20:28 10.10.2021 (обновлено: 20:42 10.10.2021)
Губернатор ХМАО ввела запрет на массовые мероприятия
Губернатор ХМАО Комарова запретила массовые мероприятия из-за распространения COVID-19
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
ТЮМЕНЬ, 10 окт - РИА Новости. Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление, согласно которому в округе вводится запрет на мероприятия с участием более 50 человек, документ опубликован в Telegram-канале "Югра. Официально".
"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой с 12 октября в регионе будет введён запрет на проведение массовых мероприятий регионального, межмуниципального и муниципального характера с числом участников более 50 человек (включая организаторов)", - говорится в комментарии к опубликованному постановлению.
Также губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова подписала постановление, согласно которому студенты с признаками ОРВИ перед учебой будут проходить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу.
"Департаменту здравоохранения, департаменту образования и молодежной политики, департаменту физической культуры и спорта, департаменту культуры Югры с 25 октября обеспечить экспресс-тестирование на выявление антигена SARS-COV-2 обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования с признаками ОРВИ при прохождении "входного фильтра" в образовательных организациях”, - говорится в пояснении к опубликованному документу.
В Югре с 11 октября вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для сотрудников медицинских, образовательных и социальных учреждений, МФЦ, работников транспорта и транспортной инфраструктуры, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг, сотрудников правоохранительных органов, государственных гражданских и муниципальных служащих. Также должны вакцинироваться работающие вахтовым методом, лица в возрасте 60 лет и старше, люди с хроническими заболеваниями, призывники, а также граждане, проживающие в организациях соцобслуживания.