https://ria.ru/20211010/soboleznovaniya-1753904356.html

Турция выразила соболезнования из-за крушения самолета в Татарстане

Турция выразила соболезнования из-за крушения самолета в Татарстане - РИА Новости, 10.10.2021

Турция выразила соболезнования из-за крушения самолета в Татарстане

МИД Турции выразил соболезнования родственникам погибших при крушении самолета L-410 в Татарстане. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T17:42

2021-10-10T17:42

2021-10-10T17:42

республика татарстан (татарстан)

мид турции

следственный комитет россии (ск рф)

l-410

россия

крушение самолета l-410 в татарстане

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АНКАРА, 10 окт – РИА Новости. МИД Турции выразил соболезнования родственникам погибших при крушении самолета L-410 в Татарстане.Ранее ГУМЧС России по Татарстану сообщило, что в 9:11 в воскресенье поступило сообщение о падении легкомоторного самолета L-410 мензелинского аэроклуба ДОСААФ в Мензелинске. По уточненным данным, шесть пострадавших были деблокированы из салона самолета и госпитализированы, 16 человек погибли. На месте работают представители СК и прокуратуры."Мы с прискорбием узнали, что 16 человек, находившихся на борту разбившегося самолета в Республике Татарстан, погибли и не менее шести получили ранения. Выражаем наши соболезнования семьям погибших в этой аварии и правительству РФ, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

https://ria.ru/20211010/tatarstan-1753893214.html

республика татарстан (татарстан)

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), мид турции, следственный комитет россии (ск рф), l-410, россия, крушение самолета l-410 в татарстане