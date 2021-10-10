https://ria.ru/20211010/soboleznovaniya-1753904356.html
Турция выразила соболезнования из-за крушения самолета в Татарстане
Турция выразила соболезнования из-за крушения самолета в Татарстане - РИА Новости, 10.10.2021
Турция выразила соболезнования из-за крушения самолета в Татарстане
МИД Турции выразил соболезнования родственникам погибших при крушении самолета L-410 в Татарстане. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T17:42
2021-10-10T17:42
2021-10-10T17:42
республика татарстан (татарстан)
мид турции
следственный комитет россии (ск рф)
l-410
россия
крушение самолета l-410 в татарстане
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АНКАРА, 10 окт – РИА Новости. МИД Турции выразил соболезнования родственникам погибших при крушении самолета L-410 в Татарстане.Ранее ГУМЧС России по Татарстану сообщило, что в 9:11 в воскресенье поступило сообщение о падении легкомоторного самолета L-410 мензелинского аэроклуба ДОСААФ в Мензелинске. По уточненным данным, шесть пострадавших были деблокированы из салона самолета и госпитализированы, 16 человек погибли. На месте работают представители СК и прокуратуры."Мы с прискорбием узнали, что 16 человек, находившихся на борту разбившегося самолета в Республике Татарстан, погибли и не менее шести получили ранения. Выражаем наши соболезнования семьям погибших в этой аварии и правительству РФ, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
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республика татарстан (татарстан), мид турции, следственный комитет россии (ск рф), l-410, россия, крушение самолета l-410 в татарстане
Турция выразила соболезнования из-за крушения самолета в Татарстане
МИД Турции выразил соболезнования родственникам погибших при крушении самолета L-410