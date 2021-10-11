https://ria.ru/20211011/bezopasnost-1754043121.html
Чернышенко поручил разработать стандарты безопасности в сфере туризма
Чернышенко поручил разработать стандарты безопасности в сфере туризма - РИА Новости, 11.10.2021
Чернышенко поручил разработать стандарты безопасности в сфере туризма
Ростуризму поручено до конца октября 2021 года разработать национальные стандарты безопасности в сфере туризма, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T15:50
2021-10-11T15:50
2021-10-11T15:50
туризм
безопасность
новости - туризм
дмитрий чернышенко
зарина догузова
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Ростуризму поручено до конца октября 2021 года разработать национальные стандарты безопасности в сфере туризма, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Наряду с растущим турпотоком внутри страны правительство видит важной задачей формирование условий, при которых туристическая отрасль будет функционировать, строго следуя принципу безопасности для граждан", - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении пресс-службы аппарата."Это касается, как вопросов качества оказания туристических услуг, так и услуг в разрезе отдельных видов туризма. В этой связи мною дано поручение Ростуризму разработать национальные стандарты в сфере безопасности туризма, которые должны учитывать передовой международный опыт в этой области, а также особенности туристической составляющей в регионах России", - продолжил он.Срок исполнения поручения - конец октября 2021 года. В нем указана необходимость включения национальных стандартов в сфере туризма в Программу национальной стандартизации на 2022."Приоритетная задача правительства - активно развивать внутренний туризм. У нас заработал нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства": идет подготовка мастер-планов территорий, инвесторы могут воспользоваться льготными кредитами, строя новые объекты во всех уголках нашей страны, а регионы воспользоваться комплексом инструментов по реализации туристического потенциала", - добавил вице-премьер.Чернышенко также отметил, что глава Ростуризма по его поручению сейчас активно прорабатывает вопросы безопасности в регионах Северного Кавказа, а также Турции, куда традиционно идет большой турпоток из России. Глава Ростуризма Зарина Догузова находится в деловой поездке в Турции, где принимает участие в заседании рабочей группы по безопасности, сообщало ранее РИА Новости.
https://ria.ru/20211011/puteshestviya-1753957702.html
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безопасность, новости - туризм, дмитрий чернышенко, зарина догузова
Чернышенко поручил разработать стандарты безопасности в сфере туризма
Вице-премьер Чернышенко поручил разработать стандарты безопасности в сфере туризма
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Ростуризму поручено до конца октября 2021 года разработать национальные стандарты безопасности в сфере туризма, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
.
"Наряду с растущим турпотоком внутри страны правительство видит важной задачей формирование условий, при которых туристическая отрасль будет функционировать, строго следуя принципу безопасности для граждан", - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении пресс-службы аппарата.
"Это касается, как вопросов качества оказания туристических услуг, так и услуг в разрезе отдельных видов туризма. В этой связи мною дано поручение Ростуризму разработать национальные стандарты в сфере безопасности туризма, которые должны учитывать передовой международный опыт в этой области, а также особенности туристической составляющей в регионах России", - продолжил он.
Срок исполнения поручения - конец октября 2021 года. В нем указана необходимость включения национальных стандартов в сфере туризма в Программу национальной стандартизации на 2022.
"Приоритетная задача правительства - активно развивать внутренний туризм. У нас заработал нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства": идет подготовка мастер-планов территорий, инвесторы могут воспользоваться льготными кредитами, строя новые объекты во всех уголках нашей страны, а регионы воспользоваться комплексом инструментов по реализации туристического потенциала", - добавил вице-премьер.
Чернышенко также отметил, что глава Ростуризма по его поручению сейчас активно прорабатывает вопросы безопасности в регионах Северного Кавказа, а также Турции, куда традиционно идет большой турпоток из России. Глава Ростуризма Зарина Догузова
находится в деловой поездке в Турции, где принимает участие в заседании рабочей группы по безопасности, сообщало ранее РИА Новости.