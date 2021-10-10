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Разорвало пополам. Первое видео с рухнувшим в Татарстане самолетом

Появились первые кадры с места крушения самолета в Татарстане - РИА Новости, 10.10.2021

Разорвало пополам. Первое видео с рухнувшим в Татарстане самолетом

В Сети появились первые кадры с места падения легкомоторного самолета L-410 в городе Мензелинске в Татарстане. РИА Новости, 10.10.2021

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происшествия

республика татарстан (татарстан)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

крушение самолета l-410 в татарстане

новости - туризм

туризм

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Сети появились первые кадры с места падения легкомоторного самолета L-410 в городе Мензелинске в Татарстане.На видео показан корпус L-410, лежащий в сельской местности, и люди, разбирающие обломки.Региональное управление МЧС подтвердило информацию о крушении. На борту находились 23 человека (большинство из них — парашютисты), семерых удалось спасти. Как сообщают СМИ, причиной ЧП стал отказ техники.L-410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Воздушное судно в конце 1960-х разработали в Чехословакии. Коммерческая эксплуатация началась в 1973 году.

республика татарстан (татарстан)

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места крушения самолета с парашютистами в Татарстане На борту самолёта находились 23 человека, семерых из них обнаружили живыми, уточнили в МЧС. 2021-10-10T10:18 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, крушение самолета l-410 в татарстане, новости - туризм