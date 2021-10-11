Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211011/avstriya-1754035121.html
Шалленберг заявил, что не ожидал стать канцлером Австрии
Шалленберг заявил, что не ожидал стать канцлером Австрии - РИА Новости, 11.10.2021
Шалленберг заявил, что не ожидал стать канцлером Австрии
Новый канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что не ожидал, что ему выпадет честь возглавить правительство Австрии. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T15:16
2021-10-11T15:52
австрия
александер шалленберг
в мире
себастьян курц
александер ван дер беллен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/11/1580238778_0:145:3257:1977_1920x0_80_0_0_6196c56fcd58c86dfcb07cc848f02918.jpg
ВЕНА, 11 окт - РИА Новости. Новый канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что не ожидал, что ему выпадет честь возглавить правительство Австрии.В минувшую субботу Курц объявил об отставке с должности австрийского канцлера на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него, предложив Шалленберга в качестве своего преемника. Кандидатура была одобрена, и уже в понедельник федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел нового канцлера Шалленберга к присяге."Это честь быть назначенным федеральным канцлером. Я никогда не ожидал, что мне выпадет такая честь, и никогда не желал ее. Я беру на себя эту задачу и предстоящие вызовы с большим уважением. Вместе с тем, не было возможности не взять на себя эту ответственность, когда в прошедшие выходные Себастьян Курц меня спросил, может ли он предложить мою кандидатуру федеральному президенту", - сказал Шалленберг в своем первом заявлении после вступления в новую должность.Он подчеркнул, что сейчас необходимы ответственность и стабильность, которую коалиционное правительство готово обеспечить.Он также пообещал очень тесно сотрудничать с Курцем, назвав все остальное "абсурдным с точки зрения демократической политики", и заявил, что считает ложными выдвинутые против Курца подозрения, выразив уверенность, что его непричастность к коррупции будет доказана.На прошлой неделе прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Речь идет о предполагаемом подкупе средств массовой информации в период с 2016 по 2018 годы ради публикации опросов с положительными откликами об Австрийской народной партии (АНП), возглавляемой Курцем.Вскоре после заявления прокуратуры со стороны оппозиции стали звучать призывы об отставке канцлера, а партнер АНП по коалиции - партия "Зеленые" - заявил о неспособности канцлера выполнять свои обязанности, потребовав от народников предложить нового, достойного кандидата на эту роль. Одновременно с этим на вторник было назначено внеочередное заседание парламента, на котором оппозиция готовилась вынести вотум недоверия Курцу, однако политик не стал дожидаться этого дня, подав в отставку в минувшую субботу.Несмотря на отставку с должности, Курц остается председателем партии и лидером ее парламентской фракции и таким образом продолжит напрямую влиять на решения в рамках действующего коалиционного правительства.
https://ria.ru/20211011/shallenberg-1754037653.html
https://ria.ru/20211011/avstriya-1754036950.html
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/11/1580238778_482:0:3118:1977_1920x0_80_0_0_44532884a31a900d9b92cb08e028dfed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
австрия, александер шалленберг, в мире, себастьян курц, александер ван дер беллен
15:16 11.10.2021 (обновлено: 15:52 11.10.2021)
 
Шалленберг заявил, что не ожидал стать канцлером Австрии

Шалленберг заявил, что не ожидал назначения на пост канцлера Австрии

© AP Photo / Riccardo De LucaГлава МИД Австрии Александер Шалленберг
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© AP Photo / Riccardo De Luca
Читать ria.ru в
ВЕНА, 11 окт - РИА Новости. Новый канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что не ожидал, что ему выпадет честь возглавить правительство Австрии.
В минувшую субботу Курц объявил об отставке с должности австрийского канцлера на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него, предложив Шалленберга в качестве своего преемника. Кандидатура была одобрена, и уже в понедельник федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел нового канцлера Шалленберга к присяге.
Назначенный канцлер Австрии Александер Шалленберг и вице-канцлер Вернер Когле на церемонии приведения к присяге во дворце Хофбург в Вене - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
Вчера, 15:26
Новый канцлер Австрии заявил, что будет сотрудничать с Курцем
"Это честь быть назначенным федеральным канцлером. Я никогда не ожидал, что мне выпадет такая честь, и никогда не желал ее. Я беру на себя эту задачу и предстоящие вызовы с большим уважением. Вместе с тем, не было возможности не взять на себя эту ответственность, когда в прошедшие выходные Себастьян Курц меня спросил, может ли он предложить мою кандидатуру федеральному президенту", - сказал Шалленберг в своем первом заявлении после вступления в новую должность.
Он подчеркнул, что сейчас необходимы ответственность и стабильность, которую коалиционное правительство готово обеспечить.
"Люди в Австрии заслужили того, чтобы в политике работали, а не спорили. И работать есть над чем", - добавил он.
Он также пообещал очень тесно сотрудничать с Курцем, назвав все остальное "абсурдным с точки зрения демократической политики", и заявил, что считает ложными выдвинутые против Курца подозрения, выразив уверенность, что его непричастность к коррупции будет доказана.
На прошлой неделе прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Речь идет о предполагаемом подкупе средств массовой информации в период с 2016 по 2018 годы ради публикации опросов с положительными откликами об Австрийской народной партии (АНП), возглавляемой Курцем.
Вскоре после заявления прокуратуры со стороны оппозиции стали звучать призывы об отставке канцлера, а партнер АНП по коалиции - партия "Зеленые" - заявил о неспособности канцлера выполнять свои обязанности, потребовав от народников предложить нового, достойного кандидата на эту роль. Одновременно с этим на вторник было назначено внеочередное заседание парламента, на котором оппозиция готовилась вынести вотум недоверия Курцу, однако политик не стал дожидаться этого дня, подав в отставку в минувшую субботу.
Несмотря на отставку с должности, Курц остается председателем партии и лидером ее парламентской фракции и таким образом продолжит напрямую влиять на решения в рамках действующего коалиционного правительства.
Церемония приведения к присяге канцлера Австрии Александера Шалленберга во дворце Хофбург в Вене - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
Вчера, 15:22
Шалленберг считает выдвинутые против Курца подозрения ложными
 
АвстрияАлександер ШалленбергВ миреСебастьян КурцАлександер Ван дер Беллен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Видео с закрытой вечеринки партии Зеленского разгневало украинцев
04:09Врач-инфекционист оценил влияние COVID-19 на репродуктивную систему
04:09Врач назвала самый важный элемент для иммунитета
03:57Россияне стали жаловаться на появление в Telegram трейдеров-мошенников
03:47Гутерреш оценил план действий по выводу иностранного контингента из Ливии
03:37Ученый МГУ рассказал, насколько выросла среднегодовая температура в Москве
03:29ГЛОНАСС перестанет использовать "советское" время
03:27Умерла жена Вахтанга Кикабидзе
03:18Экономист рассказала, насколько вырастут пенсии в 2022 году
03:15Эксперты гида Michelin отметили качество продуктов в ресторанах Москвы
03:09На Камчатке в рамках учений подняли по тревоге береговых ракетчиков
03:00Эксперт дал совет, как улучшить кредитную историю перед ипотекой
02:45В Twitter появилась опция, позволяющая удалять подписчиков
02:17Аналитик предупредил, почему сейчас лучше не покупать доллары и евро
02:11Опрос показал, что каждый десятый россиянин готов соврать ради карьеры
02:08Пульмонолог рассказал, как контролировать дыхание после COVID-19
01:57На Камчатке в ходе арктического форума обсудили сохранение морской среды
01:52В офисе Зеленского назвали ситуацию на Украине анекдотической
01:38FT: Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа через Румынию
01:33Американские стратегические бомбардировщики пролетели у российской границы
Лента новостейМолния