https://ria.ru/20211010/soveschanie-1753888657.html

Путин проведет совещание по развитию агропромышленного комплекса

Путин проведет совещание по развитию агропромышленного комплекса - РИА Новости, 10.10.2021

Путин проведет совещание по развитию агропромышленного комплекса

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T15:13

2021-10-10T15:13

2021-10-10T15:13

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба Кремля."Одиннадцатого октября Владимир Путин проведет совещание о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса", - говорится в сообщении.Отмечается, что на совещании будет рассмотрен ход реализации федеральной программы развития сельского хозяйства, рассчитанной до 2025 года, вопросы, связанные с достижением продовольственной независимости по семенам основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции, производством техники и оборудования для АПК, а также меры, направленные на формирование современной системы подготовки научных и педагогических кадров для отрасли.Добавляется, что в совещании будут участвовать представители крупнейших агропромышленных холдингов, профильных научных и образовательных учреждений, члены правительства и руководители ряда субъектов федерации.

https://ria.ru/20211010/selkhozrabotniki-1753657380.html

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2021

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экономика, владимир путин