https://ria.ru/20211010/soobscheniya-1753918507.html

Собчак заявила, что не получала сообщений от подруги погибшей в ДТП женщины

Собчак заявила, что не получала сообщений от подруги погибшей в ДТП женщины - РИА Новости, 10.10.2021

Собчак заявила, что не получала сообщений от подруги погибшей в ДТП женщины

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что у нее нет входящих сообщений от подруги погибшей в ДТП женщины и она бы хотела связаться с ней. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T20:39

2021-10-10T20:39

2021-10-10T21:25

происшествия

краснодарский край

ксения собчак

volkswagen group

авто

адлер

telegram (приложение)

mercedes

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак заявила, что у нее нет входящих сообщений от подруги погибшей в ДТП женщины и она бы хотела связаться с ней.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором подруга погибшей женщины в ДТП в Сочи рассказывает, что лично обратилась к Ксении Собчак за оказанием помощи дочери погибшей женщины, но столкнулась с равнодушием."У меня нет входящих сообщений об этом. Но я ищу семьи всех погибших и пострадавших. С вами я тоже хочу связаться", - написала Собчак в своем Telegram-канале.Авария произошла накануне около девяти часов вечера на трассе между Адлером и Красной Поляной.Mercedes, в котором в аэропорт ехала телеведущая Ксения Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, пассажирка которого погибла. Еще двух человек, находившихся в этой машине, госпитализировали.Как сообщает Telegram­-канал Mash со ссылкой на очевидцев, Собчак и ее помощница сразу же уехали на другом автомобиле. Скорую помощь пострадавшим вызвали проезжавшие мимо водители. Другой собеседник издания уточнил, что шофер престижной иномарки перед столкновением пытался обогнать автобус.Кроме того, Mash опубликовал видео с камеры наблюдения сочинского аэропорта. На этих кадрах Собчак примерно через 40 минут после аварии входит в VIP-зал, видимых повреждений у нее нет.

https://ria.ru/20211010/avariya-1753883122.html

https://ria.ru/20211010/avariya-1753900469.html

краснодарский край

адлер

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происшествия, краснодарский край, ксения собчак, volkswagen group, авто, адлер, telegram (приложение), mercedes, россия