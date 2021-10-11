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Генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке прекращает работу
Генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке прекращает работу - РИА Новости, 11.10.2021
Генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке прекращает работу
По требованию американской стороны генеральное консульство Белоруссии в Нью-Йорке прекратит свою работу, соответствующая информация размещена сайте МИД... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T18:47
2021-10-11T19:36
нью-йорк (город)
сша
белоруссия
минск
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МИНСК, 11 окт — РИА Новости. По требованию американской стороны генеральное консульство Белоруссии в Нью-Йорке прекратит свою работу, соответствующая информация размещена сайте МИД республики.В ведомстве добавили, что граждане страны, живущие в США и Канаде, по всем вопросам смогут обращаться в посольство в Вашингтоне.Отмечается, с 1 ноября года туда же переведут данные о тех, которые состоял на постоянном консульском учете.В загранучреждение можно будет обратиться до 15 октября, потом доступ туда будет невозможен. С 8 октября остановят прием документов по почте и их обработку, прекратят консультации по телефону.Дипмиссии двух стран сейчас возглавляют поверенные, после того как послы были взаимно отозваны в 2008 году. В конце января этого года глава МИД Владимир Макей сообщал, что Белоруссия в ближайшее время определится с кандидатурой посла в США.При этом ранее Штаты заявили, что не признают легитимными прошедшие в августе 2020 года президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. Они поэтапно вводили меры против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушении прав человека.Из-за усиления санкционного давления МИД республики отозвал выданное ранее согласие на назначение Джули Фишер послом США. Кроме того, по требованию белорусской стороны американская дипмиссия была вынуждена сократить штат до пяти человек.
https://ria.ru/20211002/lukashenko-1752790184.html
https://ria.ru/20210808/nato-1744955572.html
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сша
белоруссия
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нью-йорк (город), сша, белоруссия, минск
18:47 11.10.2021 (обновлено: 19:36 11.10.2021)
 
Генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке прекращает работу

Генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке прекращает работу

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц в Нью-Йорке
Прохожие на одной из улиц в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МИНСК, 11 окт — РИА Новости. По требованию американской стороны генеральное консульство Белоруссии в Нью-Йорке прекратит свою работу, соответствующая информация размещена сайте МИД республики.
В ведомстве добавили, что граждане страны, живущие в США и Канаде, по всем вопросам смогут обращаться в посольство в Вашингтоне.
Отмечается, с 1 ноября года туда же переведут данные о тех, которые состоял на постоянном консульском учете.
В загранучреждение можно будет обратиться до 15 октября, потом доступ туда будет невозможен. С 8 октября остановят прием документов по почте и их обработку, прекратят консультации по телефону.
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Дипмиссии двух стран сейчас возглавляют поверенные, после того как послы были взаимно отозваны в 2008 году. В конце января этого года глава МИД Владимир Макей сообщал, что Белоруссия в ближайшее время определится с кандидатурой посла в США.
При этом ранее Штаты заявили, что не признают легитимными прошедшие в августе 2020 года президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. Они поэтапно вводили меры против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушении прав человека.
Из-за усиления санкционного давления МИД республики отозвал выданное ранее согласие на назначение Джули Фишер послом США. Кроме того, по требованию белорусской стороны американская дипмиссия была вынуждена сократить штат до пяти человек.
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