https://ria.ru/20211011/boyarskiy-1753958959.html

Боярский рассказал, как сделал прививку от коронавируса

Боярский рассказал, как сделал прививку от коронавируса - РИА Новости, 11.10.2021

Боярский рассказал, как сделал прививку от коронавируса

Народный артист РСФСР Михаил Боярский рассказал, что сделал прививку от коронавируса под влиянием сына и жены, в будущем артист планирует ревакцинироваться,... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T10:16

2021-10-11T10:16

2021-10-11T10:16

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский рассказал, что сделал прививку от коронавируса под влиянием сына и жены, в будущем артист планирует ревакцинироваться, поэтому консультируется со своим врачом относительно даты повторной прививки в зависимости от количества оставшихся антител."Я сделал прививку под влиянием сына и жены. Сначала прививку сделал сын, а потом уже рекомендовал родителям, и мы с Ларисой тоже вакцинировались. Знаю, что многие люди уже сделали повторную прививку, но поскольку я переболел не так давно, то мне ее делать еще рано. Сначала я сделаю прививку от гриппа, а потом уже буду думать о ревакцинации", - сказал РИА Новости Боярский.Артист напомнил, что в июле этого года перенес COVID-19 в легкой форме, так как сделал прививку. По словам Боярского, тема вакцинации от коронавируса сегодня очень актуальна, на нее нужно серьезно обращать внимание."Говорят, что вакцинированные люди проще переносят болезнь, если они заразятся, и это действительно так. У меня болезнь тоже прошла не без проблем, но гораздо легче. В планах, разумеется, ревакцинация, я звоню врачу и спрашиваю, но он говорит, что пока рановато, то есть я руку на пульсе держу", - добавил Боярский.Ранее медиагруппа "Россия сегодня" дала старт всероссийской онлайн-акции "Сохрани друга" для популяризации антиковидной вакцинации, спасающей жизни людей по всему миру. Ее цель – собрать истории от россиян о преодолении страха и негативного отношения к вакцинации против ковида у своих друзей, близких, родных в единый тематический портал на сайте ria.ru, лидере рунета, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20210930/guzeeva-1752438269.html

https://ria.ru/20211009/garkalin-1753792177.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, михаил боярский, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, новости культуры