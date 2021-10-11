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Инициатор демонтажа памятника Коневу может возглавить МИД Чехии, пишут СМИ
Инициатор демонтажа памятника Коневу может возглавить МИД Чехии, пишут СМИ - РИА Новости, 11.10.2021
Инициатор демонтажа памятника Коневу может возглавить МИД Чехии, пишут СМИ
Главой МИД Чехии в составе нового правительства, переговоры о формировании которого начали в понедельник победившие на парламентских выборах 8-9 октября партии... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T17:52
2021-10-11T17:52
в мире
иван конев
прага
чехия
мид чехии
парламентские выборы в чехии
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ПРАГА, 11 окт – РИА Новости. Главой МИД Чехии в составе нового правительства, переговоры о формировании которого начали в понедельник победившие на парламентских выборах 8-9 октября партии либеральной коалиции, может стать нынешний староста (глава) района Прага-6 Ондржей Коларж, получивший известность за рубежом как инициатор демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу, сообщило в понедельник сетевое издание Seznam Zprávy.Прошедшие 8-9 октября выборы в парламент Чехии завершились победой либеральной коалиции "Вместе", которая на 0,6% опередила ныне правящее центристское движение ANO, возглавляемое премьером Андреем Бабишем. Третье место заняла еще одна либеральная коалиция, состоящая из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые". Лидеры обеих либеральных коалиций уже подписали в воскресенье меморандум об объединении своих сил и готовности составить новый кабмин, который будет опираться на парламентское большинство из 108 (из 200) депутатов."Входящее в победившую на выборах коалицию "Вместе" движение ТОР 09 выдвинуло в качестве номинанта на пост главы МИД старосту района Прага-6 Ондржея Коларжа. Другим кандидатом является мэр города Градец-Кралове и бывший дипломат Мартин Дворжак (был экспертом в Косово и Ираке, затем торгпредом в США – ред.)", - сообщило Seznam Zprávy со ссылкой на свои источники среди политиков коалиции "Вместе".По данным издания, безоговорочным претендентом на пост премьера является лидер коалиции "Вместе" и председатель Гражданской демократической партии (ГДП) Петр Фиала. На пост спикера парламента претендует лидер движения ТОР 09 Маркета Пекарова-Адамова. МВД готов возглавить лидер движения "Старосты и независимые" Вит Ракушан, минфин – Зденек Станюра из ГДП. На пост главы минобороны ГДП выдвинуло Яну Чернохову, которая длительное время возглавляла комитет по обороне и безопасности в парламенте. Главой минпромторга может быть назначен Веслав Михалик из движения "Старосты и независимые", а минюста – Марек Бенда из ГДП.В начале апреля 2020 года власти района Прага-6 демонтировали памятник Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.
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в мире, иван конев, прага, чехия, мид чехии, парламентские выборы в чехии
17:52 11.10.2021
 
Инициатор демонтажа памятника Коневу может возглавить МИД Чехии, пишут СМИ

Seznam Zprávy: главой МИД Чехии может стать инициатор демонтажа памятника маршалу Коневу

© РИА Новости / Алексей ДаничевПамятник маршалу Коневу в Праге
Памятник маршалу Коневу в Праге - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ПРАГА, 11 окт – РИА Новости. Главой МИД Чехии в составе нового правительства, переговоры о формировании которого начали в понедельник победившие на парламентских выборах 8-9 октября партии либеральной коалиции, может стать нынешний староста (глава) района Прага-6 Ондржей Коларж, получивший известность за рубежом как инициатор демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу, сообщило в понедельник сетевое издание Seznam Zprávy.
Прошедшие 8-9 октября выборы в парламент Чехии завершились победой либеральной коалиции "Вместе", которая на 0,6% опередила ныне правящее центристское движение ANO, возглавляемое премьером Андреем Бабишем. Третье место заняла еще одна либеральная коалиция, состоящая из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые". Лидеры обеих либеральных коалиций уже подписали в воскресенье меморандум об объединении своих сил и готовности составить новый кабмин, который будет опираться на парламентское большинство из 108 (из 200) депутатов.
Костел святого Микулаша на Малой Стране в Праге - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 20:20
Оппозиция выиграла парламентские выборы в Чехии
"Входящее в победившую на выборах коалицию "Вместе" движение ТОР 09 выдвинуло в качестве номинанта на пост главы МИД старосту района Прага-6 Ондржея Коларжа. Другим кандидатом является мэр города Градец-Кралове и бывший дипломат Мартин Дворжак (был экспертом в Косово и Ираке, затем торгпредом в США – ред.)", - сообщило Seznam Zprávy со ссылкой на свои источники среди политиков коалиции "Вместе".
По данным издания, безоговорочным претендентом на пост премьера является лидер коалиции "Вместе" и председатель Гражданской демократической партии (ГДП) Петр Фиала. На пост спикера парламента претендует лидер движения ТОР 09 Маркета Пекарова-Адамова. МВД готов возглавить лидер движения "Старосты и независимые" Вит Ракушан, минфин – Зденек Станюра из ГДП. На пост главы минобороны ГДП выдвинуло Яну Чернохову, которая длительное время возглавляла комитет по обороне и безопасности в парламенте. Главой минпромторга может быть назначен Веслав Михалик из движения "Старосты и независимые", а минюста – Марек Бенда из ГДП.
В начале апреля 2020 года власти района Прага-6 демонтировали памятник Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября 2020, 12:53
В МИД прокомментировали демонтаж памятника Коневу в Праге
 
В миреИван КоневПрагаЧехияМИД ЧехииПарламентские выборы в Чехии
 
 
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