воспользоваться услугой, необходимо иметь при себе паспорт, а детям — свидетельство о рождении.При этом, как уточнила Ракова, положительный экспресс-тест не будет считаться подтверждением заболевания — у пациентов с таким результатом на месте сразу бесплатно возьмут мазок на ПЦР. Им нужно будет подписать согласие на нахождение дома и оставаться там до получения результатов — они придут по СМС и отобразятся в электронной медкарте.Заместитель мэра добавила, что нововведение тестировалось еще с июля, в 85 процентах случаев экспресс-тесты совпали с результатами ПЦР, доля ложноположительных при этом составила два процента.В оперштабе сообщили, что за последние две недели число госпитализаций с COVID-19 выросло вдвое, а заболеваемость — в полтора раза. "Прервав цепочку распространения вируса, можно отложить или вовсе избежать ввода жестких ограничений вроде закрытия общественных пространств, то есть не лишать горожан привычного образа жизни, а также не наносить вред экономике города. Возможность сдать экспресс-тест — это пример мягкого, но эффективного способа для прерывания цепочки распространения вируса", — отметили там.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.

https://ria.ru/20211011/koronavirus-1753941004.html

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общество, москва, здоровье - общество, михаил мурашко, анастасия ракова