https://ria.ru/20211011/bespilotniki-1754016150.html

Беспилотники интегрируют в воздушное пространство к 2030 году

Беспилотники интегрируют в воздушное пространство к 2030 году - РИА Новости, 11.10.2021

Беспилотники интегрируют в воздушное пространство к 2030 году

Утвержденная правительством РФ концепция интеграции беспилотных судов в единое воздушное пространство будет полностью реализована к 2030 году, соответствующее... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T14:02

2021-10-11T14:02

2021-10-11T14:02

технологии

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156371/61/1563716136_0:310:3089:2048_1920x0_80_0_0_cb30d44b0a5e783f6602323521efdf4e.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Утвержденная правительством РФ концепция интеграции беспилотных судов в единое воздушное пространство будет полностью реализована к 2030 году, соответствующее распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал 5 октября, говорится в сообщении на сайте кабинета министров"Концепция предусматривает поэтапную интеграцию беспилотников к 2030 году", – сообщает пресс-служба. При этом она будет реализована в три этапа. "В частности, до 2023 года продлится организационный период, во время которого будут разработаны меры по упрощению процедур и снятию ограничений для полётов беспилотных воздушных судов (БВС). Также на этом этапе будут внедрены специальные сервисы для электронной регистрации и учёта БВС, установлены правила подготовки и выполнения таких полётов", – говорится в сообщении."На втором этапе – до 2027 года – предусматривается разработка и внедрение новых технологий для обеспечения безопасности полётов БВС, создание необходимой инфраструктуры связи, систем навигации и наблюдения", – отмечает пресс-служба.Параллельно будет идти законодательная работа. "Например, будут утверждены технические требования к новым системам и оборудованию, которые будут обеспечивать безопасность полётов, принят порядок использования воздушного пространства при совместных полётах беспилотных и пилотных судов. На этом же этапе начнутся их пробные полёты в едином воздушном пространстве", – говорится в сообщении.Разработчики документа рассчитывают, что развитие беспилотной авиации откроет новые возможности для решения задач не только в сфере безопасности государства, но и в самых разных областях. "Например, беспилотники могут применяться для экспресс-доставки, перевозки малых грузов и электронной коммерции, борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, мониторинга риска возникновения лесных пожаров и других опасных ситуаций", – поясняет пресс-служба."Наша главная задача в рамках принятой концепции – обеспечить максимально высокий уровень безопасности. Причём добиться этого необходимо в течение ближайшего десятилетия", – цитирует ведомство главу правительства.

https://radiosputnik.ria.ru/20211006/tramvay-1753354210.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210908/taksi-1749211989.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, михаил мишустин, россия