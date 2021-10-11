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МСП Банк выдал предпринимателям более двух млрд рублей экспресс-кредитов
МСП Банк выдал предпринимателям более двух млрд рублей экспресс-кредитов - РИА Новости, 11.10.2021
МСП Банк выдал предпринимателям более двух млрд рублей экспресс-кредитов
Объем кредитов, выданных МСП Банком предпринимателям в рамках нового продукта "Экспресс-поддержка", превысил 2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T13:45
2021-10-11T13:45
новости компаний - экономика
мсп банк
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Объем кредитов, выданных МСП Банком предпринимателям в рамках нового продукта "Экспресс-поддержка", превысил 2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.Новый инструмент поддержки МСБ был запущен в середине сентября текущего года. С начала запуска программы кредиты получили 339 компаний и ИП, уточняется в сообщении."Продукт разработан в качестве ответа на запрос предпринимателей в доступе к быстрому финансированию, когда особенно важна скорость принятия решений. Настройка нового инструмента проходила в диалоге с бизнесом, благодаря чему удалось сформировать привлекательные условия, в том числе обеспечить доступность финансирования для компаний из пострадавших отраслей", - отметил председатель Наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.Так, среди получателей экспресс-кредитов в пресс-службе называют ростовскую фармацевтическую компанию "Акафарм", которая привлекла 10 миллионов рублей по ставке 12% годовых для расширения производства, приобретения нового оборудования и пополнения оборотных средств. Такую же сумму на тех же условиях получила ставропольская "Профснабсервис", которая собирается развивать сеть шинных центров.Ранее МСП Банк запустил кредитный продукт "Экспресс-поддержка", который дает возможность МСБ получить быстрое беззалоговое финансирование по сниженной ставке. МСП Банк является уполномоченным банком для реализации госпрограмм в части выдачи льготных кредитов. В рамках этих программ кредитным организациям предоставляются субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам.Новый продукт позволяет предпринимателям, зарегистрированным как ИП или ООО со сроком работы 12 месяцев и более, получить кредит на сумму до 10 миллионов рублей по ставке от 11,5% годовых на срок до 3 лет. Кредит предоставляется без залога и без открытия счета в МСП Банке. Поручительство для ИП – не обязательно, для ООО – обязательно. Форма погашения – аннуитет. Заемщик обязан также иметь электронную цифровую подпись. При этом срок рассмотрения заявки составит 72 часа.
https://ria.ru/20210915/bank-1750157702.html
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новости компаний - экономика, мсп банк, россия
13:45 11.10.2021
 

МСП Банк выдал предпринимателям более двух млрд рублей экспресс-кредитов

© Фото : корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Фото : корпорация МСП
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Объем кредитов, выданных МСП Банком предпринимателям в рамках нового продукта "Экспресс-поддержка", превысил 2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.
Новый инструмент поддержки МСБ был запущен в середине сентября текущего года. С начала запуска программы кредиты получили 339 компаний и ИП, уточняется в сообщении.
МСП банк - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 14:01
МСП Банк запустил новый продукт поддержки МСП по сниженной ставке
"Продукт разработан в качестве ответа на запрос предпринимателей в доступе к быстрому финансированию, когда особенно важна скорость принятия решений. Настройка нового инструмента проходила в диалоге с бизнесом, благодаря чему удалось сформировать привлекательные условия, в том числе обеспечить доступность финансирования для компаний из пострадавших отраслей", - отметил председатель Наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.
Так, среди получателей экспресс-кредитов в пресс-службе называют ростовскую фармацевтическую компанию "Акафарм", которая привлекла 10 миллионов рублей по ставке 12% годовых для расширения производства, приобретения нового оборудования и пополнения оборотных средств. Такую же сумму на тех же условиях получила ставропольская "Профснабсервис", которая собирается развивать сеть шинных центров.
Стенд АО МСП Банк - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 15:23
МСП Банк включен в программу льготного кредитования на развитие туризма
Ранее МСП Банк запустил кредитный продукт "Экспресс-поддержка", который дает возможность МСБ получить быстрое беззалоговое финансирование по сниженной ставке. МСП Банк является уполномоченным банком для реализации госпрограмм в части выдачи льготных кредитов. В рамках этих программ кредитным организациям предоставляются субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам.
Новый продукт позволяет предпринимателям, зарегистрированным как ИП или ООО со сроком работы 12 месяцев и более, получить кредит на сумму до 10 миллионов рублей по ставке от 11,5% годовых на срок до 3 лет. Кредит предоставляется без залога и без открытия счета в МСП Банке. Поручительство для ИП – не обязательно, для ООО – обязательно. Форма погашения – аннуитет. Заемщик обязан также иметь электронную цифровую подпись. При этом срок рассмотрения заявки составит 72 часа.
 
Новости компаний - ЭкономикаМСП БанкРоссия
 
 
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