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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211010/zhirinovskiy-1753879976.html
Жириновский сравнил пандемию с гражданской войной
Жириновский сравнил пандемию с гражданской войной - РИА Новости, 10.10.2021
Жириновский сравнил пандемию с гражданской войной
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал продолжающуюся пандемию COVID-19 "гражданской войной" и призвал обеспечить победу "белых". РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T13:42
2021-10-10T14:30
распространение коронавируса
общество
владимир жириновский
лдпр
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
михаил мурашко
анна попова
россия
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал продолжающуюся пандемию COVID-19 "гражданской войной" и призвал обеспечить победу "белых"."Пандемия продолжается и порой принимает свирепые формы. Ее можно сравнить с гражданской войной", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.Политик объяснил сравнение пандемии с гражданской войной: красные — это коронавирус, а белые — вакцина."Коронавирус — это красные, они наступают. И от них только беда. Они снова обманывают, говорят, не надо делать вакцину. И многие им верят, даже на выборах отдали им больше голосов, чем тем, кто призывал скорее сделать прививку. А вакцина — это белые, они в обороне, в них спасение. Потому что количество жертв увеличивается. Уже скоро в России тысяча человек в день будет умирать от ковида", — добавил он и отметил, что нужно объединиться и обеспечить победу белых.Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты, а с тяжелым течением коронавируса в больницах привитых менее 0,03%. При этом погибают от COVID-19 в основном те, кто не вакцинировался. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среди ежедневно умирающих от коронавируса в России привитых практически нет, а штаммом дельта заболевают не более двух процентов ранее получивших вакцину.
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общество, владимир жириновский, лдпр, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мурашко, анна попова, россия
13:42 10.10.2021 (обновлено: 14:30 10.10.2021)
 
Жириновский сравнил пандемию с гражданской войной

Жириновский сравнил пандемию с гражданской войной и призвал обеспечить победу "белых"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛидер партии ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал продолжающуюся пандемию COVID-19 "гражданской войной" и призвал обеспечить победу "белых".
"Пандемия продолжается и порой принимает свирепые формы. Ее можно сравнить с гражданской войной", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.
Политик объяснил сравнение пандемии с гражданской войной: красные — это коронавирус, а белые — вакцина.
"Коронавирус — это красные, они наступают. И от них только беда. Они снова обманывают, говорят, не надо делать вакцину. И многие им верят, даже на выборах отдали им больше голосов, чем тем, кто призывал скорее сделать прививку. А вакцина — это белые, они в обороне, в них спасение. Потому что количество жертв увеличивается. Уже скоро в России тысяча человек в день будет умирать от ковида", — добавил он и отметил, что нужно объединиться и обеспечить победу белых.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты, а с тяжелым течением коронавируса в больницах привитых менее 0,03%. При этом погибают от COVID-19 в основном те, кто не вакцинировался. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среди ежедневно умирающих от коронавируса в России привитых практически нет, а штаммом дельта заболевают не более двух процентов ранее получивших вакцину.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
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Распространение коронавирусаОбществоВладимир ЖириновскийЛДПРФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Михаил МурашкоАнна ПоповаРоссия
 
 
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