Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211010/sochi-1753880127.html
В Сочи столкнулись два легковых автомобиля и микроавтобус
В Сочи столкнулись два легковых автомобиля и микроавтобус - РИА Новости, 10.10.2021
В Сочи столкнулись два легковых автомобиля и микроавтобус
Два легковых автомобиля и автобус, в котором находились 10 пассажиров столкнулись на сочинской автодороге "Адлер-Альпика Сервис", один человек скончался на... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T13:43
2021-10-10T13:55
происшествия
краснодарский край
сочи
авто
адлер
красная поляна
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753881118_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2702b06e312e029e93edf5128b76f788.jpg
СОЧИ, 10 окт – РИА Новости. Два легковых автомобиля и автобус, в котором находились 10 пассажиров столкнулись на сочинской автодороге "Адлер-Альпика Сервис", один человек скончался на месте, двое пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.По информации ведомства, 9 октября около 21 часа в Сочи на трассе, соединяющей Адлер и Красную поляну, водитель Mercedes пытался совершить обгон, он выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с Volkswagen. Volkswagen по инерции допустил касательное столкновение с микроавтобусом."В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка автомобиля Volkswagen 1986 года рождения от полученных травм скончалась до приезда бригады скорой помощи, водитель 1993 года рождения и вторая пассажирка 1991 года рождения получили травмы различной степени тяжести, доставлены в Городской больницы №8",- уточняется в сообщении.При этом отмечается, что из десяти пассажиров, которые находились в автобусе, никто не пострадал. Сотрудники сочинского ГИБДД продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20211005/trassa-1753108905.html
краснодарский край
сочи
адлер
красная поляна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля с Ксенией Собчак
Кадры смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля с Ксенией Собчак
2021-10-10T13:43
true
PT0M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753881118_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cd0c1d743f33a13e25882326d9bfbf00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, краснодарский край, сочи, авто, адлер, красная поляна
13:43 10.10.2021 (обновлено: 13:55 10.10.2021)
 
В Сочи столкнулись два легковых автомобиля и микроавтобус

В Сочи столкнулись два легковых автомобиля и микроавтобус, есть погибшая

Читать ria.ru в
СОЧИ, 10 окт – РИА Новости. Два легковых автомобиля и автобус, в котором находились 10 пассажиров столкнулись на сочинской автодороге "Адлер-Альпика Сервис", один человек скончался на месте, двое пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По информации ведомства, 9 октября около 21 часа в Сочи на трассе, соединяющей Адлер и Красную поляну, водитель Mercedes пытался совершить обгон, он выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с Volkswagen. Volkswagen по инерции допустил касательное столкновение с микроавтобусом.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка автомобиля Volkswagen 1986 года рождения от полученных травм скончалась до приезда бригады скорой помощи, водитель 1993 года рождения и вторая пассажирка 1991 года рождения получили травмы различной степени тяжести, доставлены в Городской больницы №8",- уточняется в сообщении.
При этом отмечается, что из десяти пассажиров, которые находились в автобусе, никто не пострадал. Сотрудники сочинского ГИБДД продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.
Участок автомобильной дороги Джубга - Сочи - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 09:16
Движение на федеральной трассе Джубга — Сочи приостановили
 
ПроисшествияКраснодарский крайСочиАвтоАдлерКрасная Поляна
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49В Китае заявили, что Индия препятствует решению приграничного вопроса
04:17Новая сторублевая купюра поступит в обращение к концу 2022 года
04:16Опрос показал, что почти треть россиян готовы перерабатывать ради повышения
04:09Назван способ увеличить размер своей пенсии
03:57Появилось видео конфликта, в ходе которого женщина попала под электробус
03:39Вильфанд сообщил о повышении ночных температур в Центральной России
03:34В ЕС выступили за включение атомной энергетики в список "зеленых" отраслей
03:27Врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19
03:21Европа заинтересовалась предложением "Роскосмоса" о пусках "Союза-2" с Куру
03:18Эксперт рассказала о рисках потери квартиры даже с завещанием
03:07Вильфанд посоветовал россиянам успеть позагорать
03:00Юристы предупредили о тюремном сроке за фиктивную регистрацию в квартире
02:47Госдеп положительно оценил переговоры с "Талибаном"*
02:32Зеленский рассказал, успевает ли он смотреть "Квартал 95"
02:30Собчак попыталась оправдаться за "бодрый" вид после ДТП в Сочи
02:26Чижов призвал ЕС наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа
02:17Юрист объяснил, можно ли делать покупки с карты родственника
02:09Медведев убежден, что "дураков сражаться за Украину нет"
02:08Врач назвала способ нормализовать режим сна
02:04Медведев: нужно дождаться появления "вменяемого руководства" на Украине
Лента новостейМолния