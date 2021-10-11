https://ria.ru/20211011/aviakatastrofa-1754017280.html
Один пострадавший в авиакатастрофе в Татарстане в тяжелом состоянии
Один пострадавший в авиакатастрофе в Татарстане в тяжелом состоянии - РИА Новости, 11.10.2021
Один пострадавший в авиакатастрофе в Татарстане в тяжелом состоянии
Один из пострадавших в авиакатастрофе в Татарстане находится в тяжелом, но стабильном состоянии, по пятерым пострадавшим прогноз благоприятный, сообщил министр... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T14:06
2021-10-11T14:06
2021-10-11T14:06
республика татарстан
происшествия
мензелинский район
крушение самолета l-410 в татарстане
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КАЗАНЬ, 11 окт – РИА Новости. Один из пострадавших в авиакатастрофе в Татарстане находится в тяжелом, но стабильном состоянии, по пятерым пострадавшим прогноз благоприятный, сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков.В воскресенье утром в Мензелинском районе Татарстана совершил жесткую посадку легкомоторный самолет L-410 местного аэроклуба, на его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. По уточненным данным, шестерых пострадавших удалось спасти, все они госпитализированы, 16 человек погибли. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. По предварительной информации, перед катастрофой экипаж сообщил об отказе левого двигателя."По пятерым пострадавшим, считаю, прогноз будет благоприятным. По одному, который находится в Республиканской клинической больнице в Казани, - будем бороться", - сказал Садыков журналистам.При этом он уточнил, что доставленный в Казань санавиацией пострадавший получил множественные травмы, был прооперирован в воскресенье.Садыков сообщил, что двое из пятерых пострадавших, находящихся в больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов в настоящее время переведены из реанимации в отделение травматологии.Министр также подчеркнул, что обе клиники, где находятся пострадавшие, являются высокотехнологичным медицинскими центрами, в которых есть все необходимое для оказания квалифицированной медицинской помощи."Вывоз пострадавших в федеральные медицинские центра считаю преждевременным", - отметил он.
https://ria.ru/20211011/tatarstan-1753952955.html
https://ria.ru/20211011/traur-1754005570.html
мензелинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, мензелинский район, крушение самолета l-410 в татарстане
КАЗАНЬ, 11 окт – РИА Новости. Один из пострадавших в авиакатастрофе в Татарстане находится в тяжелом, но стабильном состоянии, по пятерым пострадавшим прогноз благоприятный, сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков.
В воскресенье утром в Мензелинском районе
Татарстана совершил жесткую посадку легкомоторный самолет L-410 местного аэроклуба, на его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. По уточненным данным, шестерых пострадавших удалось спасти, все они госпитализированы, 16 человек погибли. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. По предварительной информации, перед катастрофой экипаж сообщил об отказе левого двигателя.
"По пятерым пострадавшим, считаю, прогноз будет благоприятным. По одному, который находится в Республиканской клинической больнице в Казани, - будем бороться", - сказал Садыков журналистам.
При этом он уточнил, что доставленный в Казань санавиацией пострадавший получил множественные травмы, был прооперирован в воскресенье.
"На данный момент он находится в реанимации, состояние тяжелое, но стабильное", - добавил министр.
Садыков сообщил, что двое из пятерых пострадавших, находящихся в больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов
в настоящее время переведены из реанимации в отделение травматологии.
Министр также подчеркнул, что обе клиники, где находятся пострадавшие, являются высокотехнологичным медицинскими центрами, в которых есть все необходимое для оказания квалифицированной медицинской помощи.
"Вывоз пострадавших в федеральные медицинские центра считаю преждевременным", - отметил он.