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Лавров прокомментировал вопрос признания сертификатов о вакцинации в ЕС
Лавров прокомментировал вопрос признания сертификатов о вакцинации в ЕС - РИА Новости, 10.10.2021
Лавров прокомментировал вопрос признания сертификатов о вакцинации в ЕС
Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил надежду, что здравый смысл возобладает в вопросе взаимного признания сертификатов о вакцинации между... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T21:11
2021-10-10T21:52
в мире
сергей лавров
александр вучич
россия
коронавирус в россии
сертификат о вакцинации
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БЕЛГРАД, 10 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил надежду, что здравый смысл возобладает в вопросе взаимного признания сертификатов о вакцинации между государствами.На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем глава МИД отметил, что большинство стран Евросоюза заинтересованы в обеспечении "максимально комфортных условий для контактов между людьми", но вмешивается политика.Минздрав уже направил в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19. Визит представителей европейского регулятора может состояться в декабре.В свою очередь, Вучич поблагодарил Россию за помощь в борьбе против коронавируса.В начале июня на Петербургском экономическом форуме Вучич и Владимир Путин дали старт первой фазе расфасовки вакцины "Спутник V" в Белграде. Власти Сербии ожидают, что развертывание полного цикла производства завершится до конца года.
https://ria.ru/20211010/serbiya-1753923054.html
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в мире, сергей лавров, александр вучич, россия, коронавирус в россии, сертификат о вакцинации
21:11 10.10.2021 (обновлено: 21:52 10.10.2021)
 
Лавров прокомментировал вопрос признания сертификатов о вакцинации в ЕС

Лавров о признании сертификатов вакцинации: надеемся, что здравый смысл возобладает

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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БЕЛГРАД, 10 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил надежду, что здравый смысл возобладает в вопросе взаимного признания сертификатов о вакцинации между государствами.
На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем глава МИД отметил, что большинство стран Евросоюза заинтересованы в обеспечении "максимально комфортных условий для контактов между людьми", но вмешивается политика.
"Видим мы предвзятое отношение (со стороны европейцев. — Прим. ред.) к российским вакцинам по политическим соображениям", — пояснил Лавров.
Минздрав уже направил в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19. Визит представителей европейского регулятора может состояться в декабре.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
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Вучич заверил в сохранении Сербией военного нейтралитета
В свою очередь, Вучич поблагодарил Россию за помощь в борьбе против коронавируса.
"Во время кризиса, связанного с ковидом, мы получили первый и второй компонент "Спутника V", это стало отличным показателем. Не забудем и российских врачей и техников, которые в начале этого кризиса оказали нам помощь. Наши граждане стали намного увереннее тогда. Мы помним, кто нам помогает в трудные моменты, и никогда не забываем об этой помощи и поддержке".
Президент Сербии Александр Вучич на Мюнхенской конференции по безопасности
Александр Вучич
президент Сербии
В начале июня на Петербургском экономическом форуме Вучич и Владимир Путин дали старт первой фазе расфасовки вакцины "Спутник V" в Белграде. Власти Сербии ожидают, что развертывание полного цикла производства завершится до конца года.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном
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В миреСергей ЛавровАлександр ВучичРоссияКоронавирус в РоссииСертификат о вакцинации
 
 
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