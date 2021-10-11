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Беспилотники интегрируют в воздушное пространство к 2030 году
Беспилотники интегрируют в воздушное пространство к 2030 году - РИА Новости, 11.10.2021
Беспилотники интегрируют в воздушное пространство к 2030 году
Утвержденная правительством РФ концепция интеграции беспилотных судов в единое воздушное пространство будет полностью реализована к 2030 году, соответствующее... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T14:02
2021-10-11T14:02
технологии
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Утвержденная правительством РФ концепция интеграции беспилотных судов в единое воздушное пространство будет полностью реализована к 2030 году, соответствующее распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал 5 октября, говорится в сообщении на сайте кабинета министров"Концепция предусматривает поэтапную интеграцию беспилотников к 2030 году", – сообщает пресс-служба. При этом она будет реализована в три этапа. "В частности, до 2023 года продлится организационный период, во время которого будут разработаны меры по упрощению процедур и снятию ограничений для полётов беспилотных воздушных судов (БВС). Также на этом этапе будут внедрены специальные сервисы для электронной регистрации и учёта БВС, установлены правила подготовки и выполнения таких полётов", – говорится в сообщении."На втором этапе – до 2027 года – предусматривается разработка и внедрение новых технологий для обеспечения безопасности полётов БВС, создание необходимой инфраструктуры связи, систем навигации и наблюдения", – отмечает пресс-служба.Параллельно будет идти законодательная работа. "Например, будут утверждены технические требования к новым системам и оборудованию, которые будут обеспечивать безопасность полётов, принят порядок использования воздушного пространства при совместных полётах беспилотных и пилотных судов. На этом же этапе начнутся их пробные полёты в едином воздушном пространстве", – говорится в сообщении.Разработчики документа рассчитывают, что развитие беспилотной авиации откроет новые возможности для решения задач не только в сфере безопасности государства, но и в самых разных областях. "Например, беспилотники могут применяться для экспресс-доставки, перевозки малых грузов и электронной коммерции, борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, мониторинга риска возникновения лесных пожаров и других опасных ситуаций", – поясняет пресс-служба."Наша главная задача в рамках принятой концепции – обеспечить максимально высокий уровень безопасности. Причём добиться этого необходимо в течение ближайшего десятилетия", – цитирует ведомство главу правительства.
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технологии, михаил мишустин, россия
14:02 11.10.2021
 
Беспилотники интегрируют в воздушное пространство к 2030 году

В правительстве рассказали о трех этапах интеграции беспилотников в воздушное пространство

© РИА Новости / Евгений ОдиноковБеспилотный летательный аппарат с прикрепленным к нему спасательным жилетом во время отработки действий по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций
Беспилотный летательный аппарат с прикрепленным к нему спасательным жилетом во время отработки действий по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Утвержденная правительством РФ концепция интеграции беспилотных судов в единое воздушное пространство будет полностью реализована к 2030 году, соответствующее распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал 5 октября, говорится в сообщении на сайте кабинета министров
"Концепция предусматривает поэтапную интеграцию беспилотников к 2030 году", – сообщает пресс-служба. При этом она будет реализована в три этапа. "В частности, до 2023 года продлится организационный период, во время которого будут разработаны меры по упрощению процедур и снятию ограничений для полётов беспилотных воздушных судов (БВС). Также на этом этапе будут внедрены специальные сервисы для электронной регистрации и учёта БВС, установлены правила подготовки и выполнения таких полётов", – говорится в сообщении.
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"На втором этапе – до 2027 года – предусматривается разработка и внедрение новых технологий для обеспечения безопасности полётов БВС, создание необходимой инфраструктуры связи, систем навигации и наблюдения", – отмечает пресс-служба.
Параллельно будет идти законодательная работа. "Например, будут утверждены технические требования к новым системам и оборудованию, которые будут обеспечивать безопасность полётов, принят порядок использования воздушного пространства при совместных полётах беспилотных и пилотных судов. На этом же этапе начнутся их пробные полёты в едином воздушном пространстве", – говорится в сообщении.
"Наконец, на третьем этапе – до 2030 года – планируется завершить создание технической инфраструктуры для обеспечения безопасности полётов БВС, внедрить цифровые технологии в части управления полётами беспилотных и пилотируемых воздушных судов в едином пространстве, принять нормативно-правовые акты, которые будут регулировать эту сферу", – отмечает кабмин.
Разработчики документа рассчитывают, что развитие беспилотной авиации откроет новые возможности для решения задач не только в сфере безопасности государства, но и в самых разных областях. "Например, беспилотники могут применяться для экспресс-доставки, перевозки малых грузов и электронной коммерции, борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, мониторинга риска возникновения лесных пожаров и других опасных ситуаций", – поясняет пресс-служба.
"Наша главная задача в рамках принятой концепции – обеспечить максимально высокий уровень безопасности. Причём добиться этого необходимо в течение ближайшего десятилетия", – цитирует ведомство главу правительства.
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