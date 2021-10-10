https://ria.ru/20211010/vrkazaki-1753822969.html
Сплав инноваций и традиций: какими проектами занимаются молодые казаки
Сплав инноваций и традиций: какими проектами занимаются молодые казаки - РИА Новости, 10.10.2021
Сплав инноваций и традиций: какими проектами занимаются молодые казаки
VR-погружение в историю казачества, активный отдых для всей семьи по старинным обычаям и настоящие соревнования по нормативам Российской армии – все это... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T10:00
2021-10-10T10:00
2021-10-10T10:00
российское казачество
астраханская область
тюмень
кавказ
российское казачество
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. VR-погружение в историю казачества, активный отдых для всей семьи по старинным обычаям и настоящие соревнования по нормативам Российской армии – все это молодежные проекты казаков, задача которых передать юным поколениям традиции предков. Герои материала рассказали проекту "Российское казачество", какими способами они сохраняют свою историю, культуру и традиции, а также проверяют подготовку к будущей военной службе, то есть делают все то, что всегда ассоциировалось с образом казака.Инновации, традиции и музейДля того чтобы рассказать об истории казачества современным и понятным молодежи языком, в 2019 году появилась идея создать мультимедийный музей казачества – Мультмузей. Руководитель проекта Игорь Кочубеев рассказал, что таким образом авторы хотели совместить традиции и инновации.Чтобы оживить историю качества и добавить эффект присутствия, разработчики создали шесть тематических VR-роликов. В них отражены различные периоды – от происхождения казаков, до настоящего времени, "эпохи возрождения" казачества, рассказывает автор проекта. Эти ролики уже презентовали школьникам специализированных казачьих классов Ставрополья.Проект завершился в августе 2021 года, и сейчас организаторы занимаются распространением материалов музея среди заинтересованных молодых казаков, которые готовы провести такой VR-урок в своем городе или войске."Меньше всего на свете я бы хотел, чтобы, когда мои дети повзрослеют, они воспринимали наш образ жизни как кружок по интересам. Поэтому мы и объясняем подрастающему поколению, что казаки – это в первую очередь народ, русские люди в глобальном понимании", – поделился создатель Мультмузея.Не только военные сборыНесмотря на то что многие молодежные казачьи активности ассоциируются с военными играми, иногда сборы могут быть праздником для всей семьи, на котором можно и людей посмотреть, и себя показать.Такие мероприятия летом в Тюмени проводят Андрей Ростовщиков и Вадим Недоступ. Уже три года организаторы предлагают обучить всех желающих традиционным казачьим навыкам – фланкировке шашкой, стрельбе из лука, верховой езде, рукопашному бою.Каждый год сборы проходят на новом месте, а организаторы разрабатывают уникальную программу. Этим летом праздник казачьей жизни прошел масштабно: на поле площадью три гектара можно было приготовить еду на костре, сыграть в казачьи игры, попеть удалые песни и даже пройти по раскаленным углям и постоять на гвоздях под присмотром опытных инструкторов.Вольные люди на службе РодинеСложно представить казака без коня и шашки. Поэтому молодое поколение выбирает военные сборы, на которых можно проверить свои физические навыки и подготовку к армии.Участники Всероссийского слета казачьей молодежи Павел Прасинудис и Артем Материкин занимаются такими проектами и продвигают основные казачьи идеи – свободу воли и службу Отечеству.Павел учился в кадетско-казачьем классе, а год назад принял присягу. С тех пор он руководит молодежной организацией "Казачья молодежь Оренбуржья", куда входят несколько студотрядов.Занятия рассчитаны не только на военную подготовку, но и на изучение истории, культуры и быта казачества. Кроме тренировок ребята участвуют и в благотворительных акциях: в июне этого года они высадили деревья в рамках всероссийской акции "Сад памяти", посвященной 80-летию с начала Великой Отечественной войны."Меня привлекло казачество тем, что сохранило свою первозданность. По прошествии времени не поменялись ни нравы, ни заповеди, ни культура. Даже в наши дни мы обучаемся тому, чем занимались казаки в начале своего времени. Смысл казачества – представлять особую касту вольных людей, которые готовы отдать жизнь за родину, за род", – рассказал Павел.Такой же точки зрения придерживается и другой участник Всероссийского слета казачьей молодежи Артем Материкин, его проект "Юный патриот" – площадка военно-патриотического воспитания. За этот год организаторы провели уже восемь поездок в школы Астраханской области.Цель – привить уважение к ценностям отечественной культуры и исторической памяти, сформировать качества и навыки, которые пригодятся подрастающим казакам для выполнения воинского долга, а также рассказать о благотворительных акциях, в которых можно принять участие.Финальным мероприятием этого года станет военно-спортивный лагерь "Георгий Победоносец". Туда попадут 100 самых активных участников проекта "Юный патриот", которые смогут проверить свои физические способности по нормативам "Черного берета" – отличительного знака Российской армии."Казачество сегодня надо поддерживать, реализовывать и использовать его потенциал. В большинстве это ядро идейных, свободолюбивых людей, которые понимают, что хотят. Они потомки тех казаков, из которых не удалось искоренить казачий дух даже после долгого процесса расказачивания в нашем обществе", – поделился своими мыслями руководитель проекта.Елизавета Соколова специально для проекта "Российское казачество"
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астраханская область, тюмень, кавказ, российское казачество
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. VR-погружение в историю казачества, активный отдых для всей семьи по старинным обычаям и настоящие соревнования по нормативам Российской армии – все это молодежные проекты казаков, задача которых передать юным поколениям традиции предков.
Герои материала рассказали проекту "Российское казачество", какими способами они сохраняют свою историю, культуру и традиции, а также проверяют подготовку к будущей военной службе, то есть делают все то, что всегда ассоциировалось с образом казака.
Инновации, традиции и музей
Для того чтобы рассказать об истории казачества современным и понятным молодежи языком, в 2019 году появилась идея создать мультимедийный музей казачества – Мультмузей. Руководитель проекта Игорь Кочубеев рассказал, что таким образом авторы хотели совместить традиции и инновации.
"Казаки консервативны в вопросах семьи, веры. А с другой стороны, казаков можно назвать инноваторами: они использовали основные имеющиеся достижения своего времени. Например, переселяясь на Кавказ, они отказались от степного оружия и стали использовать актуальное в горной, лесистой местности. Так же поменялась и одежда", – объяснил он.
Чтобы оживить историю качества и добавить эффект присутствия, разработчики создали шесть тематических VR-роликов. В них отражены различные периоды – от происхождения казаков, до настоящего времени, "эпохи возрождения" казачества, рассказывает автор проекта. Эти ролики уже презентовали школьникам специализированных казачьих классов Ставрополья.
Проект завершился в августе 2021 года, и сейчас организаторы занимаются распространением материалов музея среди заинтересованных молодых казаков, которые готовы провести такой VR-урок в своем городе или войске.
"Меньше всего на свете я бы хотел, чтобы, когда мои дети повзрослеют, они воспринимали наш образ жизни как кружок по интересам. Поэтому мы и объясняем подрастающему поколению, что казаки – это в первую очередь народ, русские люди в глобальном понимании", – поделился создатель Мультмузея.
Не только военные сборы
Несмотря на то что многие молодежные казачьи активности ассоциируются с военными играми, иногда сборы могут быть праздником для всей семьи, на котором можно и людей посмотреть, и себя показать.
Такие мероприятия летом в Тюмени проводят Андрей Ростовщиков и Вадим Недоступ. Уже три года организаторы предлагают обучить всех желающих традиционным казачьим навыкам – фланкировке шашкой, стрельбе из лука, верховой езде, рукопашному бою.
"Это активный семейный отдых с погружением в культуру, чтобы познакомить всех с казачьей жизнью. Кого-то это сильно вдохновляет, и они начинают поглубже все изучать и даже жить казачьей жизнью. А еще это пробуждение национального самосознания и идентичности", – отметил Андрей.
Каждый год сборы проходят на новом месте, а организаторы разрабатывают уникальную программу. Этим летом праздник казачьей жизни прошел масштабно: на поле площадью три гектара можно было приготовить еду на костре, сыграть в казачьи игры, попеть удалые песни и даже пройти по раскаленным углям и постоять на гвоздях под присмотром опытных инструкторов.
Вольные люди на службе Родине
Сложно представить казака без коня и шашки. Поэтому молодое поколение выбирает военные сборы, на которых можно проверить свои физические навыки и подготовку к армии.
Участники Всероссийского слета казачьей молодежи Павел Прасинудис и Артем Материкин занимаются такими проектами и продвигают основные казачьи идеи – свободу воли и службу Отечеству.
Павел учился в кадетско-казачьем классе, а год назад принял присягу. С тех пор он руководит молодежной организацией "Казачья молодежь Оренбуржья", куда входят несколько студотрядов.
Занятия рассчитаны не только на военную подготовку, но и на изучение истории, культуры и быта казачества. Кроме тренировок ребята участвуют и в благотворительных акциях: в июне этого года они высадили деревья в рамках всероссийской акции "Сад памяти", посвященной 80-летию с начала Великой Отечественной войны.
"Меня привлекло казачество тем, что сохранило свою первозданность. По прошествии времени не поменялись ни нравы, ни заповеди, ни культура. Даже в наши дни мы обучаемся тому, чем занимались казаки в начале своего времени. Смысл казачества – представлять особую касту вольных людей, которые готовы отдать жизнь за родину, за род", – рассказал Павел.
Такой же точки зрения придерживается и другой участник Всероссийского слета казачьей молодежи Артем Материкин, его проект "Юный патриот" – площадка военно-патриотического воспитания. За этот год организаторы провели уже восемь поездок в школы Астраханской области.
Цель – привить уважение к ценностям отечественной культуры и исторической памяти, сформировать качества и навыки, которые пригодятся подрастающим казакам для выполнения воинского долга, а также рассказать о благотворительных акциях, в которых можно принять участие.
Финальным мероприятием этого года станет военно-спортивный лагерь "Георгий Победоносец". Туда попадут 100 самых активных участников проекта "Юный патриот", которые смогут проверить свои физические способности по нормативам "Черного берета" – отличительного знака Российской армии.
"Казачество сегодня надо поддерживать, реализовывать и использовать его потенциал. В большинстве это ядро идейных, свободолюбивых людей, которые понимают, что хотят. Они потомки тех казаков, из которых не удалось искоренить казачий дух даже после долгого процесса расказачивания в нашем обществе", – поделился своими мыслями руководитель проекта.
Елизавета Соколова специально для проекта "Российское казачество"