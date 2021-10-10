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Британцев ждет холодная война этой зимой
Британцы испугались "холодной войны" этой зимой - РИА Новости, 10.10.2021
Британцев ждет холодная война этой зимой
Читатели британской газеты Daily Maily возмутились обвинениям в адрес России из-за энергетического кризиса в стране и призвали готовиться к "холодной войне"... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T17:00
2021-10-10T17:00
в мире
сша
европа
великобритания
евросоюз
северный поток — 2
грета тунберг
россия
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Maily возмутились обвинениям в адрес России из-за энергетического кризиса в стране и призвали готовиться к "холодной войне" этой зимой.Издание опубликовало статью, в которой вину за дефицит газа и рост цен на него возложили на Россию. Кроме того, прозвучал прогноз о том, что в следующем году британцы будут вынуждены заплатить за голубое топливо на 500-800 фунтов стерлингов (48-77 тысяч рублей. — Прим. Ред.) больше, чем в нынешнем.Читатели не согласились с обвинениями в адрес России.Так, пользователь RB3445 призвал винить в происходящем США, пытающиеся продвигать на европейском рынке свой СПГ."Они хотели блокировать строительство "Северного потока — 2" и вводили санкции против всех, кто участвовал в этом проекте", — пояснил он."Надеюсь, британцев, которые ненавидели Трампа и любили Байдена, ждет прекрасная зима", — написал Dfnse, заметив, что Америке нечего поставлять Британии, чтобы покрыть дефицит топлива."Спасибо нашим замечательным активистам-борцам за климат, которые хотят, чтобы только Америка уменьшала выбросы в атмосферу, закрывая глаза на выбросы Китая и Индии. Наслаждайтесь", — добавил он."Великобритания, просто отправь танкеры и закупи российский газ. Запустите "Северный поток — 2". Все очень просто", — написал один из читателей.По его словам, винить во во всем нужно главу немецкой партии "Зеленых" Анналену Бэрбок, шведскую эко-активистку Грету Тунберг и "евробюрократов"."Зеленые, зеленые, зеленые. Никакого газа, никакого угля. Победа Греты!" — прокомментировал Mark_Scott2.Sir Senior предложил остановить все атомные станции, прекратить добычу угля и импорт нефти."Только при этом не забудьте запретить зеленым рубить лес и деревья на улицах и в городских парках — и пусть они все замерзнут до смерти. Проблема будет решена", — добавил он.Will ow уверен, что проблема в том, что Евросоюз и Британия решили отказаться от "экологически грязного" топлива до того, как смогли создать им альтернативу."Теперь же мы отчаянно нуждаемся в грязном топливе из грязных стран. Это даже забавно", — написал он."Никто не заставляет эти правительства покупать природный газ у России. На что они жалуются?" — отметил Steve.Maddog_uk призвал отказаться от модернизации железных дорог в стране в пользу строительства четырех атомных электростанций. По его словам, затраты в таком случае не изменятся."Это в буквальном смысле будет "холодная война". Грядущей зимой погибнет гораздо больше людей, нежели за все 40 лет предыдущей холодной войны", — написал Merlin_1.Цены на газ в Европе резко выросли в последние несколько месяцев. В начале августа цена фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем втрое.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211010/koshmar-1753892139.html
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в мире, сша, европа, великобритания, евросоюз, северный поток — 2, грета тунберг, россия
17:00 10.10.2021
 
Британцы испугались "холодной войны" этой зимой

Читатели Daily Mail приготовились к "холодной войне без газа"

© AP Photo / Matt DunhamЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© AP Photo / Matt Dunham
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Maily возмутились обвинениям в адрес России из-за энергетического кризиса в стране и призвали готовиться к "холодной войне" этой зимой.
Издание опубликовало статью, в которой вину за дефицит газа и рост цен на него возложили на Россию. Кроме того, прозвучал прогноз о том, что в следующем году британцы будут вынуждены заплатить за голубое топливо на 500-800 фунтов стерлингов (48-77 тысяч рублей. — Прим. Ред.) больше, чем в нынешнем.
Читатели не согласились с обвинениями в адрес России.
Так, пользователь RB3445 призвал винить в происходящем США, пытающиеся продвигать на европейском рынке свой СПГ.
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"Они хотели блокировать строительство "Северного потока — 2" и вводили санкции против всех, кто участвовал в этом проекте", — пояснил он.
"Надеюсь, британцев, которые ненавидели Трампа и любили Байдена, ждет прекрасная зима", — написал Dfnse, заметив, что Америке нечего поставлять Британии, чтобы покрыть дефицит топлива.
"Спасибо нашим замечательным активистам-борцам за климат, которые хотят, чтобы только Америка уменьшала выбросы в атмосферу, закрывая глаза на выбросы Китая и Индии. Наслаждайтесь", — добавил он.
"Великобритания, просто отправь танкеры и закупи российский газ. Запустите "Северный поток — 2". Все очень просто", — написал один из читателей.
По его словам, винить во во всем нужно главу немецкой партии "Зеленых" Анналену Бэрбок, шведскую эко-активистку Грету Тунберг и "евробюрократов".
"Зеленые, зеленые, зеленые. Никакого газа, никакого угля. Победа Греты!" — прокомментировал Mark_Scott2.
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Sir Senior предложил остановить все атомные станции, прекратить добычу угля и импорт нефти.
"Только при этом не забудьте запретить зеленым рубить лес и деревья на улицах и в городских парках — и пусть они все замерзнут до смерти. Проблема будет решена", — добавил он.
Will ow уверен, что проблема в том, что Евросоюз и Британия решили отказаться от "экологически грязного" топлива до того, как смогли создать им альтернативу.
"Теперь же мы отчаянно нуждаемся в грязном топливе из грязных стран. Это даже забавно", — написал он.
"Никто не заставляет эти правительства покупать природный газ у России. На что они жалуются?" — отметил Steve.
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Maddog_uk призвал отказаться от модернизации железных дорог в стране в пользу строительства четырех атомных электростанций. По его словам, затраты в таком случае не изменятся.
"Это в буквальном смысле будет "холодная война". Грядущей зимой погибнет гораздо больше людей, нежели за все 40 лет предыдущей холодной войны", — написал Merlin_1.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние несколько месяцев. В начале августа цена фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем втрое.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреСШАЕвропаВеликобританияЕвросоюзСеверный поток — 2Грета ТунбергРоссия
 
 
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