https://ria.ru/20211011/chekhiya-1754073861.html

Инициатор демонтажа памятника Коневу может возглавить МИД Чехии, пишут СМИ

Инициатор демонтажа памятника Коневу может возглавить МИД Чехии, пишут СМИ - РИА Новости, 11.10.2021

Инициатор демонтажа памятника Коневу может возглавить МИД Чехии, пишут СМИ

Главой МИД Чехии в составе нового правительства, переговоры о формировании которого начали в понедельник победившие на парламентских выборах 8-9 октября партии... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T17:52

2021-10-11T17:52

2021-10-11T17:52

в мире

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парламентские выборы в чехии

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ПРАГА, 11 окт – РИА Новости. Главой МИД Чехии в составе нового правительства, переговоры о формировании которого начали в понедельник победившие на парламентских выборах 8-9 октября партии либеральной коалиции, может стать нынешний староста (глава) района Прага-6 Ондржей Коларж, получивший известность за рубежом как инициатор демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу, сообщило в понедельник сетевое издание Seznam Zprávy.Прошедшие 8-9 октября выборы в парламент Чехии завершились победой либеральной коалиции "Вместе", которая на 0,6% опередила ныне правящее центристское движение ANO, возглавляемое премьером Андреем Бабишем. Третье место заняла еще одна либеральная коалиция, состоящая из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые". Лидеры обеих либеральных коалиций уже подписали в воскресенье меморандум об объединении своих сил и готовности составить новый кабмин, который будет опираться на парламентское большинство из 108 (из 200) депутатов."Входящее в победившую на выборах коалицию "Вместе" движение ТОР 09 выдвинуло в качестве номинанта на пост главы МИД старосту района Прага-6 Ондржея Коларжа. Другим кандидатом является мэр города Градец-Кралове и бывший дипломат Мартин Дворжак (был экспертом в Косово и Ираке, затем торгпредом в США – ред.)", - сообщило Seznam Zprávy со ссылкой на свои источники среди политиков коалиции "Вместе".По данным издания, безоговорочным претендентом на пост премьера является лидер коалиции "Вместе" и председатель Гражданской демократической партии (ГДП) Петр Фиала. На пост спикера парламента претендует лидер движения ТОР 09 Маркета Пекарова-Адамова. МВД готов возглавить лидер движения "Старосты и независимые" Вит Ракушан, минфин – Зденек Станюра из ГДП. На пост главы минобороны ГДП выдвинуло Яну Чернохову, которая длительное время возглавляла комитет по обороне и безопасности в парламенте. Главой минпромторга может быть назначен Веслав Михалик из движения "Старосты и независимые", а минюста – Марек Бенда из ГДП.В начале апреля 2020 года власти района Прага-6 демонтировали памятник Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.

https://ria.ru/20211009/chekhiya-1753833458.html

https://ria.ru/20201127/praga-1586598749.html

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