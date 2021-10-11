Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211011/boyarskiy-1753958959.html
Боярский рассказал, как сделал прививку от коронавируса
Боярский рассказал, как сделал прививку от коронавируса - РИА Новости, 11.10.2021
Боярский рассказал, как сделал прививку от коронавируса
Народный артист РСФСР Михаил Боярский рассказал, что сделал прививку от коронавируса под влиянием сына и жены, в будущем артист планирует ревакцинироваться,... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T10:16
2021-10-11T10:16
распространение коронавируса
общество
михаил боярский
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155163/30/1551633039_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_a488f95d02bd28ae5b2362508cc8abed.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский рассказал, что сделал прививку от коронавируса под влиянием сына и жены, в будущем артист планирует ревакцинироваться, поэтому консультируется со своим врачом относительно даты повторной прививки в зависимости от количества оставшихся антител."Я сделал прививку под влиянием сына и жены. Сначала прививку сделал сын, а потом уже рекомендовал родителям, и мы с Ларисой тоже вакцинировались. Знаю, что многие люди уже сделали повторную прививку, но поскольку я переболел не так давно, то мне ее делать еще рано. Сначала я сделаю прививку от гриппа, а потом уже буду думать о ревакцинации", - сказал РИА Новости Боярский.Артист напомнил, что в июле этого года перенес COVID-19 в легкой форме, так как сделал прививку. По словам Боярского, тема вакцинации от коронавируса сегодня очень актуальна, на нее нужно серьезно обращать внимание."Говорят, что вакцинированные люди проще переносят болезнь, если они заразятся, и это действительно так. У меня болезнь тоже прошла не без проблем, но гораздо легче. В планах, разумеется, ревакцинация, я звоню врачу и спрашиваю, но он говорит, что пока рановато, то есть я руку на пульсе держу", - добавил Боярский.Ранее медиагруппа "Россия сегодня" дала старт всероссийской онлайн-акции "Сохрани друга" для популяризации антиковидной вакцинации, спасающей жизни людей по всему миру. Ее цель – собрать истории от россиян о преодолении страха и негативного отношения к вакцинации против ковида у своих друзей, близких, родных в единый тематический портал на сайте ria.ru, лидере рунета, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня".
https://ria.ru/20210930/guzeeva-1752438269.html
https://ria.ru/20211009/garkalin-1753792177.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155163/30/1551633039_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56f3c8fb5ed8e6002889b8047b61e40e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, михаил боярский, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, новости культуры
10:16 11.10.2021
 
Боярский рассказал, как сделал прививку от коронавируса

Актер Михаил Боярский сделал прививку от коронавируса под влиянием жены и сына

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМихаил Боярский
Михаил Боярский - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский рассказал, что сделал прививку от коронавируса под влиянием сына и жены, в будущем артист планирует ревакцинироваться, поэтому консультируется со своим врачом относительно даты повторной прививки в зависимости от количества оставшихся антител.
"Я сделал прививку под влиянием сына и жены. Сначала прививку сделал сын, а потом уже рекомендовал родителям, и мы с Ларисой тоже вакцинировались. Знаю, что многие люди уже сделали повторную прививку, но поскольку я переболел не так давно, то мне ее делать еще рано. Сначала я сделаю прививку от гриппа, а потом уже буду думать о ревакцинации", - сказал РИА Новости Боярский.
XXIX ММКФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 10:57Шоубиз
Лариса Гузеева показала первое видео из больницы
Артист напомнил, что в июле этого года перенес COVID-19 в легкой форме, так как сделал прививку. По словам Боярского, тема вакцинации от коронавируса сегодня очень актуальна, на нее нужно серьезно обращать внимание.
"Говорят, что вакцинированные люди проще переносят болезнь, если они заразятся, и это действительно так. У меня болезнь тоже прошла не без проблем, но гораздо легче. В планах, разумеется, ревакцинация, я звоню врачу и спрашиваю, но он говорит, что пока рановато, то есть я руку на пульсе держу", - добавил Боярский.
Ранее медиагруппа "Россия сегодня" дала старт всероссийской онлайн-акции "Сохрани друга" для популяризации антиковидной вакцинации, спасающей жизни людей по всему миру. Ее цель – собрать истории от россиян о преодолении страха и негативного отношения к вакцинации против ковида у своих друзей, близких, родных в единый тематический портал на сайте ria.ru, лидере рунета, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня".
Актер Валерий Гаркалин - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 10:38Распространение коронавируса
Представитель Гаркалина рассказала о состоянии актера
 
Распространение коронавирусаОбществоМихаил БоярскийКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Новости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:02В Кремле оценили уровень вакцинации россиян от COVID-19
13:02В Кремле оценили идею введения штрафов за отказ от вакцинации
13:02В Кремле прокомментировали статью Медведева об Украине
12:57В Совфеде осудили призыв ввести штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19
12:53Временно исполняющим полномочия главы Королева стал Игорь Трифонов
12:52В Совфеде ответили на публикацию Sun о "краже" Россией формулы вакцины
12:52В Новгородской области зафиксировали рост числа пациентов с COVID-19
12:50В Раде назвали статью Медведева об Украине резкой
12:47В ЕЕК прокомментировали новый план Евросоюза по борьбе с антисемитизмом
12:44Правительство утвердило концепцию по беспилотному транспорту
12:43На Урале ребенок погиб в ДТП на питбайке
12:40Правительство расширит финансирование программы субсидий авиаперевозок
12:37В России упростили подключение дачных участков к электросетям
12:37Запад навязал Боснии высокого представителя, заявил член президиума БиГ
12:33Единственный в Таганроге ковидный госпиталь оказался заполнен больными
12:31Союз пивоваров не исключил подорожание пива в России
12:30Лавров уверен, что попытки подменить принципы ООН удастся пресечь
12:30В Совфеде рассказали, почему переговоры с Киевом бессмысленны
12:30Источник сообщил о задержании в Турции шести россиян
12:27Россияне выберут населенные пункты, в которые проведут сеть 4G
Лента новостейМолния