https://ria.ru/20211010/sochi-1753880127.html

В Сочи столкнулись два легковых автомобиля и микроавтобус

В Сочи столкнулись два легковых автомобиля и микроавтобус - РИА Новости, 10.10.2021

В Сочи столкнулись два легковых автомобиля и микроавтобус

Два легковых автомобиля и автобус, в котором находились 10 пассажиров столкнулись на сочинской автодороге "Адлер-Альпика Сервис", один человек скончался на... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T13:43

2021-10-10T13:43

2021-10-10T13:55

происшествия

краснодарский край

сочи

авто

адлер

красная поляна

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СОЧИ, 10 окт – РИА Новости. Два легковых автомобиля и автобус, в котором находились 10 пассажиров столкнулись на сочинской автодороге "Адлер-Альпика Сервис", один человек скончался на месте, двое пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.По информации ведомства, 9 октября около 21 часа в Сочи на трассе, соединяющей Адлер и Красную поляну, водитель Mercedes пытался совершить обгон, он выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с Volkswagen. Volkswagen по инерции допустил касательное столкновение с микроавтобусом."В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка автомобиля Volkswagen 1986 года рождения от полученных травм скончалась до приезда бригады скорой помощи, водитель 1993 года рождения и вторая пассажирка 1991 года рождения получили травмы различной степени тяжести, доставлены в Городской больницы №8",- уточняется в сообщении.При этом отмечается, что из десяти пассажиров, которые находились в автобусе, никто не пострадал. Сотрудники сочинского ГИБДД продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20211005/trassa-1753108905.html

краснодарский край

сочи

адлер

красная поляна

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Кадры смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля с Ксенией Собчак Кадры смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля с Ксенией Собчак 2021-10-10T13:43 true PT0M41S

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происшествия, краснодарский край, сочи, авто, адлер, красная поляна