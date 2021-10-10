https://ria.ru/20211010/zhirinovskiy-1753879976.html

Жириновский сравнил пандемию с гражданской войной

Жириновский сравнил пандемию с гражданской войной - РИА Новости, 10.10.2021

Жириновский сравнил пандемию с гражданской войной

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал продолжающуюся пандемию COVID-19 "гражданской войной" и призвал обеспечить победу "белых". РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T13:42

2021-10-10T13:42

2021-10-10T14:30

распространение коронавируса

общество

владимир жириновский

лдпр

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

михаил мурашко

анна попова

россия

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал продолжающуюся пандемию COVID-19 "гражданской войной" и призвал обеспечить победу "белых"."Пандемия продолжается и порой принимает свирепые формы. Ее можно сравнить с гражданской войной", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.Политик объяснил сравнение пандемии с гражданской войной: красные — это коронавирус, а белые — вакцина."Коронавирус — это красные, они наступают. И от них только беда. Они снова обманывают, говорят, не надо делать вакцину. И многие им верят, даже на выборах отдали им больше голосов, чем тем, кто призывал скорее сделать прививку. А вакцина — это белые, они в обороне, в них спасение. Потому что количество жертв увеличивается. Уже скоро в России тысяча человек в день будет умирать от ковида", — добавил он и отметил, что нужно объединиться и обеспечить победу белых.Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты, а с тяжелым течением коронавируса в больницах привитых менее 0,03%. При этом погибают от COVID-19 в основном те, кто не вакцинировался. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среди ежедневно умирающих от коронавируса в России привитых практически нет, а штаммом дельта заболевают не более двух процентов ранее получивших вакцину.

https://ria.ru/20211010/koronavirus-1753858097.html

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общество, владимир жириновский, лдпр, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мурашко, анна попова, россия