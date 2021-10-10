Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фестиваль традиционной народной культуры Казачья слава
Российское казачество
https://ria.ru/20211010/vrkazaki-1753822969.html
Сплав инноваций и традиций: какими проектами занимаются молодые казаки
Сплав инноваций и традиций: какими проектами занимаются молодые казаки - РИА Новости, 10.10.2021
Сплав инноваций и традиций: какими проектами занимаются молодые казаки
VR-погружение в историю казачества, активный отдых для всей семьи по старинным обычаям и настоящие соревнования по нормативам Российской армии – все это... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T10:00
2021-10-10T10:00
российское казачество
астраханская область
тюмень
кавказ
российское казачество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/09/1753822075_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_88d5802aa958425150a4a19b3703fc1b.jpg
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. VR-погружение в историю казачества, активный отдых для всей семьи по старинным обычаям и настоящие соревнования по нормативам Российской армии – все это молодежные проекты казаков, задача которых передать юным поколениям традиции предков. Герои материала рассказали проекту "Российское казачество", какими способами они сохраняют свою историю, культуру и традиции, а также проверяют подготовку к будущей военной службе, то есть делают все то, что всегда ассоциировалось с образом казака.Инновации, традиции и музейДля того чтобы рассказать об истории казачества современным и понятным молодежи языком, в 2019 году появилась идея создать мультимедийный музей казачества – Мультмузей. Руководитель проекта Игорь Кочубеев рассказал, что таким образом авторы хотели совместить традиции и инновации.Чтобы оживить историю качества и добавить эффект присутствия, разработчики создали шесть тематических VR-роликов. В них отражены различные периоды – от происхождения казаков, до настоящего времени, "эпохи возрождения" казачества, рассказывает автор проекта. Эти ролики уже презентовали школьникам специализированных казачьих классов Ставрополья.Проект завершился в августе 2021 года, и сейчас организаторы занимаются распространением материалов музея среди заинтересованных молодых казаков, которые готовы провести такой VR-урок в своем городе или войске."Меньше всего на свете я бы хотел, чтобы, когда мои дети повзрослеют, они воспринимали наш образ жизни как кружок по интересам. Поэтому мы и объясняем подрастающему поколению, что казаки – это в первую очередь народ, русские люди в глобальном понимании", – поделился создатель Мультмузея.Не только военные сборыНесмотря на то что многие молодежные казачьи активности ассоциируются с военными играми, иногда сборы могут быть праздником для всей семьи, на котором можно и людей посмотреть, и себя показать.Такие мероприятия летом в Тюмени проводят Андрей Ростовщиков и Вадим Недоступ. Уже три года организаторы предлагают обучить всех желающих традиционным казачьим навыкам – фланкировке шашкой, стрельбе из лука, верховой езде, рукопашному бою.Каждый год сборы проходят на новом месте, а организаторы разрабатывают уникальную программу. Этим летом праздник казачьей жизни прошел масштабно: на поле площадью три гектара можно было приготовить еду на костре, сыграть в казачьи игры, попеть удалые песни и даже пройти по раскаленным углям и постоять на гвоздях под присмотром опытных инструкторов.Вольные люди на службе РодинеСложно представить казака без коня и шашки. Поэтому молодое поколение выбирает военные сборы, на которых можно проверить свои физические навыки и подготовку к армии.Участники Всероссийского слета казачьей молодежи Павел Прасинудис и Артем Материкин занимаются такими проектами и продвигают основные казачьи идеи – свободу воли и службу Отечеству.Павел учился в кадетско-казачьем классе, а год назад принял присягу. С тех пор он руководит молодежной организацией "Казачья молодежь Оренбуржья", куда входят несколько студотрядов.Занятия рассчитаны не только на военную подготовку, но и на изучение истории, культуры и быта казачества. Кроме тренировок ребята участвуют и в благотворительных акциях: в июне этого года они высадили деревья в рамках всероссийской акции "Сад памяти", посвященной 80-летию с начала Великой Отечественной войны."Меня привлекло казачество тем, что сохранило свою первозданность. По прошествии времени не поменялись ни нравы, ни заповеди, ни культура. Даже в наши дни мы обучаемся тому, чем занимались казаки в начале своего времени. Смысл казачества – представлять особую касту вольных людей, которые готовы отдать жизнь за родину, за род", – рассказал Павел.Такой же точки зрения придерживается и другой участник Всероссийского слета казачьей молодежи Артем Материкин, его проект "Юный патриот" – площадка военно-патриотического воспитания. За этот год организаторы провели уже восемь поездок в школы Астраханской области.Цель – привить уважение к ценностям отечественной культуры и исторической памяти, сформировать качества и навыки, которые пригодятся подрастающим казакам для выполнения воинского долга, а также рассказать о благотворительных акциях, в которых можно принять участие.Финальным мероприятием этого года станет военно-спортивный лагерь "Георгий Победоносец". Туда попадут 100 самых активных участников проекта "Юный патриот", которые смогут проверить свои физические способности по нормативам "Черного берета" – отличительного знака Российской армии."Казачество сегодня надо поддерживать, реализовывать и использовать его потенциал. В большинстве это ядро идейных, свободолюбивых людей, которые понимают, что хотят. Они потомки тех казаков, из которых не удалось искоренить казачий дух даже после долгого процесса расказачивания в нашем обществе", – поделился своими мыслями руководитель проекта.Елизавета Соколова специально для проекта "Российское казачество"
астраханская область
тюмень
кавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/09/1753822075_101:0:869:576_1920x0_80_0_0_269c9bf58579fb4155b259239afaa204.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
астраханская область, тюмень, кавказ, российское казачество
10:00 10.10.2021
 

Сплав инноваций и традиций: какими проектами занимаются молодые казаки

© Фото с официального сайта музеяМультимедийный музей проводит VR-урок на форуме "СЕЛИАС-2021"
Мультимедийный музей проводит VR-урок на форуме СЕЛИАС-2021
© Фото с официального сайта музея
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. VR-погружение в историю казачества, активный отдых для всей семьи по старинным обычаям и настоящие соревнования по нормативам Российской армии – все это молодежные проекты казаков, задача которых передать юным поколениям традиции предков.
Герои материала рассказали проекту "Российское казачество", какими способами они сохраняют свою историю, культуру и традиции, а также проверяют подготовку к будущей военной службе, то есть делают все то, что всегда ассоциировалось с образом казака.

Инновации, традиции и музей

Для того чтобы рассказать об истории казачества современным и понятным молодежи языком, в 2019 году появилась идея создать мультимедийный музей казачества – Мультмузей. Руководитель проекта Игорь Кочубеев рассказал, что таким образом авторы хотели совместить традиции и инновации.

"Казаки консервативны в вопросах семьи, веры. А с другой стороны, казаков можно назвать инноваторами: они использовали основные имеющиеся достижения своего времени. Например, переселяясь на Кавказ, они отказались от степного оружия и стали использовать актуальное в горной, лесистой местности. Так же поменялась и одежда", – объяснил он.

Чтобы оживить историю качества и добавить эффект присутствия, разработчики создали шесть тематических VR-роликов. В них отражены различные периоды – от происхождения казаков, до настоящего времени, "эпохи возрождения" казачества, рассказывает автор проекта. Эти ролики уже презентовали школьникам специализированных казачьих классов Ставрополья.
Проект завершился в августе 2021 года, и сейчас организаторы занимаются распространением материалов музея среди заинтересованных молодых казаков, которые готовы провести такой VR-урок в своем городе или войске.
"Меньше всего на свете я бы хотел, чтобы, когда мои дети повзрослеют, они воспринимали наш образ жизни как кружок по интересам. Поэтому мы и объясняем подрастающему поколению, что казаки – это в первую очередь народ, русские люди в глобальном понимании", – поделился создатель Мультмузея.

Не только военные сборы

Несмотря на то что многие молодежные казачьи активности ассоциируются с военными играми, иногда сборы могут быть праздником для всей семьи, на котором можно и людей посмотреть, и себя показать.
Такие мероприятия летом в Тюмени проводят Андрей Ростовщиков и Вадим Недоступ. Уже три года организаторы предлагают обучить всех желающих традиционным казачьим навыкам – фланкировке шашкой, стрельбе из лука, верховой езде, рукопашному бою.

"Это активный семейный отдых с погружением в культуру, чтобы познакомить всех с казачьей жизнью. Кого-то это сильно вдохновляет, и они начинают поглубже все изучать и даже жить казачьей жизнью. А еще это пробуждение национального самосознания и идентичности", – отметил Андрей.

Каждый год сборы проходят на новом месте, а организаторы разрабатывают уникальную программу. Этим летом праздник казачьей жизни прошел масштабно: на поле площадью три гектара можно было приготовить еду на костре, сыграть в казачьи игры, попеть удалые песни и даже пройти по раскаленным углям и постоять на гвоздях под присмотром опытных инструкторов.

Вольные люди на службе Родине

Сложно представить казака без коня и шашки. Поэтому молодое поколение выбирает военные сборы, на которых можно проверить свои физические навыки и подготовку к армии.
Участники Всероссийского слета казачьей молодежи Павел Прасинудис и Артем Материкин занимаются такими проектами и продвигают основные казачьи идеи – свободу воли и службу Отечеству.
Павел учился в кадетско-казачьем классе, а год назад принял присягу. С тех пор он руководит молодежной организацией "Казачья молодежь Оренбуржья", куда входят несколько студотрядов.
Занятия рассчитаны не только на военную подготовку, но и на изучение истории, культуры и быта казачества. Кроме тренировок ребята участвуют и в благотворительных акциях: в июне этого года они высадили деревья в рамках всероссийской акции "Сад памяти", посвященной 80-летию с начала Великой Отечественной войны.
"Меня привлекло казачество тем, что сохранило свою первозданность. По прошествии времени не поменялись ни нравы, ни заповеди, ни культура. Даже в наши дни мы обучаемся тому, чем занимались казаки в начале своего времени. Смысл казачества – представлять особую касту вольных людей, которые готовы отдать жизнь за родину, за род", – рассказал Павел.
© Фото предоставил Артём МатерикинЗанятие на проверку физической подготовки в рамках проекта "Юный патриот"
Занятие на проверку физической подготовки в рамках проекта Юный патриот
© Фото предоставил Артём Материкин
Занятие на проверку физической подготовки в рамках проекта "Юный патриот"
Такой же точки зрения придерживается и другой участник Всероссийского слета казачьей молодежи Артем Материкин, его проект "Юный патриот" – площадка военно-патриотического воспитания. За этот год организаторы провели уже восемь поездок в школы Астраханской области.
Цель – привить уважение к ценностям отечественной культуры и исторической памяти, сформировать качества и навыки, которые пригодятся подрастающим казакам для выполнения воинского долга, а также рассказать о благотворительных акциях, в которых можно принять участие.
Финальным мероприятием этого года станет военно-спортивный лагерь "Георгий Победоносец". Туда попадут 100 самых активных участников проекта "Юный патриот", которые смогут проверить свои физические способности по нормативам "Черного берета" – отличительного знака Российской армии.
"Казачество сегодня надо поддерживать, реализовывать и использовать его потенциал. В большинстве это ядро идейных, свободолюбивых людей, которые понимают, что хотят. Они потомки тех казаков, из которых не удалось искоренить казачий дух даже после долгого процесса расказачивания в нашем обществе", – поделился своими мыслями руководитель проекта.
Елизавета Соколова специально для проекта "Российское казачество"
 
Российское казачествоАстраханская областьТюменьКавказРоссийское казачество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49В Китае заявили, что Индия препятствует решению приграничного вопроса
04:17Новая сторублевая купюра поступит в обращение к концу 2022 года
04:16Опрос показал, что почти треть россиян готовы перерабатывать ради повышения
04:09Назван способ увеличить размер своей пенсии
03:57Появилось видео конфликта, в ходе которого женщина попала под электробус
03:39Вильфанд сообщил о повышении ночных температур в Центральной России
03:34В ЕС выступили за включение атомной энергетики в список "зеленых" отраслей
03:27Врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19
03:21Европа заинтересовалась предложением "Роскосмоса" о пусках "Союза-2" с Куру
03:18Эксперт рассказала о рисках потери квартиры даже с завещанием
03:07Вильфанд посоветовал россиянам успеть позагорать
03:00Юристы предупредили о тюремном сроке за фиктивную регистрацию в квартире
02:47Госдеп положительно оценил переговоры с "Талибаном"*
02:32Зеленский рассказал, успевает ли он смотреть "Квартал 95"
02:30Собчак попыталась оправдаться за "бодрый" вид после ДТП в Сочи
02:26Чижов призвал ЕС наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа
02:17Юрист объяснил, можно ли делать покупки с карты родственника
02:09Медведев убежден, что "дураков сражаться за Украину нет"
02:08Врач назвала способ нормализовать режим сна
02:04Медведев: нужно дождаться появления "вменяемого руководства" на Украине
Лента новостейМолния