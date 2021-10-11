https://ria.ru/20211011/aktivy-1753964454.html

Segezha Group купит у Bonum Capital сибирские активы за $515 миллионов

Segezha Group купит у Bonum Capital сибирские активы за $515 миллионов - РИА Новости, 11.10.2021

Segezha Group купит у Bonum Capital сибирские активы за $515 миллионов

Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") договорился о приобретении у международной инвестиционной компании Bonum Capital... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T10:40

2021-10-11T10:40

2021-10-11T10:41

экономика

иркутская область

красноярский край

афк "система"

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") договорился о приобретении у международной инвестиционной компании Bonum Capital лесопромышленных активов и лесных ресурсов в Иркутской области и Красноярском крае за 515 миллионов долларов, говорится в сообщении компаний."Bonum Capital подписала соглашение о продаже 100% акций холдинговой компании ООО "Интер Форест Рус", которая объединяет 24 лесопромышленных актива и значительные лесные ресурсы в Иркутской области и Красноярском крае, ПАО "Сегежа Групп" за 515 миллионов долларов", - сообщает инвесткомпания."Интер Форест Рус" объединяет лесоперерабатывающие и лесозаготовительные предприятия, в том числе - четыре деревообрабатывающих комбината и один фанерный комбинат, а также речной флот из 98 судов и арендуемые лесные участки, расчетная лесосека которых составляет порядка 10,9 миллиона кубометров.Segezha Group указывает, что профинансирует покупку из средств, привлеченных в рамках нового выпуска рублевых биржевых облигаций, и денежных средств, полученных в ходе первичного публичного размещения акций. Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2022 года при условии получения всех необходимых регуляторных и корпоративных одобрений, а также выполнения ряда других условий.В результате сделки под управлением холдинга будет находиться 16 миллионов гектаров леса, расчетная лесосека составит 23,6 миллиона кубометров. Мощности группы по производству пиломатериалов увеличатся почти вдвое - до 3,221 миллиона кубометров, по выпуску пеллет - в 1,8 раза, до 380 тысячи тонн. Мощности по производству фанеры возрастут примерно на 20% - до 232 тысяч кубометров.Цена сделки подлежит определенным корректировкам, зависящим, среди прочего, от изменений чистого долга и прочих обязательств, а также чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки. Активы, как ожидается, будут консолидированы в отчетность холдинга уже начиная с первого квартала следующего года. По итогам января-июня OIBDA Segezha составила 13,2 миллиарда рублей, рентабельность по OIBDA - 31%."Компания ожидает получить значительный позитивный эффект от сделки на финансовые результаты начиная с первого квартала 2022 года. По оценке Segezha Group, за шесть месяцев 2021 года показатель OIBDA консолидированного бизнеса составил бы от 18,2 миллиарда рублей до 19,2 миллиарда рублей, а показатель рентабельности по OIBDA - около 31%", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20211005/gazprom-1753118249.html

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, иркутская область, красноярский край, афк "система"