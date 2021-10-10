https://ria.ru/20211010/sertifikaty-1753921327.html

Лавров прокомментировал вопрос признания сертификатов о вакцинации в ЕС

Лавров прокомментировал вопрос признания сертификатов о вакцинации в ЕС - РИА Новости, 10.10.2021

Лавров прокомментировал вопрос признания сертификатов о вакцинации в ЕС

Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил надежду, что здравый смысл возобладает в вопросе взаимного признания сертификатов о вакцинации между... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T21:11

2021-10-10T21:11

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сертификат о вакцинации

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БЕЛГРАД, 10 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил надежду, что здравый смысл возобладает в вопросе взаимного признания сертификатов о вакцинации между государствами.На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем глава МИД отметил, что большинство стран Евросоюза заинтересованы в обеспечении "максимально комфортных условий для контактов между людьми", но вмешивается политика.Минздрав уже направил в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19. Визит представителей европейского регулятора может состояться в декабре.В свою очередь, Вучич поблагодарил Россию за помощь в борьбе против коронавируса.В начале июня на Петербургском экономическом форуме Вучич и Владимир Путин дали старт первой фазе расфасовки вакцины "Спутник V" в Белграде. Власти Сербии ожидают, что развертывание полного цикла производства завершится до конца года.

https://ria.ru/20211010/serbiya-1753923054.html

https://ria.ru/20211010/lavrov-1753922227.html

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в мире, сергей лавров, александр вучич, россия, коронавирус в россии, сертификат о вакцинации