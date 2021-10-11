https://ria.ru/20211011/bank-1754010974.html

МСП Банк выдал предпринимателям более двух млрд рублей экспресс-кредитов

МСП Банк выдал предпринимателям более двух млрд рублей экспресс-кредитов - РИА Новости, 11.10.2021

МСП Банк выдал предпринимателям более двух млрд рублей экспресс-кредитов

Объем кредитов, выданных МСП Банком предпринимателям в рамках нового продукта "Экспресс-поддержка", превысил 2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T13:45

2021-10-11T13:45

2021-10-11T13:45

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Объем кредитов, выданных МСП Банком предпринимателям в рамках нового продукта "Экспресс-поддержка", превысил 2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.Новый инструмент поддержки МСБ был запущен в середине сентября текущего года. С начала запуска программы кредиты получили 339 компаний и ИП, уточняется в сообщении."Продукт разработан в качестве ответа на запрос предпринимателей в доступе к быстрому финансированию, когда особенно важна скорость принятия решений. Настройка нового инструмента проходила в диалоге с бизнесом, благодаря чему удалось сформировать привлекательные условия, в том числе обеспечить доступность финансирования для компаний из пострадавших отраслей", - отметил председатель Наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.Так, среди получателей экспресс-кредитов в пресс-службе называют ростовскую фармацевтическую компанию "Акафарм", которая привлекла 10 миллионов рублей по ставке 12% годовых для расширения производства, приобретения нового оборудования и пополнения оборотных средств. Такую же сумму на тех же условиях получила ставропольская "Профснабсервис", которая собирается развивать сеть шинных центров.Ранее МСП Банк запустил кредитный продукт "Экспресс-поддержка", который дает возможность МСБ получить быстрое беззалоговое финансирование по сниженной ставке. МСП Банк является уполномоченным банком для реализации госпрограмм в части выдачи льготных кредитов. В рамках этих программ кредитным организациям предоставляются субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам.Новый продукт позволяет предпринимателям, зарегистрированным как ИП или ООО со сроком работы 12 месяцев и более, получить кредит на сумму до 10 миллионов рублей по ставке от 11,5% годовых на срок до 3 лет. Кредит предоставляется без залога и без открытия счета в МСП Банке. Поручительство для ИП – не обязательно, для ООО – обязательно. Форма погашения – аннуитет. Заемщик обязан также иметь электронную цифровую подпись. При этом срок рассмотрения заявки составит 72 часа.

https://ria.ru/20210915/bank-1750157702.html

https://ria.ru/20210825/kreditovanie-1747205510.html

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новости компаний - экономика, мсп банк, россия