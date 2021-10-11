https://ria.ru/20211011/avstriya-1754035121.html
Шалленберг заявил, что не ожидал стать канцлером Австрии
Шалленберг заявил, что не ожидал стать канцлером Австрии - РИА Новости, 11.10.2021
Шалленберг заявил, что не ожидал стать канцлером Австрии
Новый канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что не ожидал, что ему выпадет честь возглавить правительство Австрии. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T15:16
2021-10-11T15:16
2021-10-11T15:52
австрия
александер шалленберг
в мире
себастьян курц
александер ван дер беллен
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ВЕНА, 11 окт - РИА Новости. Новый канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что не ожидал, что ему выпадет честь возглавить правительство Австрии.В минувшую субботу Курц объявил об отставке с должности австрийского канцлера на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него, предложив Шалленберга в качестве своего преемника. Кандидатура была одобрена, и уже в понедельник федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел нового канцлера Шалленберга к присяге."Это честь быть назначенным федеральным канцлером. Я никогда не ожидал, что мне выпадет такая честь, и никогда не желал ее. Я беру на себя эту задачу и предстоящие вызовы с большим уважением. Вместе с тем, не было возможности не взять на себя эту ответственность, когда в прошедшие выходные Себастьян Курц меня спросил, может ли он предложить мою кандидатуру федеральному президенту", - сказал Шалленберг в своем первом заявлении после вступления в новую должность.Он подчеркнул, что сейчас необходимы ответственность и стабильность, которую коалиционное правительство готово обеспечить.Он также пообещал очень тесно сотрудничать с Курцем, назвав все остальное "абсурдным с точки зрения демократической политики", и заявил, что считает ложными выдвинутые против Курца подозрения, выразив уверенность, что его непричастность к коррупции будет доказана.На прошлой неделе прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Речь идет о предполагаемом подкупе средств массовой информации в период с 2016 по 2018 годы ради публикации опросов с положительными откликами об Австрийской народной партии (АНП), возглавляемой Курцем.Вскоре после заявления прокуратуры со стороны оппозиции стали звучать призывы об отставке канцлера, а партнер АНП по коалиции - партия "Зеленые" - заявил о неспособности канцлера выполнять свои обязанности, потребовав от народников предложить нового, достойного кандидата на эту роль. Одновременно с этим на вторник было назначено внеочередное заседание парламента, на котором оппозиция готовилась вынести вотум недоверия Курцу, однако политик не стал дожидаться этого дня, подав в отставку в минувшую субботу.Несмотря на отставку с должности, Курц остается председателем партии и лидером ее парламентской фракции и таким образом продолжит напрямую влиять на решения в рамках действующего коалиционного правительства.
https://ria.ru/20211011/shallenberg-1754037653.html
https://ria.ru/20211011/avstriya-1754036950.html
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австрия, александер шалленберг, в мире, себастьян курц, александер ван дер беллен
15:16 11.10.2021 (обновлено: 15:52 11.10.2021)
Шалленберг заявил, что не ожидал стать канцлером Австрии
Шалленберг заявил, что не ожидал назначения на пост канцлера Австрии
ВЕНА, 11 окт - РИА Новости.
Новый канцлер Австрии Александер Шалленберг
заявил, что не ожидал, что ему выпадет честь возглавить правительство Австрии
.
В минувшую субботу Курц объявил об отставке с должности австрийского канцлера на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него, предложив Шалленберга в качестве своего преемника. Кандидатура была одобрена, и уже в понедельник федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен
привел нового канцлера Шалленберга к присяге.
"Это честь быть назначенным федеральным канцлером. Я никогда не ожидал, что мне выпадет такая честь, и никогда не желал ее. Я беру на себя эту задачу и предстоящие вызовы с большим уважением. Вместе с тем, не было возможности не взять на себя эту ответственность, когда в прошедшие выходные Себастьян Курц
меня спросил, может ли он предложить мою кандидатуру федеральному президенту", - сказал Шалленберг в своем первом заявлении после вступления в новую должность.
Он подчеркнул, что сейчас необходимы ответственность и стабильность, которую коалиционное правительство готово обеспечить.
"Люди в Австрии заслужили того, чтобы в политике работали, а не спорили. И работать есть над чем", - добавил он.
Он также пообещал очень тесно сотрудничать с Курцем, назвав все остальное "абсурдным с точки зрения демократической политики", и заявил, что считает ложными выдвинутые против Курца подозрения, выразив уверенность, что его непричастность к коррупции будет доказана.
На прошлой неделе прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Речь идет о предполагаемом подкупе средств массовой информации в период с 2016 по 2018 годы ради публикации опросов с положительными откликами об Австрийской народной партии (АНП), возглавляемой Курцем.
Вскоре после заявления прокуратуры со стороны оппозиции стали звучать призывы об отставке канцлера, а партнер АНП по коалиции - партия "Зеленые" - заявил о неспособности канцлера выполнять свои обязанности, потребовав от народников предложить нового, достойного кандидата на эту роль. Одновременно с этим на вторник было назначено внеочередное заседание парламента, на котором оппозиция готовилась вынести вотум недоверия Курцу, однако политик не стал дожидаться этого дня, подав в отставку в минувшую субботу.
Несмотря на отставку с должности, Курц остается председателем партии и лидером ее парламентской фракции и таким образом продолжит напрямую влиять на решения в рамках действующего коалиционного правительства.