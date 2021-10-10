21:11 10.10.2021 (обновлено: 21:52 10.10.2021)
Лавров прокомментировал вопрос признания сертификатов о вакцинации в ЕС
Лавров о признании сертификатов вакцинации: надеемся, что здравый смысл возобладает
БЕЛГРАД, 10 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил надежду, что здравый смысл возобладает в вопросе взаимного признания сертификатов о вакцинации между государствами.
На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем глава МИД отметил, что большинство стран Евросоюза заинтересованы в обеспечении "максимально комфортных условий для контактов между людьми", но вмешивается политика.
"Видим мы предвзятое отношение (со стороны европейцев. — Прим. ред.) к российским вакцинам по политическим соображениям", — пояснил Лавров.
Минздрав уже направил в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19. Визит представителей европейского регулятора может состояться в декабре.
В свою очередь, Вучич поблагодарил Россию за помощь в борьбе против коронавируса.
"Во время кризиса, связанного с ковидом, мы получили первый и второй компонент "Спутника V", это стало отличным показателем. Не забудем и российских врачей и техников, которые в начале этого кризиса оказали нам помощь. Наши граждане стали намного увереннее тогда. Мы помним, кто нам помогает в трудные моменты, и никогда не забываем об этой помощи и поддержке".
В начале июня на Петербургском экономическом форуме Вучич и Владимир Путин дали старт первой фазе расфасовки вакцины "Спутник V" в Белграде. Власти Сербии ожидают, что развертывание полного цикла производства завершится до конца года.