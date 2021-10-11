https://ria.ru/20211011/afganistan-1754090996.html

Генсек ООН объяснил, почему помочь Афганистану необходимо сейчас

Генсек ООН объяснил, почему помочь Афганистану необходимо сейчас - РИА Новости, 11.10.2021

Генсек ООН объяснил, почему помочь Афганистану необходимо сейчас

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал оказать помощь Афганистану сейчас, иначе "мир заплатит высокую цену": потоки наркотиков и число террористических сетей... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T19:17

2021-10-11T19:17

2021-10-11T19:20

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

оон

талибан

афганистан

антониу гутерреш

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747395746_0:107:3335:1983_1920x0_80_0_0_9dbe861d66d729ac339b2c53a293d7ba.jpg

ООН, 11 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал оказать помощь Афганистану сейчас, иначе "мир заплатит высокую цену": потоки наркотиков и число террористических сетей возрастет.Он отметил, что ООН постоянно взаимодействует с талибами (движение "Талибан"* признано в РФ террористическим и запрещено) по вопросам обеспечения безопасности и защиты ее персонала, а также по вопросам гуманитарной помощи и беспрепятственного доступа для всех, включая сотрудниц."Это решающий момент. Если мы не будем действовать и не поможем афганцам пережить эту бурю - и не сделаем это в ближайшее время, - высокую цену придется заплатить не только им, но и всему миру", - сказал Гутерреш журналистам.По его словам, если в Афганистане не будет еды, рабочих мест, если там не будут соблюдать права человека, мир увидит, как все больше и больше афганцев будут покидать свои дома в поисках лучшей жизни. "Также, вероятно, увеличатся потоки наркотиков, возрастет число криминальных и террористических сетей. Это плохо скажется не только на самом Афганистане, но также на регионе и остальном мире", - заключил генсек.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20211011/prava-1754090190.html

https://ria.ru/20211011/pomosch-1753933582.html

кабул (город)

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, антониу гутерреш, россия, мохаммад хасан ахунд