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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211011/afganistan-1754090996.html
Генсек ООН объяснил, почему помочь Афганистану необходимо сейчас
Генсек ООН объяснил, почему помочь Афганистану необходимо сейчас - РИА Новости, 11.10.2021
Генсек ООН объяснил, почему помочь Афганистану необходимо сейчас
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал оказать помощь Афганистану сейчас, иначе "мир заплатит высокую цену": потоки наркотиков и число террористических сетей... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T19:17
2021-10-11T19:20
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
антониу гутерреш
россия
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ООН, 11 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал оказать помощь Афганистану сейчас, иначе "мир заплатит высокую цену": потоки наркотиков и число террористических сетей возрастет.Он отметил, что ООН постоянно взаимодействует с талибами (движение "Талибан"* признано в РФ террористическим и запрещено) по вопросам обеспечения безопасности и защиты ее персонала, а также по вопросам гуманитарной помощи и беспрепятственного доступа для всех, включая сотрудниц."Это решающий момент. Если мы не будем действовать и не поможем афганцам пережить эту бурю - и не сделаем это в ближайшее время, - высокую цену придется заплатить не только им, но и всему миру", - сказал Гутерреш журналистам.По его словам, если в Афганистане не будет еды, рабочих мест, если там не будут соблюдать права человека, мир увидит, как все больше и больше афганцев будут покидать свои дома в поисках лучшей жизни. "Также, вероятно, увеличатся потоки наркотиков, возрастет число криминальных и террористических сетей. Это плохо скажется не только на самом Афганистане, но также на регионе и остальном мире", - заключил генсек.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая группировка
https://ria.ru/20211011/prava-1754090190.html
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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, антониу гутерреш, россия, мохаммад хасан ахунд
19:17 11.10.2021 (обновлено: 19:20 11.10.2021)
 
Генсек ООН объяснил, почему помочь Афганистану необходимо сейчас

Генсек ООН призвал помочь Афганистану сейчас, иначе "мир заплатит высокую цену"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле
Люди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ООН, 11 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал оказать помощь Афганистану сейчас, иначе "мир заплатит высокую цену": потоки наркотиков и число террористических сетей возрастет.
Он отметил, что ООН постоянно взаимодействует с талибами (движение "Талибан"* признано в РФ террористическим и запрещено) по вопросам обеспечения безопасности и защиты ее персонала, а также по вопросам гуманитарной помощи и беспрепятственного доступа для всех, включая сотрудниц.
"Это решающий момент. Если мы не будем действовать и не поможем афганцам пережить эту бурю - и не сделаем это в ближайшее время, - высокую цену придется заплатить не только им, но и всему миру", - сказал Гутерреш журналистам.
По его словам, если в Афганистане не будет еды, рабочих мест, если там не будут соблюдать права человека, мир увидит, как все больше и больше афганцев будут покидать свои дома в поисках лучшей жизни. "Также, вероятно, увеличатся потоки наркотиков, возрастет число криминальных и террористических сетей. Это плохо скажется не только на самом Афганистане, но также на регионе и остальном мире", - заключил генсек.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
Вчера, 19:13Захват власти в Афганистане талибами
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В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая группировка
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
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Талибы договорились с США о доставке гуманитарной помощи в Афганистан
 
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