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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211010/zapret-1753917921.html
Губернатор ХМАО ввела запрет на массовые мероприятия
Губернатор ХМАО ввела запрет на массовые мероприятия - РИА Новости, 10.10.2021
Губернатор ХМАО ввела запрет на массовые мероприятия
Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление, согласно которому в округе вводится запрет на мероприятия с участием более 50 человек, документ... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T20:28
2021-10-10T20:42
распространение коронавируса
общество
наталья комарова
telegram (приложение)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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ТЮМЕНЬ, 10 окт - РИА Новости. Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление, согласно которому в округе вводится запрет на мероприятия с участием более 50 человек, документ опубликован в Telegram-канале "Югра. Официально"."Решением губернатора Югры Натальи Комаровой с 12 октября в регионе будет введён запрет на проведение массовых мероприятий регионального, межмуниципального и муниципального характера с числом участников более 50 человек (включая организаторов)", - говорится в комментарии к опубликованному постановлению.Также губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова подписала постановление, согласно которому студенты с признаками ОРВИ перед учебой будут проходить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу."Департаменту здравоохранения, департаменту образования и молодежной политики, департаменту физической культуры и спорта, департаменту культуры Югры с 25 октября обеспечить экспресс-тестирование на выявление антигена SARS-COV-2 обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования с признаками ОРВИ при прохождении "входного фильтра" в образовательных организациях”, - говорится в пояснении к опубликованному документу.В Югре с 11 октября вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для сотрудников медицинских, образовательных и социальных учреждений, МФЦ, работников транспорта и транспортной инфраструктуры, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг, сотрудников правоохранительных органов, государственных гражданских и муниципальных служащих. Также должны вакцинироваться работающие вахтовым методом, лица в возрасте 60 лет и старше, люди с хроническими заболеваниями, призывники, а также граждане, проживающие в организациях соцобслуживания.
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общество, наталья комарова, telegram (приложение), коронавирус в россии, коронавирус covid-19
20:28 10.10.2021 (обновлено: 20:42 10.10.2021)
 
Губернатор ХМАО ввела запрет на массовые мероприятия

Губернатор ХМАО Комарова запретила массовые мероприятия из-за распространения COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТЮМЕНЬ, 10 окт - РИА Новости. Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление, согласно которому в округе вводится запрет на мероприятия с участием более 50 человек, документ опубликован в Telegram-канале "Югра. Официально".
"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой с 12 октября в регионе будет введён запрет на проведение массовых мероприятий регионального, межмуниципального и муниципального характера с числом участников более 50 человек (включая организаторов)", - говорится в комментарии к опубликованному постановлению.
Также губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова подписала постановление, согласно которому студенты с признаками ОРВИ перед учебой будут проходить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу.
"Департаменту здравоохранения, департаменту образования и молодежной политики, департаменту физической культуры и спорта, департаменту культуры Югры с 25 октября обеспечить экспресс-тестирование на выявление антигена SARS-COV-2 обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования с признаками ОРВИ при прохождении "входного фильтра" в образовательных организациях”, - говорится в пояснении к опубликованному документу.
В Югре с 11 октября вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для сотрудников медицинских, образовательных и социальных учреждений, МФЦ, работников транспорта и транспортной инфраструктуры, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг, сотрудников правоохранительных органов, государственных гражданских и муниципальных служащих. Также должны вакцинироваться работающие вахтовым методом, лица в возрасте 60 лет и старше, люди с хроническими заболеваниями, призывники, а также граждане, проживающие в организациях соцобслуживания.
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Распространение коронавирусаОбществоНаталья КомароваTelegram (приложение)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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