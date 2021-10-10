"Террорист" оставил не у дел ведущие западные СМИ

13:46 10.10.2021 (обновлено: 15:29 10.10.2021)
Мужчина несколько лет обманывал СМИ, прикидываясь террористом
Канадец обманывал западные СМИ, изображая террориста и палача боевиков
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Канадец Шехроз Чодри на заседании суда Онтарио признался, что придумал истории о своем пребывании в Сирии в качестве террориста и палача "Исламского государства"*. Об этом пишет The New York Times.
Чодри начал выкладывать фейковые сообщения в социальные сети в 2016 году. На него обратили внимание новостные издания, в том числе NYT. Представляясь именем Абу Хузаифа, он стал главным героем десятисерийного подкаста The Times "Caliphate", вызвавшего ажиотаж в 2018 году. Общественность даже критиковала премьер-министра Джастина Трюдо, заявляя, что его правительство пустило в страну "убийцу".
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Полиция допрашивала Чодри в 2017 году, и уже тогда он признался во лжи. Но мужчине удалось продолжать использовать выдуманную личность, в том числе сотрудничая со СМИ. Журналисты не стали проверять его рассказы и использовали их для своих материалов. Все это время канадец продолжал работать в семейном ресторане.
В прошлом году его арестовали из-за "мистификации, связанной с терроризмом". Оказалось, Чодри никогда не был в Сирии и не занимался террористической деятельностью. The New York Times пришлось удалить подкасты с ним и вернуть награды, полученные за "качество материала".
Адвокат Надер Хасан заявил, что действия его подзащитного не несли злого умысла или преступных намерений. От канадца потребовали выделить десять тысяч долларов, которые изымут в случае повторения инцидента. Тюремного заключения Чодри удалось избежать.
*Террористическая организация, запрещенная в России.