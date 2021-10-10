https://ria.ru/20211010/soobscheniya-1753918507.html
Собчак заявила, что не получала сообщений от подруги погибшей в ДТП женщины
Собчак заявила, что не получала сообщений от подруги погибшей в ДТП женщины - РИА Новости, 10.10.2021
Собчак заявила, что не получала сообщений от подруги погибшей в ДТП женщины
Телеведущая Ксения Собчак заявила, что у нее нет входящих сообщений от подруги погибшей в ДТП женщины и она бы хотела связаться с ней. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T20:39
2021-10-10T20:39
2021-10-10T21:25
происшествия
краснодарский край
ксения собчак
volkswagen group
авто
адлер
telegram (приложение)
mercedes
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579626044_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_babb258e42210de6985c91e985a8f132.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак заявила, что у нее нет входящих сообщений от подруги погибшей в ДТП женщины и она бы хотела связаться с ней.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором подруга погибшей женщины в ДТП в Сочи рассказывает, что лично обратилась к Ксении Собчак за оказанием помощи дочери погибшей женщины, но столкнулась с равнодушием."У меня нет входящих сообщений об этом. Но я ищу семьи всех погибших и пострадавших. С вами я тоже хочу связаться", - написала Собчак в своем Telegram-канале.Авария произошла накануне около девяти часов вечера на трассе между Адлером и Красной Поляной.Mercedes, в котором в аэропорт ехала телеведущая Ксения Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, пассажирка которого погибла. Еще двух человек, находившихся в этой машине, госпитализировали.Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев, Собчак и ее помощница сразу же уехали на другом автомобиле. Скорую помощь пострадавшим вызвали проезжавшие мимо водители. Другой собеседник издания уточнил, что шофер престижной иномарки перед столкновением пытался обогнать автобус.Кроме того, Mash опубликовал видео с камеры наблюдения сочинского аэропорта. На этих кадрах Собчак примерно через 40 минут после аварии входит в VIP-зал, видимых повреждений у нее нет.
https://ria.ru/20211010/avariya-1753883122.html
https://ria.ru/20211010/avariya-1753900469.html
краснодарский край
адлер
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579626044_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9bc7734d33750fd9d7eab6313d80a60c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, ксения собчак, volkswagen group, авто, адлер, telegram (приложение), mercedes, россия
20:39 10.10.2021 (обновлено: 21:25 10.10.2021)
Собчак заявила, что не получала сообщений от подруги погибшей в ДТП женщины
Телеведущая Собчак сообщила об отсутствии сообщений от подруги погибшей в ДТП женщины