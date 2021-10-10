https://ria.ru/20211010/samolet-1753863195.html
Разорвало пополам. Первое видео с рухнувшим в Татарстане самолетом
Появились первые кадры с места крушения самолета в Татарстане - РИА Новости, 10.10.2021
Разорвало пополам. Первое видео с рухнувшим в Татарстане самолетом
В Сети появились первые кадры с места падения легкомоторного самолета L-410 в городе Мензелинске в Татарстане. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T10:18
2021-10-10T10:18
2021-10-10T13:48
происшествия
республика татарстан (татарстан)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
крушение самолета l-410 в татарстане
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753863461_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dcdb82b8bd974581e86e19b402060aaf.jpg
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Сети появились первые кадры с места падения легкомоторного самолета L-410 в городе Мензелинске в Татарстане.На видео показан корпус L-410, лежащий в сельской местности, и люди, разбирающие обломки.Региональное управление МЧС подтвердило информацию о крушении. На борту находились 23 человека (большинство из них — парашютисты), семерых удалось спасти. Как сообщают СМИ, причиной ЧП стал отказ техники.L-410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Воздушное судно в конце 1960-х разработали в Чехословакии. Коммерческая эксплуатация началась в 1973 году.
республика татарстан (татарстан)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753863461_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_91b632a804c6333c444a025a07fd9acd.jpg
Кадры с места крушения самолета с парашютистами в Татарстане
На борту самолёта находились 23 человека, семерых из них обнаружили живыми, уточнили в МЧС.
2021-10-10T10:18
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, крушение самолета l-410 в татарстане, новости - туризм
10:18 10.10.2021 (обновлено: 13:48 10.10.2021)
Появились первые кадры с места крушения самолета в Татарстане
Появилось первое видео с места падения самолета L-410 в Татарстане, где погибли 16 человек