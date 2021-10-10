https://ria.ru/20211010/zapret-1753917921.html

Губернатор ХМАО ввела запрет на массовые мероприятия

Губернатор ХМАО ввела запрет на массовые мероприятия - РИА Новости, 10.10.2021

Губернатор ХМАО ввела запрет на массовые мероприятия

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление, согласно которому в округе вводится запрет на мероприятия с участием более 50 человек, документ... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T20:28

2021-10-10T20:28

2021-10-10T20:42

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ТЮМЕНЬ, 10 окт - РИА Новости. Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление, согласно которому в округе вводится запрет на мероприятия с участием более 50 человек, документ опубликован в Telegram-канале "Югра. Официально"."Решением губернатора Югры Натальи Комаровой с 12 октября в регионе будет введён запрет на проведение массовых мероприятий регионального, межмуниципального и муниципального характера с числом участников более 50 человек (включая организаторов)", - говорится в комментарии к опубликованному постановлению.Также губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова подписала постановление, согласно которому студенты с признаками ОРВИ перед учебой будут проходить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу."Департаменту здравоохранения, департаменту образования и молодежной политики, департаменту физической культуры и спорта, департаменту культуры Югры с 25 октября обеспечить экспресс-тестирование на выявление антигена SARS-COV-2 обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования с признаками ОРВИ при прохождении "входного фильтра" в образовательных организациях”, - говорится в пояснении к опубликованному документу.В Югре с 11 октября вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для сотрудников медицинских, образовательных и социальных учреждений, МФЦ, работников транспорта и транспортной инфраструктуры, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг, сотрудников правоохранительных органов, государственных гражданских и муниципальных служащих. Также должны вакцинироваться работающие вахтовым методом, лица в возрасте 60 лет и старше, люди с хроническими заболеваниями, призывники, а также граждане, проживающие в организациях соцобслуживания.

https://ria.ru/20211010/shkola-1753882889.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, наталья комарова, telegram (приложение), коронавирус в россии, коронавирус covid-19